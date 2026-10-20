Chi tiết luật sư, công an nhận tiền vẽ đường thoát tội cho nhóm Mr Pips khi bị tố cáo

2 cựu công an cùng 1 luật sư đã thành lập 'tổ tư vấn' để hỗ trợ về mặt pháp lý cho nhân viên của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khi bị khách hàng kiện và tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nhóm này được trả thù lao 6,4 tỷ đồng sau khi giúp nhóm Mr Pips chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Lập hẳn "Trung tâm quản trị rủi ro"

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) bị xét xử về tội danh liên quan hành vi “Rửa tiền”. Ông đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 3 tội danh trong một vụ án khác.

Ngoài ra, 185 bị cáo khác bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của Chủ tọa, Thẩm phán Trần Nam Hà.

Kết quả điều tra xác định, sau khi ra nước ngoài học hỏi cách làm, Mr Pips về nước xây dựng hệ sinh thái trên nhiều tỉnh, thành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư forex (sàn đầu tư bất hợp pháp). Với vai trò chủ mưu cầm đầu, Mr Pips chịu trách nhiệm 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Còn Lê Khắc Ngọ, bị cáo buộc quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng...

Để “rửa tiền” Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT. Qua đó, nhóm ông Bình rửa 318,9 tỷ đồng cho nhóm Nam.

Đáng chú ý, để vận hành đường dây lừa đảo, Mr Pips thuê một tổ tư vấn trong đó có luật sư, công an.

Cụ thể, năm 2020 Mr Pips quen Nguyễn Thanh Phong (là cựu Công an) do đang yêu em gái Phong. Cũng từ Phong, Mr Pips kết nối với Phạm Trường Sơn (cựu Công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư).

Mr Hunter và Mr Pips.

Năm 2021, khi ăn trưa, ăn tối tại một khách sạn 5 sao bên Hồ Tây, Mr Pips kể đang vận hành ngoài vòng pháp luật các sàn forex tại Việt Nam. Do nhiều nhân viên liên tục bị khách hàng khiếu kiện khi thua lỗ, Mr Pips đặt vấn đề cần một bộ phận hướng dẫn nhân viên cách giao tiếp nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Mr Pips còn cho hay, cấp dưới nhiều lần bị công an triệu tập làm việc do nạn nhân đâm đơn tố giác. Sau khi nghe chuyện, nhóm Mr Pips, Phong, Trường Sơn, Bá Sơn thống nhất lập "Trung tâm quản trị rủi ro" và "Tổ tư vấn xử lý sự cố".

Giúp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo buộc, Mr Pips lập riêng một nhóm Telegram đặt tên "Đầu tư rượu vang". Mỗi khi xảy ra sự cố dạng này, Nam sẽ đẩy thông tin lên nhóm để bộ 3 cố vấn đưa ra phương án đối phó. Để vận hành Trung tâm quản trị rủi ro và né tránh trách nhiệm hình sự ngay từ khâu tư vấn đầu tư, luật sư Nguyễn Bá Sơn phối hợp cùng Mr Pips xây dựng hai bộ quy tắc ứng xử nội bộ cho nhân viên.

Viện Kiểm sát xác định đây là 2 kịch bản chuẩn bị sẵn để nhân viên sale và chăm sóc khách hàng áp dụng khi giao tiếp với bị hại. Theo đó, nhân viên phải lồng ghép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền.

Một là, nhân viên của bộ phận kỹ thuật sẽ can thiệp làm tài khoản khách hàng bị "đánh cháy" hoặc thua lỗ hết tiền; hai là sale và chăm sóc khách hàng sẽ dùng kịch bản này để đổ lỗi do "biến động của thị trường" hoặc "do khách hàng tự đặt sai lệnh", từ đó triệt tiêu khả năng bị khiếu kiện hoặc tố cáo lừa đảo.

Khi kịch bản né tội trên thất bại và có nhân viên bị công an triệu tập, Tổ tư vấn tiếp tục hướng dẫn 3 bước chạy tội.

Theo đó, Mr Pips sẽ gửi toàn bộ thông tin vụ việc và danh tính nhân viên bị tố cáo lên nhóm Telegram "Đầu tư rượu vang" cho các cố vấn. Hai công an Phong và Sơn nắm tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng để tư vấn xem có nên cho nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không. Nếu nhân viên bắt buộc phải lên làm việc, luật sư Bá Sơn sẽ trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn kịch bản khai báo đối phó để không làm kinh động đến cấp cao trong hệ thống lừa đảo. Trường hợp nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ chính thức tham gia với tư cách bào chữa.

Từ 2021 - 2023, Mr Pips bị cáo buộc 13 lần chuyển tổng 6,4 tỷ đồng cho Phong để trả công cho Tổ tư vấn. Trong đó, Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người hưởng 2,2 tỷ đồng, Phạm Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát, thời Tổ tư vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips đã lừa đảo 296 bị hại với tổng số tiền 581 tỷ đồng.

Với sai phạm trên, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Bá Sơn bị truy tố các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".