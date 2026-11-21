Mẫu SUV 6 chỗ này có trục cơ sở 3.070 mm và hàng ghế thứ hai dạng ghế chủ tịch.

Dù chưa chính thức ra mắt, Volkswagen Việt Nam đã trưng bày ID. Era 9X tại hai trung tâm thương mại ở TP.HCM và Hà Nội. Đây là mẫu SUV cỡ lớn do liên doanh SAIC Volkswagen phát triển. Trong dải sản phẩm ID. Era, mẫu xe này được định vị ở phân khúc cao cấp.

Hiện tại, Volkswagen Việt Nam chưa công bố giá bán chính thức, cấu hình phiên bản và thời điểm giao xe. Trước đó, hãng đưa ra mức giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng.

Chiếc Volkswagen ID. Era 9X trưng bày tại TP.HCM.

Volkswagen ID. Era 9X có trục cơ sở hơn 3 m, nội thất 6 chỗ với ghế chủ tịch

Volkswagen ID. Era 9X có kích thước dài x rộng x cao là 5.207 x 1.997 x 1.810 mm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở đạt 3.070 mm. Thân xe có dáng vuông vức, kết hợp các đường nét bo mềm. Ngoài ra, xe sử dụng cụm đèn LED, mặt ca-lăng kín và có tính năng đánh lái bánh sau.

Bên trong, Volkswagen bố trí khoang cabin 6 chỗ theo kiểu Executive Lounge. Cụ thể, hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập dạng ghế chủ tịch. Các ghế có chức năng sưởi, làm mát và massage tùy vị trí. Bên cạnh đó, hệ thống Era Connect cho phép ghế trước trượt và gập. Nhờ vậy, không gian hàng ghế sau được mở rộng thêm.

Mẫu xe sắp ra mắt của Volkswagen Việt Nam có lợi thế về không gian nội thất.

Theo thông số quốc tế, màn hình trung tâm và màn hình phụ phía trước đều có kích thước 15,6 inch. Hàng ghế sau của Volkswagen ID. Era 9X có màn hình giải trí 21,4 inch gập xuống từ trần xe. Đồng thời, táp-pi cửa sau có thêm hai màn hình cảm ứng nhỏ. Với bản phân phối tại Việt Nam, xe sẽ có màn hình điều khiển tích hợp ở cửa sau.

Ngoài ra, Volkswagen ID. Era 9X còn có cửa sổ trời toàn cảnh và đèn viền nội thất dài 12,8 m. Danh sách tiện nghi còn gồm âm thanh 27 loa, điều hòa ba vùng và tủ lạnh trung tâm.

Volkswagen ID. Era 9X được định vị ở phân khúc cao cấp

Volkswagen ID. Era 9X dùng hệ truyền động EREV, sạc nhanh trên nền tảng 800V

Volkswagen ID. Era 9X sử dụng hệ truyền động EREV (Extended Range Electric Vehicle). Theo đó, mô-tơ điện đảm nhận việc dẫn động bánh xe. Trong khi đó, động cơ xăng 1.5L tăng áp chỉ đóng vai trò máy phát điện để sạc pin.

Mẫu SUV của Volkswagen có hai tùy chọn dẫn động là cầu sau hoặc 4 bánh với 2 mô-tơ điện. Ở bản mạnh nhất, xe đạt công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 660 Nm. Bên cạnh đó, bộ pin của xe có dung lượng 65,2 kWh.

Volkswagen trang bị cho xe nhiều công nghệ an toàn.

Theo chu trình CLTC của Trung Quốc, tổng quãng đường di chuyển tối đa đạt 1.651 km. Tuy nhiên, con số này không phải quãng đường chỉ chạy bằng điện. Kết quả thực tế cũng có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành.

Cùng với đó, Volkswagen phát triển mẫu xe trên nền tảng điện 800V. Theo nhà sản xuất, thời gian sạc nhanh DC từ 10% lên 80% vào khoảng 16,5 phút. Ngoài ra, pin cũng có thể được sạc từ nguồn điện bên ngoài.

Về an toàn, Volkswagen trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với cảm biến LiDAR phía trước. Hệ thống này kết hợp cùng 12 camera và 12 cảm biến siêu âm. Nhờ đó, xe hỗ trợ đi đường hẹp, ghi nhớ quãng đường lùi và đỗ xe tự động.

Hình ảnh chi tiết Volkswagen ID. Era 9X tại Việt Nam: