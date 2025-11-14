Cục Điều tra Trung ương (CIB) Thái Lan, phối hợp với Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC), Ủy ban Chống Tham nhũng Khu vực Công (PAAC) và Văn phòng Chống Rửa tiền (AMLO), đã công bố kết quả của "Chiến dịch Endgame" (Tạm dịch: Chiến dịch hồi kết), nhằm thu hồi tài sản liên quan đến vụ tham ô tại chùa Wat Phra Bat Nam Phu ở tỉnh Lopburi.

Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã thu giữ 411 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 60 xe ô tô cùng nhiều tài sản khác, với tổng trị giá hơn 10 tỷ baht.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Trynh Phoraksa, một nhà tội phạm học, cung cấp thông tin cho giới chức Thái Lan về Seksan Supseubsakul, hay còn gọi là Mor Bee - nhân vật có ảnh hưởng tôn giáo bị cáo buộc biển thủ tiền quyên góp của chùa. Seksan được cho là đã kêu gọi quyên góp rộng rãi trên mạng xã hội, tuyên bố số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ Phra Ratchawisutthiprachanat (Phra Alongkot), cựu trụ trì chùa, trong việc chăm sóc bệnh nhân AIDS và các hoạt động từ thiện khác.

Theo điều tra, từ tháng 8/2019 đến năm 2025, Seksan đã mở một tài khoản tại Ngân hàng Kasikorn, từ đó nhận hơn 300 triệu baht quyên góp từ công chúng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, trụ trì Phra Alongkot bị cáo buộc không sử dụng vào hoạt động của chùa, thay vào đó cho vay tiền, mua tài sản đứng tên người khác và chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Ngày 26/8/2025, Tòa án Hình sự về Tham nhũng và Hành vi sai trái đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với cả Seksan và Phra Alongkot với các cáo buộc biển thủ tiền quyên góp, lạm dụng chức vụ và rửa tiền.

Trong quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng tiếp tục tịch thu nhiều tài sản có giá trị, gồm: 3 xe ô tô trị giá khoảng 8 triệu baht; 2,56 triệu baht tiền mặt; 3 túi xách hàng hiệu trị giá 400.000 baht; 21 tấm séc tổng cộng 52 triệu baht và 23 giấy tờ đất đai khoảng 70 triệu baht.

Ngoài số tài sản trên, các cơ quan chức năng cũng thu thập thêm bằng chứng để hỗ trợ chùa Wat Phra Bat Nam Phu trong các thủ tục khởi kiện dân sự, nhằm thu hồi khoảng 200 triệu baht bị biển thủ.

CIB khẳng định "Chiến dịch Endgame" không chỉ nhắm tới việc bắt giữ những người vi phạm, mà còn nhằm bảo vệ và thu hồi tài sản được mua từ tiền quyên góp của người dân, đảm bảo các tài sản này được quản lý đúng quy định pháp luật. CIB cam kết tiếp tục mở rộng điều tra và truy tố bất kỳ cá nhân nào liên quan đến vụ tham nhũng tại chùa Wat Phra Bat Nam Phu.