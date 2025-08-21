Chi tiết vị trí 22 màn hình LED phục vụ người dân xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành

Thông tin từ UBND TP Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.

Việc bố trí này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận sự kiện trọng đại mà còn góp phần giảm áp lực tập trung đông người tại Quảng trường Ba Đình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phố Trần Phú - Lê Trực có 1 màn LED - Ảnh: Đài PTTH Hà Nội

Một số tuyến đường có màn LED - Ảnh: Đài PTTH Hà Nội

18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Tuyến Văn Cao – Sân vận động Quần Ngựa – Kim Mã – Nguyễn Thái Học (05 vị trí/07 màn hình)

Hướng đi Văn Cao – Cung Thể thao Quần Ngựa (01 màn hình)

UBND phường Ngọc Hà (01 màn hình)

Ngã 3 Kim Mã – ngõ 294 Kim Mã – Núi Trúc (02 màn hình)

Ngã 3 Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học (02 màn hình)

Ngã 4 Trần Phú – Lê Trực (01 màn hình)

Tuyến Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (06 vị trí/06 màn hình)

Ngã tư Nguyễn Thái Học – Chu Văn An – Tôn Đức Thắng

Ngã tư Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn

Vườn hoa góc Hàng Bông – Tràng Thi

Ngã tư Tràng Tiền – Hàng Khay – Hàng Bài

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Ngã tư Ngô Quyền – Tràng Tiền

Đoạn Sơn Tây - Kim Mã - Nguyễn Thái Học bố trí 2 màn cỡ lớn

Tuyến Lê Duẩn – Ga Hà Nội (01 vị trí/01 màn hình)

Đối diện Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội)

Các cửa ngõ Thủ đô (06 vị trí/08 màn hình)

Công viên Yên Sở

Công viên Long Biên

Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm)

Công viên Cầu Giấy (02 phương án)

Vườn hoa Nguyễn Trãi – Hà Đông

Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Ngoài ra, một điểm đặt màn hình tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh) – công trình trọng điểm quốc gia với không gian ngoài trời 20,6 ha, nằm trong top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á – cũng được huy động.

Bên cạnh 22 màn hình lắp đặt mới, thành phố còn tận dụng 136 màn hình LED sẵn có tại các điểm công cộng, cơ quan, trường học, sân vận động và 127 màn hình xã hội hóa để ưu tiên phát sóng phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.