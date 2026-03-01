Chiến đấu cơ Iran vào vị trí, tên lửa tầm bắn 2.000km sẵn sàng – TT Pezeshkian tuyên bố trả đũa, Israel nổ súng

Chiến đấu cơ Iran vào vị trí, tên lửa tầm bắn 2.000km sẵn sàng trả đũa

Hãng tin Sputnik (Nga) công bố những hình ảnh đầu tiên cho thấy các máy bay chiến đấu Iran đang được chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.

Ngoài ra, các tên lửa của Tehran cũng đã sẵn sàng. Nước này hiện nắm trong tay một kho tên lửa đa dạng, từ tầm ngắn cho tới tầm trung, có khả năng tấn công các mục tiêu xa tới 2.000km.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẽ trả đũa việc Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ-Israel, đồng thời khẳng định Tehran coi hành động đáp trả là "quyền chính đáng của mình".

Hình ảnh chiến đấu cơ Iran vào vị trí sẵn sàng. Ảnh: Sputnik

"Iran coi việc trả thù cho tội ác lịch sử này là nghĩa vụ và quyền hợp pháp, đồng thời sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để thực hiện nghĩa vụ lớn lao ấy" – Ông Pezeshkian nhấn mạnh trong thông cáo do Văn phòng Tổng thống Iran phát đi.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo: "Chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử. Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào".

Theo tuyên bố này, các đòn tấn công sẽ nhằm vào những vùng do Mỹ kiểm soát, và các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Nhiều căn cứ nói trên nằm tại các quốc gia vùng Vịnh, nơi đang phải hứng chịu hậu quả từ loạt cuộc tấn công chết người chưa từng có do Iran tiến hành.

"Sự trừng phạt sẽ mang tính nghiêm khắc, quyết định và khiến đối phương phải hối hận" – IRGC nhấn mạnh.

Trước đó, trong phản ứng đầu tiên sau vụ tấn công của Mỹ-Israel, Iran đã lần đầu tiên triển khai tên lửa siêu vượt âm Fattah-2 để tấn công các căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Quân đội Mỹ công bố hình ảnh video tấn công Iran. Ảnh: QĐ Mỹ

Israel tuyên bố nổ súng bắn nổ chiến đấu cơ Iran

Không bao lâu sau khi xuất hiện thông tin về việc máy bay chiến đấu cơ Iran có động thái, tờ Ynet News dẫn lời người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Không quân Israel đã tấn công ít nhất 2 máy bay chiến đấu của Iran, gồm F5 và F-4 trong lúc các máy bay này đang ở trạng thái sẵn sàng cất cánh.

Thông cáo nêu rõ: "Đòn tấn công được tiến hành nhằm làm suy giảm hoạt động của Không quân Iran và gia tăng mức độ tác động lên các hệ thống phòng thủ của chế độ này".

Kho tên lừa Iran và tầm bắn của từng loại. Nhiều tên lửa trong số này đủ sức vươn tới các vị trí có sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ảnh: Sputnik

Trước đó, IDF tuyên bố Israel đã mở đợt không kích mới nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, theo sau cuộc tấn công phối hợp với Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết nhiều tiếng "nổ khủng khiếp" đã vang lên tại thủ đô Tehran trong chiều 1/3, được cho do các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ nổ tạo ra cột khói dày đặc bốc cao trên bầu trời Tehran và khiến nhiều khu vực xung quanh rung chuyển.

IDF xác nhận Không quân nước này đang tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào trung tâm Tehran. Trong tuyên bố chính thức, IDF cho biết: "Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Chiến dịch 'Sư tử gầm', chúng tôi tấn công các mục tiêu của chế độ Iran ngay tại trái tim Tehran".

Quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua, Không quân nước này đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm thiết lập ưu thế trên không và "mở đường tiến vào Tehran".

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Iran ông Ali Khamenei đã thiệt mạng vào ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công được đánh giá là quy mô lớn nhất nhằm vào các mục tiêu Iran trong nhiều thập kỷ qua. Rạng sáng 1/3, các cơ quan truyền thông nhà nước Iran đồng loạt phát đi thông báo về cái chết của ông Khamenei. Ngay sau đó, chính phủ Iran tuyên bố để tang 40 ngày trên toàn quốc và áp dụng 7 ngày nghỉ lễ công cộng nhằm tưởng niệm người đứng đầu hệ thống chính trị – tôn giáo Iran suốt hơn ba thập kỷ.



