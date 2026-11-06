Chiếc dây buộc tóc 7 triệu của Minh Hằng

Minh Hằng đích thị là "nữ hoàng" hàng hiệu đắt đỏ.

Minh Hằng đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi liên tục góp mặt trong hai chương trình giải trí ăn khách Running Man Vietnam và Quán Nhà Haha. Nếu ở chương trình đầu tiên, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bởi sự hài hước, năng động thì khi đến với Quán Nhà Haha, cô lại ghi điểm nhờ hình ảnh đảm đang, tháo vát.

Trong Quán Nhà Haha, Minh Hằng thường xuyên xuất hiện ở khu vực bếp, cùng các thành viên chuẩn bị và thưởng thức những món ăn. Nữ diễn viên cũng không ngại để lộ hình ảnh đời thường, có lúc quấn tóc gọn gàng, diện đồ bộ và thoải mái vào bếp thay vì giữ hình tượng lộng lẫy như khi mỗi lần dự sự kiện.

Thế nhưng, khi chương trình lên sóng, cư dân mạng phát hiện một chi tiết thú vị. Cụ thể, trong cảnh ăn sáng cùng Ngọc Thanh Tâm và khoảnh khắc giới thiệu đặc sản Huế với Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Hằng đã thay đổi kiểu tóc nhưng vẫn sử dụng chiếc dây buộc tóc màu xanh quen thuộc. Theo đó, chiếc dây buộc tóc được "Bé Heo" dùng đến từ một thương hiệu xa xỉ, có giá hơn 7 triệu đồng. Chi tiết khiến nhiều người thích thú bởi dù chỉ ở nhà, vào bếp nấu nướng, Minh Hằng vẫn sử dụng phụ kiện có giá trị không hề nhỏ. Không ít netizen hài hước nhận xét nữ nghệ sĩ đúng là "phú bà", đến chiếc dây buộc tóc cũng phải đắt đỏ.

Ban đầu, nhiều khán giả còn nhầm lẫn chiếc dây buộc tóc của Minh Hằng là merch của chương trình

Minh Hằng dùng chiếc khăn này để biến hoá nhiều kiểu tóc

Netizen phát hiện chiếc dây được Minh Hằng buộc tóc để vào bếp có giá lên đến hơn 7 triệu đồng

Trong Quán nhà Haha, cũng có những khoảnh khắc Minh Hằng chỉ dùng kẹp tóc bình thường để buộc gọn khi vào bếp

Sự giản dị của nữ ca sĩ khi tham gia show thực tế khiến khán giả ấn tượng

Minh Hằng giàu có cỡ nào?

Không phải ngẫu nhiên Minh Hằng thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những mỹ nhân có cuộc sống sung túc của showbiz Việt. Sinh năm 1987, cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ và trải qua gần hai thập kỷ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, thời trang và sản xuất phim. Nhờ sự chăm chỉ cùng việc liên tục mở rộng hoạt động, nữ nghệ sĩ từng bước xây dựng được nền tảng tài chính đáng chú ý.

Từ nhiều năm trước, Minh Hằng đã được truyền thông nhắc đến với bất động sản và xe sang. Cô từng sở hữu căn biệt thự tại TP.HCM có giá trị hàng triệu USD, thiết kế theo phong cách hiện đại, nội thất sang trọng. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng từng gây chú ý khi sở hữu những mẫu xe đắt tiền. Đáng chú ý, khả năng tài chính của Minh Hằng không chỉ thể hiện qua những món đồ xa xỉ mà còn ở việc cô mạnh dạn đầu tư cho các dự án nghệ thuật.

Minh Hằng được khen ăn diện đơn giản nhưng vẫn rất sang

Cô là một trong những tay chơi đồ hiệu của Vbiz

Hiện tạim Minh Hằng hiện có cuộc sống gia đình viên mãn bên ông xã doanh nhân và con trai. Sau khi kết hôn vào năm 2022, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Chồng Minh Hằng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, người được giới thiệu là Phó tổng giám đốc một công ty dệt tại Long An. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có khoảng 6 năm gắn bó kín tiếng. Theo những chia sẻ từng được Minh Hằng tiết lộ, ông xã là người đồng hành, hỗ trợ cô trong công việc và các dự án nghệ thuật.

Minh Hằng có hôn nhân hạnh phúc bên chồng CEO

Ảnh: FBNV