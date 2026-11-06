Phát hiện thịt lợn bất thường tại trường mầm non ở Hà Nội: Nhà cung cấp nói "do lợn bị stress"

Xung quanh vụ phụ huynh phát hiện thị lợn tại trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội), nhà cung cấp đã có những lý giải ban đầu.

Ngày hôm nay (6/11), liên quan vụ việc phụ huynh trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) liên tục phát hiện nguồn thịt lợn cung cấp cho bữa ăn bán trú của trường có dấu hiệu bất thường, đơn vị cung cấp đã có những lý giải.

Tuổi Trẻ dẫn lý giải từ đơn vị này cho hay, thịt lợn cung cấp cho trường có quy trình sản xuất tuân thủ theo các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, nguyên liệu lợn hơi có đầy đủ xét nghiệm, kiểm dịch theo quy định.

Về mặt cảm quan, thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có một tỉ lệ nhỏ thịt lợn PSE (Pale, Soft, Exudative) có đặc tính màu nhạt (tái), mềm, rỉ dịch.

Theo lời nhà cung cấp lý giải trên Tuổi Trẻ thì nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do con lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau khi giết mổ, PH sản phẩm giảm xuống thấp khiến bề mặt thịt ướt, protein bị biến tính làm cho thịt mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, lợn sau khi giết mổ có thân nhiệt cao (khoảng 39 độ), các phần thịt như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.

Phụ huynh phản ánh thịt lợn có dấu hiệu bất thường. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào tối ngày 4/11, mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh thịt lợn cung cấp cho bếp ăn bán trú trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường. Theo phản ánh của phụ huynh có con theo học tại trường, phần thịt nạc khi dùng tay kiểm tra có biểu hiện mềm nhũn, bở nát, không có độ đàn hồi như thịt lợn tươi thông thường. Bề mặt miếng thịt cũng có màu sắc nhợt nhạt. Được biết, phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường vào sáng 4/11.

Thông tin trên gây lo lắng cho phụ huynh có con đang theo học tại trường cũng như dư luận.

Trong ngày 5/11, thông tin trên Dân Việt, anh T.N.A, một phụ huynh có hai con đang theo học tại Trường Mầm non Phương Liệt cho biết, không chỉ ngày 4/11 mà trong ngày 5/11 phụ huynh cũng tiếp tục phát hiện thịt lợn có dấu hiệu bất thường tương tự.

Theo chia sẻ của anh A. trên Dân Việt thì ngay sau khi phát hiện sự việc, số thịt nói trên đã được niêm phong. Nhà trường cũng làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm để làm rõ sự việc.

Bên cạnh đó, cũng trong sáng 5/11, Thanh Niên thông tin sau khi biết việc thịt lợn tiếp tục có biểu hiện bất thường, nhiều phụ huynh đã đến trường mầm non Phương Liệt (P.Hoàng Liệt, Hà Nội) để nắm tình hình. Các phụ huynh tập trung gần khu vực cổng trường để chờ đợi thông tin chính thức từ nhà trường, đồng thời nhiều phụ huynh cũng đã đến đón học sinh về sớm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện nhà cung cấp và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, đồng thời xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.