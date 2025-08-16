Chiếc xe điện lập kỷ lục Guinness khi chạy gần 940 km chỉ với 1 lần sạc

Kỷ lục mới vừa được Guinness công nhận thuộc về mẫu SUV điện hạng sang Polestar 3 Long Range Single Motor. Trong hành trình kéo dài 22 giờ 57 phút, chiếc xe không qua bất kỳ chỉnh sửa nào đã di chuyển tổng cộng 581,3 dặm (khoảng 935,5 km) trên các cung đường A, B và cao tốc ở Anh, bất chấp điều kiện thời tiết thay đổi, bao gồm cả mưa.

Đáng chú ý, quãng đường này dài hơn 143 dặm so với phạm vi tối đa theo chuẩn WLTP (438 dặm – khoảng 705 km). Khi đạt tới con số này, pin của xe vẫn còn 20% dung lượng và thậm chí chạy thêm 8 dặm sau khi hiển thị 0% pin, trước khi dừng tại trạm sạc.

Polestar 3 Long Range Single Motor lập Kỷ lục Thế giới Guinness về quãng đường di chuyển dài nhất chỉ với một lần sạc. (Nguồn: Daily Mail)

Hành trình được thực hiện bởi ba tay lái chuyên về kỹ thuật tiết kiệm năng lượng gồm Sam Clarke, Kevin Booker và Richard Parker, mỗi người cầm lái khoảng 3 giờ để đảm bảo sự tỉnh táo. Mức tiêu thụ điện năng đạt 19,5kWh/100 dặm, cho thấy hiệu suất vận hành ấn tượng của mẫu SUV cỡ lớn.

Toàn bộ quá trình được giám sát trực tiếp bởi đại diện Guinness, với dữ liệu hành trình, mức pin và đồng hồ công tơ mét được ghi nhận độc lập. Hiệp hội Ô tô Anh (AA) đồng hành để đảm bảo an toàn trong trường hợp xe hết pin khi chưa tới trạm sạc.

Polestar 3 Long Range Single Motor có giá khởi điểm gần 2,2 tỷ đồng. (Nguồn: Daily Mail)

Polestar 3 Long Range Single Motor có giá khởi điểm 69.910 bảng Anh (gần 2,2 tỷ đồng), trang bị bộ mâm 20 inch và lốp Michelin Sport 4 EV tiêu chuẩn. Mẫu SUV này cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y, BMW iX và Porsche Macan Electric, nhưng kỷ lục mới cho thấy lợi thế rõ rệt về quãng đường di chuyển.

Ông Matt Galvin, Giám đốc Polestar UK, nhận định: “Kỷ lục này chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ pin xe điện, mang lại sự tự tin cho người dùng khi thực hiện những chuyến đi dài”.