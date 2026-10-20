Lệnh khám xét chỗ ở, bắt chủ hụi Phạm Thị Hồng Mơ SN 1993

Mơ bị xác định đã sử dụng thủ đoạn mạo danh hụi viên để hốt hụi, đồng thời bán khống hụi nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ngày 20/10/2026 cho biết đã bắt tạm giam Phạm Thị Hồng Mơ (sinh năm 1993, ngụ xã Năm Căn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tổ chức hụi.

Trước đó, ngày 19/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phạm Thị Hồng Mơ, thường trú ấp Hàm Rồng, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, Mơ đứng ra tổ chức các dây hụi, tạo điều kiện để nhiều người tham gia góp tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Mơ bị xác định đã sử dụng thủ đoạn mạo danh hụi viên để hốt hụi, đồng thời bán khống hụi nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia. Số tiền chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng được bị can sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hồng Mơ - Ảnh: Công an Cà Mau

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, từng bước làm rõ hành vi của bị can. Việc thi hành các lệnh bắt và khám xét được thực hiện theo quy định của pháp luật, phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ những người bị hại và các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Trung tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các dây hụi; tìm hiểu kỹ thông tin về chủ hụi, theo dõi chặt chẽ quá trình góp và hốt hụi, đồng thời lưu giữ đầy đủ giấy tờ, chứng từ giao dịch để bảo vệ quyền lợi của mình.

Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn gian dối trong hoạt động tổ chức hụi, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, giải quyết theo quy định. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác hành vi vi phạm không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của mỗi cá nhân mà còn giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.