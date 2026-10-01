Chiếc cào cào Yamaha WR155R này vừa xuyên Việt hơn 2.200km: Chạy từ Cần Thơ tới Hà Giang, qua nhiều địa hình phức tạp

Yamaha WR155R mang dáng dấp một mẫu Enduro thuần chất với thân xe cao, bánh lớn, lốp gai và hệ thống treo hành trình dài. Chiếc xe trong bài từng trải qua hành trình xuyên Việt 2.252 km từ Cần Thơ tới Hà Giang.

Chiếc Yamaha WR155R trong bài từng trải qua hành trình xuyên Việt dài 2.252 km, xuất phát từ Cần Thơ và kết thúc tại Hà Giang. Đoàn xe đi qua TP.HCM, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng và Hà Nội, trong đó có chặng dài 975 km từ Tây Nguyên tới Đà Nẵng và 876 km từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Hành trình cũng đưa xe qua nhiều dạng địa hình, từ đường đô thị, đường ven biển đến những đoạn đất đá và đường mòn.

Chiếc Yamaha WR155R vừa trải qua chuyến hành trình xuyên Việt dài hơn 2.000 km. Ảnh: Bảo Lâm

Dáng Enduro rõ nét

WR155R gần như không nhầm lẫn với một mẫu xe côn tay thông thường. Phần đầu xe dựng cao, chắn bùn trước kéo dài, thân xe hẹp và bộ bánh nan hoa lớn tạo nên dáng vẻ đặc trưng của dòng Enduro.

Phần đầu Yamaha WR155R với chắn bùn cao và cụm đèn halogen. Ảnh: Bảo Lâm

Nhìn từ bên hông, phần thân được vuốt gọn về phía sau, để lộ nhiều khoảng trống quanh động cơ và hệ thống treo. Yên xe dài, tương đối phẳng, nối liền với phần đuôi cao. Cách bố trí này không chỉ phục vụ tạo hình mà còn cho phép người lái thay đổi vị trí ngồi khi di chuyển trên địa hình xấu.

Yamaha WR155R nhìn từ bên hông với thiết kế Enduro đặc trưng. Ảnh: Bảo Lâm

Bộ bánh 21 inch phía trước và 18 inch phía sau là chi tiết đáng chú ý nhất. Lốp gai sâu kết hợp với vành nan hoa khiến WR155R trông giống một chiếc xe địa hình thu nhỏ hơn là một mẫu xe đường phố được thiết kế theo phong cách Enduro.

Động cơ nằm gọn trong bộ khung

Phía dưới thân xe là động cơ 155,1 cc, xy-lanh đơn, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch và có công nghệ VVA. Công suất tối đa đạt 16,7 PS tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Động cơ được đặt khá gọn trong bộ khung Semi-double cradle. Các chi tiết quanh khu vực này không bị che kín quá nhiều, phù hợp với đặc trưng của một mẫu xe thường xuyên phải hoạt động trên đường đất đá.

Động cơ của chiếc WR155R sau khi hoàn thành chuyến xuyên Việt đầu tiên. Ảnh: Bảo Lâm

WR155R sử dụng hộp số 6 cấp và ly hợp ướt đa đĩa. Bình xăng 8,1 lít được đặt phía trước yên, trong khi phần ống xả chạy dọc thân xe và kết thúc ở vị trí khá cao phía sau.

Nếu động cơ là phần quen thuộc trên những mẫu xe 150-160cc, hệ thống treo mới là thứ khiến WR155R có cá tính riêng. Phía trước là phuộc ống lồng, phía sau sử dụng giảm xóc liên kết. Hành trình treo dài giúp bánh xe có thêm khoảng dịch chuyển khi đi qua bề mặt gồ ghề, đồng thời giữ thân xe ở vị trí tương đối ổn định.

Khu vực đường ống xả trên Yamaha WR155R. Ảnh: Bảo Lâm

Khoảng sáng gầm 245 mm cũng tạo ra một khoảng không đáng kể bên dưới động cơ. Kết hợp với tư thế lái cao và bộ bánh lớn, chiếc xe có cấu hình phù hợp với những đoạn đường mà xe côn tay thông thường không phải lựa chọn thuận tiện.

Trang bị đơn giản, đúng chất xe địa hình

Khoang lái của WR155R không có nhiều chi tiết cầu kỳ. Màn hình LCD nhỏ đặt giữa tay lái hiển thị những thông tin cơ bản, trong khi phía trước vẫn là cụm đèn halogen với thiết kế vuông vức.

Màn hình LCD hiển thị thông tin vận hành và cụm tay cầm trên Yamaha WR155R. Ảnh: Bảo Lâm

Cách bố trí này khiến chiếc xe có phần đơn giản nếu đặt cạnh những mẫu mô tô hiện đại nhiều màn hình và tính năng điện tử, nhưng lại khá phù hợp với tổng thể của WR155R. Những gì người lái nhìn thấy chủ yếu phục vụ việc vận hành, thay vì tạo thêm sự phức tạp cho một mẫu xe thiên về đi địa hình.

Phần yên cũng được thiết kế theo hướng thực dụng. Bề mặt dài và liền mạch, không chia thành hai tầng rõ rệt, tạo thêm không gian để người lái dịch chuyển cơ thể khi cần.

Một số hình ảnh về chiếc Yamaha WR155R vừa thực hiện chuyến xuyên Việt: