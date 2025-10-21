Chiếc thẻ nhớ SanDisk sống sót vụ nổ tàu lặn Titan xảy ra 2 năm trước, vẫn lưu giữ 12 tấm ảnh và 9 video

Con tàu lặn Titan.

Hơn hai năm sau vụ nổ thảm khốc của tàu lặn Titan, các đội tìm kiếm vẫn tiếp tục thu hồi được những mảnh vỡ mới từ đáy Bắc Đại Tây Dương. Phát hiện mới nhất gây chú ý là chiếc camera Rayfin Mk2 của hãng SubC, được vớt lên trong tình trạng phần vỏ titan và tinh thể sapphire vẫn nguyên vẹn, bên trong chứa thẻ SD còn hoạt động bình thường.

Theo nhà khoa học truyền thông Scott Manley, chiếc camera được thiết kế chịu được áp suất ở độ sâu tới 6.000 mét, trong khi tàu Titan phát nổ ở khoảng 3.300 mét. Mặc dù ống kính đã vỡ và bảng mạch bị hư hại, thẻ nhớ bên trong, khả năng cao là thẻ SanDisk Extreme Pro 512GB (theo Tom's Hardware phỏng đoán, vì nhãn hiệu thẻ đã được giấu đi trong báo cáo), vẫn giữ nguyên dữ liệu. Trên thị trường, chiếc thẻ nhớ được nhắc tới có giá hơn 1 triệu đồng.

Chiếc thẻ nhớ vẫn sống sót sau tai nạn, và vẫn lưu trữ dữ liệu - Ảnh: Scott Manley, David Case tại NTSB.

Thẻ nhớ được mã hóa hoàn toàn, chia thành hai phân vùng: một phân vùng nhỏ dành cho cập nhật hệ điều hành và một phân vùng lớn chứa dữ liệu người dùng. Do va đập mạnh khi xảy ra tai nạn, nhiều linh kiện trên bo mạch hệ thống (SOM), gồm các đầu nối và vi điều khiển, bị hỏng, khiến việc trích xuất dữ liệu gặp khó khăn.

Các nhà điều tra đã tháo chip NVRAM, nơi có thể chứa khóa mã hóa, và tạo bản sao nhị phân của thẻ SD cùng với các bo mạch thay thế để phục vụ khôi phục dữ liệu.

Trên bo mạch này là chiếc thẻ SD vẫn nguyên vẹn (ảnh ở đầu bài viết) - Ảnh: Scott Manley, David Case tại NTSB.

Nhờ phối hợp với SubC Imaging, Ủy ban An toàn Giao thông Canada và NTSB của Mỹ, họ đã giải mã thành công dữ liệu và khôi phục được 12 bức ảnh tĩnh (4.056 x 3.040) và 9 video UHD.

Tuy nhiên, không có cảnh quay nào ghi lại hành trình định mệnh của Titan. Các dữ liệu chỉ cho thấy hoạt động trong xưởng ROV tại Newfoundland và cảnh thợ lặn làm việc. Manley nhận định, camera có thể đã được cấu hình để chuyển toàn bộ dữ liệu sang thiết bị ngoài trong quá trình vận hành.

Một số hình ảnh khôi phục được từ thẻ nhớ - Ảnh: Scott Manley, David Case tại NTSB.

Vụ nổ sập tàu Titan năm 2023 đã cướp đi sinh mạng của 5 người, khi khoang áp suất bằng sợi carbon bị sụp xuống do áp lực nước sâu gấp 380 lần bề mặt. Dù nhỏ bé, chiếc camera còn sót lại vẫn mang giá trị đặc biệt, nhắc nhở thế giới về ranh giới mỏng manh giữa công nghệ tiên phong và rủi ro của khám phá đại dương.