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Chiến đấu cơ NATO bắn hạ UAV xâm phạm không phận Romania

Hoàng Vân
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Ngày 16/8, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta tuyên bố, một UAV đã xâm nhập không phận nước này vào sáng sớm nay và đã bị bắn hạ.

- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-18 của Tây Ban Nha.

Để loại bỏ UAV xâm nhập trái phép, Bộ Chỉ huy quân sự Romania đã triển khai lực lượng tuần tra của nhóm không quân quốc tế.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Romania, vào lúc 4h44 (giờ địa phương) ngày 16/8, mục tiêu được phát hiện xâm nhập không phận cách thành phố Galați 24km về phía Bắc.

Sau đó, 2 máy bay chiến đấu F-18 của Tây Ban Nha, được điều động khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa, đã được lệnh tấn công.

Vụ đánh chặn mục tiêu đã được thực hiện thành công tại khu vực an toàn, tránh được thương vong cho dân thường.

Theo lời Bộ trưởng Miruta, lúc 5h sáng nay, UAV đã bị đánh chặn và phá hủy giữa hai làng Baleni và Kudalbi thuộc hạt Galati, tại một khu vực không có người ở.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Romania đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các phi công Tây Ban Nha và các quân nhân Romania tại trung tâm chỉ huy, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Avia-pro
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Tags

UAV

chiến đấu cơ NATO

vũ khí

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