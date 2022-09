Chiêm ngưỡng quán cà phê đẹp nhất thế giới với tuổi đời hơn trăm năm

Được mệnh danh là quán cà phê đẹp nhất thế giới, có kiến trúc nguy nga và tráng lệ hệt như một tòa lâu đài, New York Cafe nằm trong khuôn viên của khách sạn Boscolo là một điểm đến khó có thể bỏ qua khi đặt chân đến Budapest, Hungary.



Trước đây, tòa nhà nơi quán cafe tọa lạc từng được gọi là gọi là Cung điện New York. Tòa nhà được xây dựng năm 1894 bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York với tư cách là trụ sở chính của địa phương. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Alajos Hauszmann, với Flóris Korb và Kálmán Giergl. Công trình được mở cửa vào ngày 23 tháng 10 năm 1894.

Ở tầng trệt của New York Palace là một quán cafe trên bốn tầng. Đó chính là lúc New York cafe ra đời. Đó là thời điểm bùng nổ của các quán cafe trong thành phố, ước tính có khoảng 500 quán cafe khác được mở cùng thời điểm với New York Cafe.

Khi chiến tranh thế giới lần I và lần II bùng nổ, nhiều quán cà phê nổi tiếng ở Budapest gồm cả New York Café hoặc bị đóng cửa hoặc bị phá hủy. Năm 2001, tập đoàn Boscolo mua lại toàn bộ tòa nhà nơi New York Cafe tọa lạc để biến nó thành một khách sạn năm sao đồng thời cùng với việc bảo vệ Di sản Văn hóa Hungary.

Ngày nay, tòa nhà này trở thành khách sạn Boscolo Budapest và là công trình tiêu biểu cho phong cách kiến trúc cuối thế kỉ 19 Quán cà phê New York nổi tiếng.

Quán cafe 128 tuổi ở Hungary này được mệnh danh là "quán cafe đẹp nhất thế giới" vì rất nhiều lý do. Đầu tiên có thể nhắc tới kiến trúc của quán cafe được trang trí theo phong cách Phục hưng của Ý với trần nhà cao, các bức bích họa của các danh họa nổi tiếng Gusztav Mannheimer và Ferenc Eisenhut, được trang trí với đèn thủy tinh từ Venice lấp lánh, lan can chạm khắc, cột đá cẩm thạch và các thiên thần bao phủ khắp nơi.

Trong khuôn viên quán cà phê còn có những tượng đài phun nước, đi sâu hơn nữa là các đèn chùm Venetian được chạm khắc tinh xảo. Nhiều người đã so sánh quán cà phê này như cung điện thứ hai của vua Bavarian Louis II. Thậm chí, đạo diễn Wes Anderson đã đến New York Cafe nhiều lần, ngắm nghía và chọn nó làm cảm hứng cho lối kiến trúc trong bộ phim The Grand Budapest Hotel của ông.

Gọi là New York Cafe, nhưng du khách có thể tận hưởng ở đây cả những bữa tối 5 món (5-course- dining) từ súp khai vị, món điểm tâm, salát, đến món chính & tráng miệng, từ súp gulasch truyền thống của Hungary đến những món pasta Italia hay beef-steak Argentina… Đồ uống cũng không dừng lại ở các loại café hay trà mà còn có đầy đủ từ vang Pháp, whisky Scotch đến nhưng ly cocktail đủ màu sắc kiểu Hawaii.

Bởi vậy New York Cafe đã trở thành điểm phải đến với mỗi du khách tới Budapest. Ngồi ở đây nhâm nhi một ly capuchino hay một tách trà, ăn một món súp nóng và chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy này là điều bắt buộc đối với ai muốn thưởng thức Budapest một cách trọn vẹn…

Ngày nay, địa điểm này tổ chức các buổi hòa nhạc đỉnh cao với dàn nghệ sĩ nổi tiếng cả trong nước và quốc tế.

Hiện nay vì mức độ nổi tiếng của quán, du khách thường phải xếp hàng dài để được vào thưởng thức các món ăn, đồ uống. Theo khảo sát của CNN, thời điểm trước dịch mỗi ngày quán cà phê này đón khoảng 2.000 khách từ khắp nơi trên thế giới.