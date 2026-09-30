Chỉ trong 20 phút, Kiev hứng đòn chưa từng thấy: Dnipro rung lắc dữ dội, đã rõ "lằn ranh đỏ" thực sự của Kremlin

Oniks-M, KN-23, S-400, Iskander-M và cả Zircon đồng loạt được huy động. TST cho biết, "lằn ranh đỏ đúng nghĩa đầu tiên của Kremlin" đã lộ diện.

Đài TST (Nga) ngày 30/9 đưa tin, đêm qua, quân đội Nga tiếp tục tập kích các mục tiêu tại Ukraine, với trọng tâm chuyển mạnh sang hệ thống năng lượng và hạ tầng chiến lược.

Nhiều cơ sở điện quanh Kiev bị đánh trúng, thủ đô xảy ra mất điện cục bộ, trong khi cầu qua sông Dnipro cũng lần đầu trở thành mục tiêu, khiến khu vực này rung lắc dữ dội trước các đợt tấn công.

Cùng lúc, các kênh phía Ukraine nhắc tới nguy cơ hệ thống điện kết nối với các nhà máy điện hạt nhân bị đánh vào, trong bối cảnh Điện Kremlin vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn với Kiev.

Đòn đáp trả chưa từng thấy của Nga

Đêm qua, tên lửa đạn đạo và UAV đã giáng đòn tập kích chưa từng thấy vào Kiev cùng khu vực lân cận. Theo các kênh giám sát được nguồn tin dẫn lại, chỉ trong khoảng 20 phút, khu vực Kiev hứng một loạt tên lửa gồm ít nhất 6 Oniks-M, 4 KN-23, 4 tên lửa dòng S-400, 3 Iskander-M và 2 Zircon, theo Donbassky Partizan.

Các mục tiêu bị tấn công gồm Nhà máy nhiệt điện CHP-5, CHP-6, Nhà máy nhiệt điện Trypilska và Nhà máy thủy điện Kiev. Sau các đợt tập kích, tại một số cơ sở bùng phát hỏa hoạn lớn, đồng thời xảy ra mất điện cục bộ và gián đoạn nguồn cung.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Một kho đạn tại quận Holosiivskyi cũng bị phá hủy. Ngoài Kiev, các khu vực Lutsk, Kremenchuk, Zhytomyr, Rivne và Odessa cũng hứng chịu các đòn tấn công.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov cho rằng việc CHP-5, CHP-6 và Trypilska cùng bị đánh trúng cho thấy chiến dịch nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công nhằm vào một trung tâm thông tin liên lạc tại Kiev cùng nhiều cơ sở thuộc hệ thống năng lượng ở khu vực thủ đô.

Đợt tập kích diễn ra ngay sau tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rằng Ukraine sẽ phải trả giá cho những hành động trong những tháng gần đây.

Nga tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân

Trọng tâm đáng chú ý của đợt tập kích lần này là hệ thống năng lượng có liên hệ trực tiếp với mạng lưới điện quốc gia và các nhà máy điện hạt nhân Ukraine.

Kênh Ukraine Resident cho biết các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng đã được nối lại sớm hơn dự kiến, thay vì chờ tới mùa lạnh. Kênh này đồng thời đề cập nguy cơ Nga tiếp tục đánh vào các đường dây truyền tải và trạm biến áp phục vụ các nhà máy điện hạt nhân.

Hệ thống NASA FIRMS được nguồn tin dẫn lại ghi nhận các điểm cháy lớn tại CHP-5, CHP-6, Nhà máy nhiệt điện Trypilska và Nhà máy thủy điện Kiev ở Vyshhorod. Hai điểm cháy khác cũng xuất hiện tại khu vực trung tâm và phía tây Kiev.

Tại Nhà máy nhiệt điện Trypilska, tổ máy số 5 bị tấn công. Đây là hạng mục mới được triển khai sửa chữa. Trong khi đó, Nhà máy thủy điện Kiev giữ vai trò quan trọng trong điều tiết tần số và cân bằng phụ tải cho khu vực thủ đô.

Kênh єРадар cho rằng mục tiêu của Nga là tách các nhà máy điện hạt nhân Ukraine khỏi hệ thống điện hợp nhất và cắt Kiev khỏi nguồn cấp điện bên ngoài.

Theo Donbassky Partizan, chỉ trong khoảng 20 phút, khu vực thủ đô đã hứng chịu ít nhất 6 Oniks-M, 4 KN-23, 4 tên lửa thuộc dòng S-400, 3 Iskander-M và 2 Zircon.

Việc đồng thời đánh vào các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và hạ tầng truyền tải khiến hệ thống điều tiết điện quanh Kiev chịu sức ép lớn, đặc biệt tại các mắt xích kết nối thủ đô với nguồn điện từ các khu vực khác.

Hình ảnh về cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Lần đầu tiên cầu qua sông Dnipro bị tấn công

Cùng với hệ thống năng lượng, hạ tầng giao thông qua sông Dnipro cũng trở thành mục tiêu trong đợt tập kích.

Kênh Dva Mayora đăng tải hình ảnh cho thấy UAV Geran đánh trúng cầu Pivdennyi tại Kiev.

Theo nguồn này, đòn đánh hướng vào khu vực hệ thống dây cáp và các điểm neo của cầu. Đây là lần đầu tiên một cây cầu qua sông Dnipro tại Kiev bị đưa vào danh sách mục tiêu trong đợt tấn công hiện nay.

Các cây cầu qua Dnipro giữ vai trò quan trọng trong kết nối hai bờ Kiev, đồng thời phục vụ hoạt động vận chuyển người, phương tiện, hàng hóa và hậu cần của phía Ukraine.

Việc cầu Pivdennyi bị tấn công đánh dấu sự mở rộng phạm vi mục tiêu từ các cơ sở quân sự, kho tàng và hệ thống năng lượng sang những tuyến giao thông chiến lược.

Trong cùng một đêm, Kiev phải đối mặt với sức ép đồng thời lên hệ thống điện, các đầu mối năng lượng và hạ tầng giao thông chủ chốt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Lằn ranh đỏ thực sự đầu tiên của Kremlin

Diễn biến trên được nhiều kênh phía Ukraine liên hệ trực tiếp với cảnh báo mà Điện Kremlin đưa ra trước đó.

Ông Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine phải trả giá cho những hành động trong những tháng gần đây, đồng thời nhắc tới các phát biểu từ Kiev về kế hoạch tung ra một đòn đánh lớn nhằm vào Nga trong vòng 40 ngày.

Theo ông Peskov, Moscow phải khiến những tuyên bố như vậy không còn được lặp lại.

Ngay sau đợt tập kích, nhiều kênh Ukraine gọi đây là lằn ranh đỏ thực sự đầu tiên của Kremlin, cho rằng Kiev đã vượt qua giới hạn mà Moscow đặt ra và lập tức phải đối mặt với một đợt đáp trả mạnh.

Cụm từ đòn đáp trả kinh hoàng của Nga cũng bắt đầu xuất hiện trên các kênh phía Ukraine khi các cuộc tấn công đồng thời dồn vào hệ thống năng lượng, các đầu mối truyền tải điện và cầu qua sông Dnipro.

Từ hệ thống điện tới hạ tầng giao thông chiến lược, phạm vi mục tiêu trong đợt tập kích lần này đã được mở rộng đáng kể, biến Kiev thành tâm điểm của một trong những đợt tấn công quy mô lớn đáng chú ý trong thời gian gần đây.