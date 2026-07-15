Chỉ trong 6 tháng, một địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP lọt TOP10, FDI tăng bằng lần, đặt mục tiêu thành "thủ phủ" công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam

Với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,18%, sản xuất công nghiệp tăng hơn 25% và thu hút vốn đầu tư nước ngoài gấp gần 5 lần cùng kỳ, kinh tế của tỉnh được mênh danh là vùng đất Tổ ghi nhận nhiều điểm sáng trong nửa đầu năm 2026.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

Kinh tế địa phương ghi nhận nhiều điểm sáng trong nửa đầu năm 2026

Sau sáp nhập, Phú Thọ có diện tích hơn 9.300 km2, dân số khoảng 4 triệu người. Quy mô kinh tế năm 2025 đạt gần 16 tỷ USD, chiếm khoảng 3,2% GDP cả nước và đứng thứ 6 trong số 34 tỉnh, thành phố.

Không gian phát triển mới giúp Phú Thọ hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế. Tỉnh vừa là cửa ngõ kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với Hà Nội, đồng bằng sông Hồng, vừa nằm trên các hành lang kinh tế lớn. Đây cũng là vùng đất Tổ, nơi tập trung nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, tạo điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp hàng hóa và du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Phú Thọ tăng 10,18%, sát mục tiêu 10,2% đề ra. Với kết quả này, tỉnh nằm trong nhóm 9 địa phương tăng trưởng trên 10%, đứng thứ 7 cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,4%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 22,04 tỷ USD, tăng 10,9%.

Hoạt động du lịch cũng ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm, tỉnh đón gần 10,54 triệu lượt khách, tăng 13,3%, mang lại doanh thu hơn 10.700 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 34.880 tỷ đồng, tăng 19,2% và hoàn thành 60,1% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 67.200 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 37% kế hoạch, cao hơn mức bình quân 35,5% của cả nước.

Thu hút đầu tư nước ngoài trở thành một trong những điểm sáng nổi bật nhất. Tổng vốn FDI vào tỉnh đạt hơn 1,77 tỷ USD, gấp gần 5 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm. Theo Thủ tướng, kết quả này cho thấy chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực điều hành của chính quyền địa phương đã có những chuyển biến rõ rệt.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Hơn 2.800 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng trên 29%; 665 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 41.300 doanh nghiệp.

Phú Thọ cũng là một trong những địa phương đầu tiên phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời hoàn thiện các quy hoạch đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện sau sắp xếp.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, quy mô kinh tế số ước chiếm 22,71% GRDP, đứng thứ 3 cả nước. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD. Tỉnh đã hoàn thành dữ liệu đất đai, học bạ số, số hóa dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời khắc phục toàn bộ các khu vực lõm sóng.

Hơn 90% hồ sơ hành chính được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,98%. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp giảm khoảng một nửa thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Cơ chế “luồng xanh” cũng được thí điểm nhằm rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục, qua đó giảm khoảng 28% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và y tế tiếp tục được quan tâm. Đến hết tháng 6/2026, khoảng 60% người dân trên địa bàn đã được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí.

Đưa vùng đất Tổ trở thành “thủ phủ” công nghiệp công nghệ cao

Ghi nhận những kết quả Phú Thọ đạt được, Thủ tướng đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng.

Tăng trưởng kinh tế dù ở mức cao nhưng cần bảo đảm tính bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa thực sự mạnh, tỷ trọng dịch vụ còn thấp, trong khi tỉnh chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn có khả năng dẫn dắt. Một số dự án tồn đọng, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; hạ tầng logistics, khu công nghiệp và kết nối với các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế.

Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi hạ tầng phục vụ các dự án công nghệ cao còn là thách thức. Tiềm năng du lịch, văn hóa và tín ngưỡng của vùng đất Tổ cũng chưa được chuyển hóa đầy đủ thành nguồn lực phát triển.

Trước yêu cầu đó, Thủ tướng đề nghị Phú Thọ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm và phương thức điều hành; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường.

Mục tiêu trước mắt là đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, qua đó tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tỉnh được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát dư địa của từng ngành, từng lĩnh vực và khai thác tối đa các thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics.

Một nhiệm vụ cấp thiết khác là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026. Đối với hơn 7.000 tỷ đồng vốn được kéo dài sang năm 2026 nhưng mới giải ngân 22,4%, tỉnh phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng và nguồn nguyên vật liệu.

Các dự án tồn đọng, kéo dài cần được xử lý dứt điểm để sớm đưa nguồn lực vào hoạt động. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải bảo đảm công bằng, hiệu quả, có sức lan tỏa, vừa giải quyết những điểm nghẽn về giao thông, năng lượng, vừa dành sự quan tâm phù hợp cho các địa bàn còn khó khăn.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Nguồn ảnh: Nhật Bắc/ VGP

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và có giá trị gia tăng cao; hạn chế các dự án thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường.

Tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là hạ tầng phục vụ công nghiệp công nghệ cao; chủ động đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh và kinh tế tầm thấp.

Việc quy hoạch các khu công nghiệp phải được rà soát kỹ, gắn với nhu cầu thực tế và tỷ lệ lấp đầy, tránh phát triển dàn trải. Đây được xem là điều kiện quan trọng để Phú Thọ sớm trở thành “thủ phủ” công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho vùng đất Tổ.

Song song với công nghiệp, tỉnh cần nâng tỷ trọng các ngành dịch vụ hiện đại, khai thác lợi thế cửa ngõ của Thủ đô để trở thành trung tâm thương mại và logistics của vùng và cả nước. Các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và hệ thống di sản phải được kết nối thành những sản phẩm đặc trưng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong nông nghiệp, Phú Thọ cần chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và sản xuất hữu cơ. Các vùng sản xuất tập trung phải gắn với chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh hoàn thiện việc rà soát và triển khai Quy hoạch tỉnh trong quý III/2026, định hình rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm động lực và không gian phát triển mới; từng bước đưa Phú Thọ trở thành cứ điểm sản xuất và tiếp vận quan trọng của khu vực.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã; tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 57, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ quản lý, điều hành.

Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội và chăm lo người có công phải được triển khai đồng bộ, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh đồng thời phải chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.