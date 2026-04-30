Một chiếc Cadillac Escalade đời 2014, bản kéo dài (ESV) đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 1,95 tỷ đồng. Trong khi đó, thời điểm mua mới một chiếc tương tự có giá bán không dưới 6 tỷ đồng sau khi ra biển số.

Như vậy sau khoảng 12 năm, chiếc SUV của Mỹ có mức giá bán lại chỉ tương đương một chiếc Volkswgen Viloran bản tiêu chuẩn (khoảng 2 tỷ đồng). Trong khi đó, chiếc Cadillac có kích thước lớn, nội thất sang trọng và động cơ mạnh mẽ hơn đáng kể. Chưa kể với khoảng sáng gầm cao, là mẫu SUV sẽ phù hợp đi nhiều điều kiện đường sá và thời tiết tại Việt Nam.

Được mệnh danh là "khủng long" trong giới ô tô, Cadillac Escalade sở hữu ngoại hình bệ vệ, vuông vức. Với chiều dài lên đến hơn 5m, Escalade khiến mọi chiếc xe khác đều trở nên tí hon.

Theo bài đăng, chiếc Cadillac Escalade ESV này được người rao chia sẻ rằng "xe zin", không gặp lỗi. Những bức ảnh chụp cho thấy ngoại thất vẫn ở mức khá, lớp sơn vẫn mới và các chi tiết chrome hay chóa đèn chưa có dấu hiệu xuống cấp.

Khoang nội thất của chiếc SUV cao cấp ngày nào đã khấu hao theo thời gian. Da bọc ghế không còn căng, vô lăng bị nhẵn bóng do cầm nắm nhiều. Nhưng các chi tiết ốp gỗ cảm quan vẫn mới. Chủ cũ vẫn giữ nguyên bản thay vì độ lại hệ thống giải trí dạng màn hình Android, nên sẽ rất phù hợp với những ai thích mua xe "zin". Vì là phiên bản ESV nên chiếc Cadillac Escalade này có khoang cốp rất rộng rãi ngay khi mở cả 3 hàng ghế.

Hệ thống giải trí trên xe khá phong phú với màn hình cảm ứng khoảng 8 inch, khả năng kích hoạt giọng nói, cử chỉ, hệ thống âm thanh đến từ BOSE. Hàng ghế thứ 2 được tối ưu với 2 vị trí ngồi, được tích hợp sưởi ghế và màn hình giải trí trên trần. Trong khi đó hàng ghế thứ 3 với hai chỗ ngồi khi gập lại sẽ khiến phía sau của Cadillac Escalade trở thành một khoang hàng khổng lồ.

Cadillac Escalade được trang bị động cơ xăng V8 6.2L, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp sản sinh công suất tối đa 420 mã lực và 623 Nm mô-men xoắn cực đại. Dù nặng tới gần 3,5 tấn nhưng sức mạnh 420 mã lực đủ giúp chiếc xe tăn tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6 giây.

Nhắm tới phân khúc cao cấp, mẫu SUV full-side của Cadillac được trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS chống trơn trượt, cảnh báo va chạm, điều khiển hành trình tự động, giám sát điểm mù,…