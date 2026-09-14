Chiếc xe côn tay mang phom dáng Yamaha Exciter vừa lột xác toàn diện khiến các đối thủ e dè

Mẫu xe côn tay thể thao Modenas Z15GT vừa tung bản nâng cấp với bảy cải tiến sống còn cùng phanh ABS, động cơ DOHC 16,8 mã lực và chìa khóa smart key hiện đại, sẵn sàng tạo nên cơn địa chấn khốc liệt.

Theo thông tin từ chuyên trang xe Paultan.org, hãng xe máy quốc gia Malaysia Modenas vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2026 cho mẫu xe côn tay Z15GT. Động thái này thu hút sự quan tâm lớn khi xe được bổ sung bảy cải tiến kỹ thuật giá trị thuộc chương trình Z15GT Care Programme, trong khi giá niêm yết vẫn giữ nguyên ở mức 8.288 RM, tương đương khoảng 52,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký).

Bên cạnh giá bán không đổi, Modenas còn bổ sung hai tùy chọn màu sắc mới gồm xanh chanh Lime Green và xanh Amazon Green, đem tới diện mạo cá tính và bắt mắt hơn cho mẫu xe côn tay chủ lực.

Modenas Z15GT 2026 chính thức ra mắt tại thị trường Malaysia với mức giá không đổi là 8.288 RM (khoảng 52,8 triệu đồng), đi kèm hai phối màu mới là xanh Lime Green và xanh Amazon Green.

Sức hút lớn nhất của phiên bản 2026 nằm ở bảy nâng cấp kỹ thuật trọng yếu nhằm bảo vệ linh kiện và nâng cao độ bền trong điều kiện khí hậu nhiệt đới mưa nhiều. Cụ thể, khay chống tràn nhiên liệu được tối ưu rãnh thoát nước giúp ngăn đọng xăng và nước mưa gây rỉ sét.

Cụm núm xoay khóa khởi động được bổ sung lớp phủ và keo trám kín nhằm triệt tiêu nguy cơ chập mạch do ngấm nước. Nắp chụp kim phun nhiên liệu cũng nhận được bu lông và vòng đệm cải tiến, đem lại độ siết kín khít hơn.

Đáng chú ý, tay phanh trước có thêm vạch chỉ báo mức dầu phanh tối thiểu, giúp người dùng dễ dàng theo dõi để bổ sung kịp thời, phòng ngừa mất phanh.

Dàn áo xe được gia cố các ngàm cài chịu lực, loại bỏ hiện tượng rung lắc hay tiếng kêu lọc xọc khi chạy tốc độ cao. Cuối cùng, Modenas bổ sung nắp che giắc cắm chống nước cho hệ thống dây điện, đồng thời gia cố lớp bọc bảo vệ các mối hàn bên trong cùm công tắc tay lái ở cả hai bên, đảm bảo hệ thống điện luôn hoạt động tin cậy.

Các cải tiến kỹ thuật cụ thể: rãnh thoát nước khay tràn, keo bảo vệ núm khóa, bu lông và vòng đệm kim phun, vạch báo mức dầu phanh trên tay lái, ngàm cài ốp sườn gia cố, nắp che giắc cắm dây điện và bọc bảo vệ mối hàn cùm công tắc.

Về sức mạnh vận hành, Modenas Z15GT 2026 tiếp tục duy trì cỗ máy xi-lanh đơn dung tích 149,5 cc, làm mát bằng dung dịch, trục cam đôi DOHC 4 van. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 16,8 mã lực tại 9.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 7.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp và bộ ly hợp ướt nhiều đĩa.

Cấu hình DOHC kết hợp hộp số 6 cấp là lợi thế lớn, giúp xe duy trì sức kéo bền bỉ ở dải tua máy cao, đem lại khả năng bứt tốc mượt mà và cảm giác lái phấn khích trên đường trường. Khung sườn backbone kết hợp phuộc trước ống lồng và giảm xóc đơn monoshock phía sau mang lại độ ổn định vững chãi khi ôm cua.

Cặp vành 17 inch sử dụng lốp trước 90/80-17 và lốp sau bản rộng 120/70-17 giúp tăng cường độ bám đường, tạo nên phong thái đầm chắc. Ngoài ra, trọng lượng ướt chỉ 128 kg cùng chiều cao yên 780 mm và khoảng sáng gầm 140 mm giúp người lái dễ dàng làm chủ xe, chống chân thoải mái và luồn lách linh hoạt qua phố đông.

Loạt tiện nghi thực dụng: smart key có tính năng tìm xe, màn hình kỹ thuật số LCD đa thông tin, đèn chiếu sáng LED toàn phần, cổng sạc USB, bình xăng lớn 5,7 lít và trọng lượng nhẹ 128 kg.

Bên cạnh hiệu năng, trang bị an toàn và tiện ích hiện đại là yếu tố giúp Z15GT ghi điểm trong mắt người dùng đô thị. Xe sở hữu hệ thống phanh đĩa thủy lực trước sau, tích hợp chống bó cứng phanh ABS đơn kênh ở bánh trước.

Trang bị ABS giúp triệt tiêu hiện tượng trượt bánh nguy hiểm khi người lái phanh gấp trên đường trơn trượt hay gặp tình huống bất ngờ. Về tiện nghi, xe có chìa khóa thông minh smart key tích hợp tìm xe answer-back, hệ thống đèn LED toàn phần và cổng sạc USB tiện dụng cho điện thoại.

Bảng đồng hồ LCD hiển thị sắc nét các thông số trực quan gồm vận tốc, vòng tua máy, cấp số, mức xăng, cảnh báo nhiệt độ nước làm mát, đồng hồ thời gian và điện áp bình ắc quy. Đặc biệt, bình nhiên liệu dung tích 5,7 lít mang lại khả năng di chuyển liên tục vượt trội mà không cần dừng tiếp xăng thường xuyên, đem lại tính kinh tế rất cao cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Modenas Z15GT có giá bán tại Malaysia tương đương 52,8 triệu đồng. Nếu nhập khẩu tư nhân về Việt Nam sau khi gánh thêm thuế và chi phí logistics, giá xe có thể dao động từ 65 đến 75 triệu đồng. Mức giá này sẽ gặp khó trước Winner và Exciter 155 VVA.

Nếu đặt giả thuyết Modenas Z15GT được các đơn vị tư nhân đưa về Việt Nam, mẫu xe này sẽ tạo nên làn gió mới cho phân khúc underbone thể thao 150 phân khối. Khách hàng trẻ trong nước vốn rất nhạy bén với công nghệ và luôn chuộng các mẫu xe giàu trang bị trong tầm giá hợp lý. Với hàng loạt ưu thế như phanh ABS, smart key, động cơ DOHC 6 số cùng bình xăng 5,7 lít trong tầm giá quy đổi trên dưới 50 triệu đồng, Z15GT hoàn toàn đủ sức tạo áp lực trực tiếp lên Honda Winner X và Yamaha Exciter 155 VVA.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho tân binh này là không hề nhỏ. Tại Việt Nam, tâm lý chuộng thương hiệu xe máy Nhật Bản lâu đời đã ăn sâu vào tiềm thức người dùng. Cái tên Modenas còn khá xa lạ, dễ gây e ngại về độ bền dài hạn, tính thanh khoản khi bán lại và độ sẵn có của linh kiện thay thế. Việc thiếu vắng hệ thống trạm dịch vụ bảo dưỡng chính hãng rộng khắp sẽ là rào cản lớn khiến người mua phải đắn đo.

Do đó, muốn chinh phục khách hàng Việt, mẫu xe cần có mức giá bán thật cạnh tranh cùng chính sách hậu mãi rõ ràng để phá bỏ rào cản tâm lý từ thị trường.