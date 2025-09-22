Chiếc Maybach đỗ trước biệt thự hàng xóm bị cây đè hỏng, chủ xe đòi bồi thường 667 triệu đồng nhưng bị từ chối, tòa án tuyên bố: “Anh phải tự chịu 80% trách nhiệm”

Tại thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, một vụ tranh chấp pháp lý đã xảy ra khi chiếc Maybach của một người đàn ông bị cây nhà hàng xóm đè bẹp, gây hư hỏng nặng sau trận bão.

Theo hồ sơ vụ án, tối hôm đó, anh Lý mời bạn bè về nhà ăn liên hoan. Sau khi xong tiệc, anh lái chiếc xe của người bạn vào gara, còn chiếc Maybach của anh thì đỗ tạm trước cửa một biệt thự gần nhà.

Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau, cơn bão lớn kèm gió mạnh khiến một cây cổ thụ trong khuôn viên biệt thự hàng xóm bật gốc, đổ thẳng xuống chiếc xe, gây hư hỏng nghiêm trọng. Sau khi đưa xe đi sửa chữa, anh Lý nhận hóa đơn” lên tới 180.000 NDT (hơn 667 triệu đồng).

Trong vụ việc này, anh Lý lập luận rằng hàng xóm có lỗi vì không chăm sóc, cắt tỉa cây trong khuôn viên, khiến cây gãy đổ khi bão ập đến. Bên cạnh đó, công ty quản lý bất động sản cũng bị cho là thiếu trách nhiệm khi không giám sát, xử lý kịp thời nguy cơ mất an toàn từ cây xanh trong khu dân cư. Từ đó, anh yêu cầu cả hai cùng liên đới bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa.

Tuy nhiên, hàng xóm phản bác, cho rằng chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự mà không có sự đồng ý của gia chủ, nên họ không phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, công ty quản lý bất động sản lập luận rằng anh Lý đã vi phạm quy định, bởi việc đỗ xe phải tuân thủ các vị trí được chỉ định trong khu dân cư. Vì vậy, họ cũng từ chối bồi thường.

Ảnh minh họa: Internet

Anh Lý viện dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cho rằng chủ sở hữu phải bảo dưỡng, quản lý tài sản của mình, tránh gây hại cho người khác. Anh cũng cho rằng công ty quản lý bất động sản có nghĩa vụ giám sát và cảnh báo rủi ro an toàn trong cộng đồng theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc.

Ngược lại, phía công ty quản lý bất động sản dẫn Điều 577 Bộ luật Dân sự Trung Quốc để khẳng định rằng anh Lý đã vi phạm hợp đồng quản lý khi đỗ xe sai quy định, nên thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi cá nhân.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án địa phương xác định rằng dù anh Lý đã đỗ xe không đúng quy định, nhưng hàng xóm và công ty quản lý bất động sản cũng không thể hoàn toàn thoái thác trách nhiệm. Cây xanh trong khuôn viên biệt thự của hàng xóm lẽ ra phải được kiểm tra, cắt tỉa thường xuyên để phòng ngừa sự cố. Bên cạnh đó, phía công ty quản lý bất động sản cũng cần giám sát chặt chẽ các nguy cơ tiềm ẩn trong khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn chung.

Từ đó, tòa quyết định phân chia trách nhiệm bồi thường: Anh Lý gánh 80% thiệt hại, công ty quản lý bất động sản chịu 15% và hàng xóm chịu 5%. Vụ việc trở thành bài học nhắc nhở cư dân về việc tuân thủ quy định đỗ xe, đồng thời đặt ra trách nhiệm rõ ràng hơn cho chủ sở hữu bất động sản và đơn vị quản lý trong công tác bảo dưỡng, phòng ngừa rủi ro.