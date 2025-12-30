Chia sẻ tin về đối tượng truy nã Đinh Quang Khôi, nhiều người bị xử lý

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 30/11 thông tin, đơn vị này vừa xử phạt chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1988, ở thôn Yên Lạc, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) 7,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật từ fanpage có tên “NGƯỜI YÊN THÀNH” (là fanpage do đối tượng chống đối ở nước ngoài quản trị).

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Đảng, Nhà nước và cán bộ địa phương Hà Tĩnh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Đinh Quang Khôi (sinh năm 2003, trú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã bị khởi tố và truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, hiện đang ở nước ngoài.

Sau khi rời Việt Nam, Khôi tiếp tục đăng tải nhiều nội dung gây tranh cãi, trong đó có thông tin chưa được kiểm chứng, dễ gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân. Các bài viết này nhanh chóng được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Sau khi Đinh Quang Khôi đăng tin giả, hàng loạt tài khoản mạng xã hội của các đối tượng phản động, chống đối, nhất là số ở nước ngoài tiếp tục đăng lại, chia sẻ lại.

Điều đáng nói, một bộ phận người dân ở Hà Tĩnh đã mất cảnh giác, không tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng. Vì vậy, đã chia sẻ, đăng tải, bình luận... thông tin sai sự thật từ các đối tượng phản động, chống đối.

2 người dân ở Hà Tĩnh bị xử phạt hành chính vì hành vi chia sẻ thông tin trai sự thật - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngoài chị T., Công an Hà Tĩnh cũng đã xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Nhật Th., sinh năm 1959, ở Tổ dân phố Tân Hà, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh và ông Trần Văn Th., sinh năm 1963, ở thôn Thành Hải, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi nói trên.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người dân cần tỉnh táo, chọn lọc thông tin từ nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc lan truyền nội dung sai sự thật, góp phần giữ gìn môi trường mạng lành mạnh và tuân thủ pháp luật.