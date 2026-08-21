Chi tiết quan trọng dẫn đến vụ 700 tin nhắn ngoại tình của vợ chồng Jang Dong Gun

Sau đám cưới thế kỷ, Jang Dong Gun - Go So Young trở thành "cặp đôi vàng" quyền lực của showbiz Hàn.

Mới đây, nữ diễn viên Go So Young đã đưa ông xã Jang Dong Gun lên kênh YouTube cá nhân của mình. Dù làm YouTube đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Go So Young thử sức với format talkshow. Và cô đã mời chồng làm khách mời đầu tiên, ca ngợi Jang Dong Gun là "người đã ủng hộ tôi nhiệt tình nhất từ khi tôi mới bắt đầu làm YouTube".

Sau đó, cả 2 cùng ôn lại những ngày cưới của mình trước ống kính. Tài tử quyền lực xứ Hàn nói: “Hôn nhân đến một cách tự nhiên. Mẹ vợ tôi có tính cách tuyệt vời, còn bố vợ tôi thích uống rượu nhẹ, nên chúng tôi rất hợp nhau”.

Ảnh: Koreaboo

Go So Young mời ông xã Jang Dong Gun làm khách mời đầu tiên trong talkshow trên YouTube. Ảnh: Koreaboo

Khi ekip hỏi về chuyện “cưới chạy bầu” khi đã mang thai 5 tháng, Go So Young đã lập tức phủ nhận. Nữ diễn viên tiết lộ chuyện cô mang thai trước hôn lễ hoàn toàn nằm trong tính toán, chứ không phải ngoài ý muốn: “Mọi chuyện đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Năm đó (2010) là năm con hổ và là năm bùng nổ dân số. Tôi nhất quyết muốn có con ở độ tuổi 30 chứ không phải 40. Tôi cũng cảm thấy áp lực kiểu như ‘Liệu có khả thi không khi kết hôn ở tuổi 39?’”. Nữ diễn viên vừa cười vừa nói thêm: “Chúng tôi không có tuần trăng mật. Tôi thậm chí hầu như không nhớ mình đã đi hẹn hò bao giờ”.

Việc mang thai trước hôn nhân hoàn toàn nằm trong tính toán của cặp đôi. Cô muốn sinh con ở độ tuổi 30 và nằm trong năm Hổ (2010). Ảnh: Koreaboo

Jang Dong Gun kết hôn với Go So Young vào năm 2010. Họ quen nhau sau khi đóng cặp trong phim Gió Thổi Khúc Tình Yêu (2007) và trở thành bạn thân. Sở hữu sự nghiệp thành công, nhan sắc xinh đẹp vóc dàng quyến rũ, Go So Young được đánh giá là người phụ nữ lý tưởng của cánh mày râu xứ kim chi. Vậy mà sau khi cưới Jang Dong Gun, Go So Young đã chấp nhận rời xa màn ảnh, từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao để trở thành hậu phương cho chồng tài tử. 2 diễn viên nhanh chóng sinh con trai đầu lòng sau đám cưới, trở thành "cặp đôi vàng" quyền lực của showbiz Hàn.

Jang Dong Gun kết hôn với Go So Young vào năm 2010. Ảnh: X

Thế nhưng, tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện của Go So Young không đủ để trói chân Jang Dong Gun - người đã ra ngoài ngoại tình trong lúc cô mang thai. Còn nhớ nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn hồi đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Jang Dong Gun - Joo Jin Mo bị vạch trần loạt tin nhắn đáng xấu hổ. Ảnh: X

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của tài tử họ Jang. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh đang mang thai con thứ 2. Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Jang Dong Gun bại lộ chuyện tìm gái “giải khuây” khi vợ mang thai. Ảnh: Sina

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Sau khi scandal “săn gái” của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh “bão dư luận”. “Team qua đường” cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với đàng trai trong suốt chuyến đi.

Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” sau bê bối của nam tài tử. Minh tinh này còn bỏ sang Mỹ với các con để tránh bão dư luận. Ảnh: Koreaboo

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng “cắm sừng” mình. Cô thậm chí bỏ mặc, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và dọn dẹp hậu quả từ vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có tổ ấm trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.

Jang Dong Gun được vợ minh tinh tha thứ, giữ được tổ ấm sau ồn ào vụng trộm, mua dâm. Ảnh: IGNV

Nguồn: Koreaboo