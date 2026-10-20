HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểm tra hộ kinh doanh cà phê, khởi tố Nguyễn Thanh Quang 72 tuổi

Trang Anh
|

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên.

Chiều 19/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 03/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng tại phường Hội Phú. Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu T.T. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang - Ảnh: Công an Gia Lai

202 kg cà phê bột giả được tạm giữ - Ảnh: Công an Gia Lai

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn. Căn cứ kết luận giám định của cơ quan chức năng, xác định toàn bộ 202kg cà phê bột thành phẩm do hộ kinh doanh Trần Thị Hưng sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường là hàng giả.

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra số tiền 12,9 tỷ đồng của hộ kinh doanh, khởi tố chủ hộ H.T.T SN 1993
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

báo dân trí

Phòng Cảnh sát kinh tế

công an tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thanh Quang

cà phê bột

tội phạm

Vụ án hình sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại