Chiến đấu cơ F-16 vô hiệu hóa USV ngoài khơi bờ biển Romania

Ngày 20/8, lực lượng không quân Romania đã tiến hành chiến dịch nhằm vô hiệu hóa một phương tiện mặt nước không người lái (USV) ở Biển Đen.

Chiến đấu cơ F-16 Romania vô hiệu hóa USV ở Biển Đen, ngày 20/8/2026.

Để giám sát tình hình vùng biển biên giới, các cơ quan liên quan đã bắt đầu sử dụng thêm công nghệ cảnh báo sớm.

Việc tăng cường giám sát này xuất phát từ một sự cố hồi tháng 6/2026, liên quan đến một UAV Ukraine xâm nhập cảng Romania.

Kể từ đó, Romania đã triển khai các cảm biến hàng hải để cố gắng phát hiện sớm những mối đe dọa tương tự.

Các biện pháp giám sát mới đã cho phép phát hiện kịp thời các chuyển động của mục tiêu khả nghi trong không phận biển.

Đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu F-16 chặn bắt một USV ngoài khơi bờ biển Romania, chỉ cách dự án khí đốt Neptun Deep ở Biển Đen vài trăm mét, đã được công bố trực tuyến.

Khả năng kỹ thuật của máy bay chiến đấu cho phép theo dõi chính xác vật thể và phối hợp hành động của các lực lượng ven biển và không quân.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruța cho biết, việc phá hủy phương tiện này là một bước đi cần thiết trong tình hình hoạt động hiện tại.

"Để bảo vệ tính mạng của hàng trăm người đang làm việc trên giàn khoan và đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng trọng yếu, quyết định đã được đưa ra là phá hủy USV", ông Miruta tuyên bố.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Romania không nói rõ USV đó đến từ đâu, nhưng lưu ý, Ukraine đã xác nhận nó không thuộc lực lượng của họ, trong khi Tổng thống Romania Nicusor Dan đổ lỗi cho Nga.