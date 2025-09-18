Chỉ vài tuần nữa, Hà Nội sẽ khởi công "siêu cầu" vượt sông Hồng gần 16.000 tỷ đồng, rộng 8 làn xe, nối phố cổ với Long Biên

Ngày 17/9, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2025, với tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao hơn 87.000 tỷ đồng, tăng 1,13 lần so với năm 2024, là thách thức không nhỏ.

Ngay từ đầu năm, thành phố đã hành động với quyết tâm cao nhất, ban hành các Kế hoạch, Chỉ thị, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm cho từng chủ đầu tư, dự án để đẩy nhanh tốc độ giải ngân.

Đến hết ngày 31/8, Thành phố Hà Nội đã giải ngân được 36.000 tỷ đồng, đạt trên 41% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước đến hết ngày 30/9/2025, thành phố giải ngân đạt xấp xỉ 39.300 tỷ đồng, tương đương 45,1% kế hoạch.

Dù còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng về giá trị tuyệt đối, Hà Nội là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ.

Theo ông Thanh, trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng loạt công trình trọng điểm đã được khởi công, khánh thành, tạo động lực và diện mạo mới cho Thủ đô.

Như khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; khởi công các cây cầu huyết mạch như cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi; triển khai giải phóng mặt bằng cho các dự án quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công các dự án động lực mới như Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội và thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối năm thành phố tiếp tục khởi công, khánh thành các dự án quan trọng khác như: cầu Thượng Cát; tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); Tuyến số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc); Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội; hầm chui nút giao Cổ Linh và đặc biệt là dự án mang tính biểu tượng - cầu Trần Hưng Đạo - dự kiến khởi công vào dịp 10/10/2025.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ nay đến cuối năm thành phố sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao.

"Thời gian qua, Thành phố Hà Nội rất chủ động trong việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cụ thể, 126 xã phường của thành phố Hà Nội đã chủ động được ngân sách, không có tình trạng không mở được tài khoản, không có dự toán hay không có kế toán trưởng. Đồng thời, thành phố ứng trước để chi cho an sinh xã hội nên không ảnh hưởng gì đến việc cuộc sống của người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp" - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Liên quan đến các dự án đầu tư công, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đã chủ động quyết toán chi ngân sách của toàn bộ thành phố đến ngày 30/6 trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, thống kê các dự án đầu tư công của thành phố để phân cấp, ủy quyền cho 126 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong đó, thành phố giữ lại khoảng 10% dự án đầu tư công, còn 90% dự án của cấp huyện trước đây giao cho cấp xã kể từ sau 1/7/2025. Vì thế, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ 1/7 đến nay vẫn giữ được tốc độ, chứng tỏ hệ chính quyền địa phương cấp xã hoạt động hiệu quả, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong năm nay.

Cầu Trần Hưng Đạo có điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 5,5km, quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp, 2 làn đi bộ, tốc độ thiết kế 80km/h. Điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông, điểm cuối nối với phố Vũ Đức Thận (Long Biên). Theo phương án kiến trúc được phê duyệt, cầu sẽ trở thành biểu tượng mới của trung tâm Hà Nội, với kết cấu vòm gồm hai đường cong tiếp xúc lặp lại 6 nhịp, tạo hình tượng vô cực. Tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo hình thức BOT giai đoạn 2025 – 2028.



