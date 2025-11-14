Mới đây, một tài xế taxi ở Thái Lan đã tử vong thương tâm trong một vụ tai nạn khiến chiếc xe của anh đâm vào cây và lật nhào. Điều đáng nói là chiếc xe này không hề va chạm với một phương tiện nào khác. Vậy điều gì đã khiến nó gặp nạn?

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 11, gần Ngõ Theparak 53, thuộc tiểu khu Khlong Thanon, quận Sai Mai, thủ đô Bangkok.

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã đến hiện trường và phát hiện chiếc taxi màu vàng bị lật úp trên vỉa hè, bánh xe hướng lên trời. Tài xế Chayanan, 38 tuổi được phát hiện đã tử vong bên trong xe, bị thương nặng ở đầu và gãy tay phải. Lực va chạm mạnh đến mức làm bật gốc hai cây lớn và làm hỏng một biển báo kim loại gần đó.

Chiếc taxi lệch khỏi làn đường, đâm vào 2 cây lớn khiến chúng bật gốc.

Các sĩ quan cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Sai Mai, các bác sĩ pháp y từ Bệnh viện Bhumibol và các tình nguyện viên cứu hộ từ Quỹ Poh Teck Tung đều có mặt trong quá trình điều tra. Các sĩ quan xác nhận không có dấu hiệu liên quan đến các phương tiện khác. Do không tìm thấy vết trượt bánh trên đường, khiến các nhà điều tra tin rằng tài xế đã bất tỉnh khi đang di chuyển với tốc độ cao trước khi đâm vào cây, theo KhaoSod.

"Có vẻ như tài xế đã bất tỉnh đột ngột, khiến chiếc xe trở nên mất kiểm soát. Không có bằng chứng về việc phanh gấp hay đánh lái", các nhà điều tra cho biết.

Các quan chức đang trong quá trình liên lạc với gia đình tài xế. Thi thể của nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bhumibol để khám nghiệm thêm.

Mặc dù nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng các cư dân mạng cũng đã đưa ra suy đoán của riêng mình. Một số người cho rằng, có thể tài xế đã làm việc quá sức, khiến cơ thể suy kiệt và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Số khác lại nghĩ lúc đó còn chưa đến 4 giờ sáng, tài xế có thể đang buồn ngủ nên mới dẫn đến tai nạn. Dù lý do là gì thì vụ việc cũng là lời cảnh báo các tài xế cần quan tâm hơn đến sức khỏe để tránh các rủi ro tương tự.

Gia Linh (Theo The Thaiger)