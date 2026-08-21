HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiến đấu cơ F-16 vô hiệu hóa USV ngoài khơi bờ biển Romania

Hoàng Vân
|

Ngày 20/8, lực lượng không quân Romania đã tiến hành chiến dịch nhằm vô hiệu hóa một phương tiện mặt nước không người lái (USV) ở Biển Đen.

Chiến đấu cơ F-16 Romania vô hiệu hóa USV ở Biển Đen, ngày 20/8/2026.

Để giám sát tình hình vùng biển biên giới, các cơ quan liên quan đã bắt đầu sử dụng thêm công nghệ cảnh báo sớm.

Việc tăng cường giám sát này xuất phát từ một sự cố hồi tháng 6/2026, liên quan đến một UAV Ukraine xâm nhập cảng Romania.

Kể từ đó, Romania đã triển khai các cảm biến hàng hải để cố gắng phát hiện sớm những mối đe dọa tương tự.

Các biện pháp giám sát mới đã cho phép phát hiện kịp thời các chuyển động của mục tiêu khả nghi trong không phận biển.

Đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu F-16 chặn bắt một USV ngoài khơi bờ biển Romania, chỉ cách dự án khí đốt Neptun Deep ở Biển Đen vài trăm mét, đã được công bố trực tuyến.

Khả năng kỹ thuật của máy bay chiến đấu cho phép theo dõi chính xác vật thể và phối hợp hành động của các lực lượng ven biển và không quân.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruța cho biết, việc phá hủy phương tiện này là một bước đi cần thiết trong tình hình hoạt động hiện tại.

"Để bảo vệ tính mạng của hàng trăm người đang làm việc trên giàn khoan và đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng trọng yếu, quyết định đã được đưa ra là phá hủy USV", ông Miruta tuyên bố.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Romania không nói rõ USV đó đến từ đâu, nhưng lưu ý, Ukraine đã xác nhận nó không thuộc lực lượng của họ, trong khi Tổng thống Romania Nicusor Dan đổ lỗi cho Nga.

Theo Avia-pro
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại