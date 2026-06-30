Chi tiết phiên tòa xử vụ tai nạn khiến 2 anh em song sinh người Việt tử vong: Nạn nhân bị kéo lê 70 mét, video “xe điên” lao trên đường được công bố

Nếu bị tòa tuyên có tội với khung hình phạt cao nhất, bị cáo đối mặt với án tù chung thân.

Ngày 29/06 - Tòa án Liên khu vực Frankfurt am Main (Đức) đã chính thức mở phiên xét xử tài xế Mohammad S. (24 tuổi).

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 năm 2025, Mohammad S. điều khiển chiếc Toyota Corolla của bố lưu thông qua thành phố Frankfurt với tốc độ cao. Trước đó, bị cáo cùng ba người bạn được cho là đã sử dụng khí cười tại bờ sông Main.

Hình ảnh bị cáo trong phiên tòa

Tại khu vực trụ sở cảnh sát cũ trên đường Mainzer Landstraße, bị cáo đã đâm trúng hai anh em sinh đôi Duy Quang và Quang Minh (23 tuổi) đang di chuyển bằng xe trượt điện trên làn đường dành cho xe đạp. Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân bị hất văng khoảng 30 mét và tử vong. Cơ quan chức năng xác định bị cáo không có dấu hiệu đạp phanh tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm trúng anh Trung Hiếu (27 tuổi), người di chuyển cách vị trí của hai nạn nhân trên khoảng 6 mét. Cú tông khiến phần đầu của anh đâm xuyên qua kính chắn gió và bị kéo lê khoảng 70 mét.

Cáo trạng nêu rõ: “Với tốc độ vượt quá mức quy định không đổi”, bị cáo tiếp tục đâm vào Trung Hiếu, người bạn đi phía trước họ 6 mét. Đầu của Trung Hiếu đâm xuyên qua kính chắn gió, anh bị kéo lê khoảng 70 mét, mất một chân, từ đó đến nay không còn biết tiếng Đức và chỉ có thể viết được tên của chính mình”.

Anh Trung Hiếu và mẹ trong bệnh viện

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa Michael Koch và Wiebke Otto đã hỗ trợ che chắn cho bị cáo trước ống kính truyền thông. Luật sư Wiebke Otto đã thay mặt nhóm bào chữa đọc bản tuyên bố, trong đó nhấn mạnh họ không có ý định giảm nhẹ nỗi đau của các nạn nhân.

Tuy nhiên, phía bào chữa đã đưa ra lập luận hướng tới hội đồng xét xử nhằm tìm kiếm sự cảm thông đối với hoàn cảnh hiện tại của bị cáo. Nhóm luật sư cho rằng việc bị tạm giam từ giữa tháng 7 năm 2025 đã tác động mạnh đến tâm lý của Mohammad S., đồng thời lập luận rằng bị cáo không hành động một cách tính toán hay máu lạnh mà đã mất kiểm soát lý trí ngay sau khi va chạm xảy ra.

Ngược lại, các đoạn video giám sát được công bố tại tòa cho thấy sau tai nạn, Mohammad S. vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển qua nhiều tuyến đường trong thành phố. Chiếc xe trượt điện của nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe Toyota liên tục ma sát với mặt đường và phát ra tia lửa trên suốt chặng đường dài. Trong suốt thời gian video trình chiếu, bị cáo giữ gương mặt không biểu cảm. Mohammad S. lựa chọn giữ quyền im lặng tại tòa.

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Cơ quan công tố nhận định hành vi tiếp tục điều khiển xe tháo chạy trong lúc anh Trung Hiếu vẫn nằm trên nắp ca-pô cấu thành tội giết người bất thành. Nếu bị tòa tuyên có tội với khung hình phạt cao nhất, bị cáo đối mặt với án tù chung thân.

Nguồn: Bild

Chi Chi