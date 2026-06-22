Chia sẻ của 1 mẹ trót cáu kỉnh với con: "Tình yêu vô điều kiện có khi chưa chắc đã là tình yêu của bố mẹ"

Tôi đứng đó và xấu hổ. Không phải vì la con. Mà vì nhận ra đứa đang yêu vô điều kiện trong căn phòng đó không phải là tôi.

"Người yêu vô điều kiện nhất trong nhà có khi không phải cha mẹ", đó là chia sẻ của một người mẹ khiến hàng nghìn phụ huynh suy ngẫm.

"Người ta hay nói: chỉ có bố mẹ mới yêu con vô điều kiện. Tôi từng tin vậy. Không nghi ngờ gì cả. Cho đến một hôm tôi la con. To lắm. Cái kiểu tức mà mình biết đang quá đà nhưng không dừng lại được. Tức vì con không nghe. Tức vì mình mệt. Tức vì một đống thứ không liên quan gì đến con nhưng con là người gần nhất.

Con khóc. Nước mắt chảy dài. Rồi nó với tay ra. "Mẹ ôm." Không giận. Không hờn. Không đợi tôi xin lỗi. Không cần tôi giải thích. Chỉ "mẹ ôm" thôi.

Tôi đứng đó và xấu hổ. Không phải vì la con. Mà vì nhận ra đứa đang yêu vô điều kiện trong căn phòng đó không phải là tôi.

Nhìn lại thật kỹ mà xem. Con không cần mẹ giỏi giang. Không cần mẹ đẹp, có tiền, thành công. Không cần mẹ hoàn hảo. Trong mắt nó, giữa cái thế giới to lớn đáng sợ kia mẹ là người duy nhất. Không gì thay thế được. Không điều kiện gì cả.

Còn mình? Mình yêu con thật. Nhưng mình cũng muốn con giỏi. Muốn con ngoan. Muốn con làm mình tự hào trước mặt người khác. Muốn con là bằng chứng rằng mình làm mẹ không tệ.

Cái tình yêu đó có điều kiện hơn mình nghĩ rất nhiều. Và phần lớn thời gian mình không dám nhìn thẳng vào điều đó.

Một lúc sau nó lau nước mắt. Rồi thơm mẹ cái chụt. Như chưa có chuyện gì. Không cần mẹ xứng đáng. Cứ là mẹ là đủ rồi.

Tôi sợ ngày nó lớn. Tuổi dậy thì rồi sẽ không còn "mẹ ôm" như vậy nữa. Sẽ ôm điện thoại nhiều hơn ôm mẹ. Sẽ có thế giới riêng mà mẹ không được mời vào. Nhưng lúc này nó vẫn đang yêu tôi theo cách trong sáng nhất mà một con người có thể yêu một con người khác.

Và tôi đang làm gì với điều đó? Tôi đang đòi nó giỏi hơn. Ngoan hơn. Ít làm mình tức hơn. Thay vì chỉ đơn giản buông hết xuống, và ở đó với nó. Hôm nay nếu bạn cũng từng la con rồi nghe một câu "mẹ ôm" - bạn hiểu tôi đang nói gì rồi đó. Đừng lãng phí cái khoảng thời gian này. Nó ngắn hơn mình nghĩ nhiều lắm".

Đó là những dòng chia sẻ đang nhận được nhiều sự đồng cảm của các bậc phụ huynh trên mạng xã hội. Không kể về những phương pháp dạy con hay những bài học làm cha mẹ, câu chuyện chỉ xoay quanh khoảnh khắc một người mẹ nổi nóng với con, đứa trẻ bật khóc, rồi sau đó lại dang tay về phía mẹ và nói hai tiếng ngắn gọn: "Mẹ ôm".

Chính khoảnh khắc ấy đã khiến người mẹ nhận ra một điều khiến cô day dứt, có lẽ người đang yêu vô điều kiện nhất trong căn phòng lúc đó không phải là mình, mà chính là đứa con.

Tình yêu của bố mẹ chưa chắc đã vô điều kiện như chúng ta vẫn nghĩ

Trong bài viết, người mẹ thừa nhận mình đã quát con không hoàn toàn vì lỗi của con. Đó là sự tích tụ của mệt mỏi, áp lực và những cảm xúc tiêu cực từ cuộc sống hàng ngày.

"Tức vì con không nghe. Tức vì mình mệt. Tức vì một đống thứ không liên quan gì đến con nhưng con là người gần nhất."

Đây là điều không hiếm gặp trong hành trình làm cha mẹ. Các chuyên gia tâm lý gọi đó là hiện tượng "trút cảm xúc" (emotional spillover), khi những căng thẳng từ công việc, tài chính hay các mối quan hệ vô tình được chuyển sang cách ứng xử với những người thân thiết nhất trong gia đình.

Điều khiến người mẹ xúc động không phải là việc con khóc, mà là phản ứng sau đó của đứa trẻ. Không giận dỗi, không trách móc, không đòi hỏi lời xin lỗi, đứa bé chỉ muốn được mẹ ôm.

Với nhiều người, chính chi tiết này đã chạm đến cảm xúc sâu nhất. Bởi ai từng làm cha mẹ cũng từng có lúc mất bình tĩnh, từng nói những lời khiến bản thân hối hận ngay sau đó. Và cũng không ít người từng trải qua cảm giác được con tha thứ nhanh đến mức khiến mình thấy áy náy.

Trẻ nhỏ yêu cha mẹ theo cách rất khác người lớn

Một trong những điểm gây suy ngẫm nhất trong bài viết là nhận định, trẻ nhỏ có thể là những người yêu thương vô điều kiện nhất trong gia đình.

Ở những năm đầu đời, cha mẹ chính là trung tâm thế giới của trẻ. Các nghiên cứu về tâm lý gắn bó (attachment theory) cho thấy trẻ nhỏ có xu hướng tìm kiếm sự an toàn từ người chăm sóc chính ngay cả khi người đó vừa khiến trẻ buồn hay thất vọng.

Điều này lý giải vì sao sau khi bị mắng, nhiều đứa trẻ vẫn chạy đến ôm mẹ. Sau khi khóc, chúng vẫn muốn được mẹ dỗ dành. Trong suy nghĩ của trẻ, cha mẹ không chỉ là người yêu thương mình mà còn là nơi trú ẩn an toàn nhất.

Việc trẻ nhanh chóng quay lại tìm kiếm sự kết nối với cha mẹ không chỉ xuất phát từ tình yêu mà còn là nhu cầu sinh tồn và gắn bó tự nhiên. Trẻ cần người lớn để được chăm sóc, bảo vệ và đáp ứng nhu cầu cảm xúc.

Điều là tự nhiên, là bản năng của con non đó cũng chính là sự trong trẻo của tình cảm mà trẻ dành cho cha mẹ. Trong những năm tháng đầu đời, trẻ yêu cha mẹ bằng sự tin tưởng gần như tuyệt đối.

Tình yêu của cha mẹ có thực sự vô điều kiện?

Câu hỏi được người mẹ đặt ra cũng là điều khiến nhiều người phải nhìn lại chính mình.

Cô viết: "Mình yêu con thật. Nhưng mình cũng muốn con giỏi. Muốn con ngoan. Muốn con làm mình tự hào trước mặt người khác. Muốn con là bằng chứng rằng mình làm mẹ không tệ."

Đây là một góc nhìn khá thẳng thắn nhưng cũng phản ánh tâm lý phổ biến của nhiều phụ huynh hiện đại.

Ai cũng nói yêu con vô điều kiện, nhưng trong thực tế, không ít cha mẹ vô thức gắn tình yêu với kỳ vọng. Chúng ta mong con đạt được những điều tốt đẹp, mong con cư xử đúng chuẩn mực, mong con thành công hơn mình. Những mong muốn đó xuất phát từ tình yêu, nhưng đôi khi cũng khiến cha mẹ dễ thất vọng, dễ nóng giận khi con không đáp ứng được kỳ vọng.

Theo các chuyên gia giáo dục gia đình, vấn đề không nằm ở việc cha mẹ có kỳ vọng hay không. Kỳ vọng là điều tự nhiên. Điều quan trọng là cha mẹ cần phân biệt giữa việc mong con phát triển tốt hơn với việc biến thành tích hoặc hành vi của con thành thước đo giá trị của bản thân mình.

Khi điều đó xảy ra, áp lực không chỉ đè nặng lên trẻ mà chính cha mẹ cũng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và thất vọng kéo dài.

Ở phần cuối bài viết, người mẹ bày tỏ nỗi sợ quen thuộc của rất nhiều bậc phụ huynh: "Tôi sợ ngày nó lớn. Tuổi dậy thì rồi sẽ không còn 'mẹ ôm' như vậy nữa."

Nỗi niềm ấy nhận được nhiều sự đồng cảm bởi ai cũng hiểu rằng tuổi thơ của con trôi qua nhanh hơn chúng ta tưởng.

Hôm nay con còn quấn quýt bên mẹ, còn đòi bế, đòi ôm, đòi nắm tay mỗi khi ra ngoài. Nhưng vài năm sau, con sẽ có những người bạn riêng, những sở thích riêng và một thế giới riêng mà cha mẹ không còn là trung tâm nữa.

Đó là quy luật trưởng thành tự nhiên của mọi đứa trẻ.

Có lẽ vì thế mà những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhất hôm nay, một cái ôm, một lời gọi "mẹ ơi", một lần con tựa đầu vào vai mẹ lại trở thành những điều đáng trân trọng nhất.

Điều con cần không phải là cha mẹ hoàn hảo

Câu chuyện của người mẹ không đưa ra một bài học dạy con cụ thể nào. Nó chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến nhiều người đồng cảm.

Làm cha mẹ không có nghĩa là lúc nào cũng kiên nhẫn, lúc nào cũng đúng hay lúc nào cũng kiểm soát được cảm xúc của mình. Sẽ có những ngày mệt mỏi, những lần nổi nóng và những khoảnh khắc hối hận.

Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là sau tất cả, cha mẹ vẫn sẵn sàng nhìn lại bản thân và học cách yêu con theo cách ít điều kiện hơn một chút.

Bởi đôi khi, giữa bộn bề của việc nuôi dạy, điều con cần nhất không phải là một người mẹ hoàn hảo, mà là một người mẹ biết dừng lại, ôm con vào lòng và trân trọng tình yêu trong trẻo mà con đang dành cho mình mỗi ngày.

Và có lẽ, như lời người mẹ ấy chia sẻ, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi hơn chúng ta vẫn nghĩ.