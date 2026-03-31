Chi tiết Jaecoo J5 tại Việt Nam: Thiết kế như Range Rover, giá bán vẫn là ẩn số

Ngày 30/3, bên cạnh ra mắt Omoda C5 SHS, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn giới thiệu đến người dùng Việt Nam mẫu xe Jaecoo J5. Xe được trưng bày với 2 biến thể động cơ đốt trong và thuần điện.

"Đây sẽ là mẫu xe đầu tiên chúng tôi sẽ lắp ráp tại nhà máy Việt Nam", ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

Jaecoo J5 biến thể ICE (trên) và EV (dưới).

Xét về kích thước, Jaecoo J5 thuộc phân khúc SUV cỡ B với số đo tổng thể 4.380 x 1.860 x 1.650 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.620 mm. Xe sở hữu kiểu dáng vuông vức, có phần gợi nhớ đến dòng xe Range Rover. Không khó để phân biệt giữa biến thể thuần điện và động cơ đốt trong, nếu như J5 EV có mặt ca-lăng kín hoàn toàn thì J5 ICE vẫn duy trì thiết kế ca-lăng hở với lưới tản nhiệt dạng thác nước quen thuộc trên các dòng xe Jaecoo.

Khoang lái của Jaecoo J5 đi theo hướng hiện đại nhưng có phần đơn giản hơn "đàn anh" J7. Xe được trang bị màn hình trung tâm 13,2 inch đặt dọc, màn hình sau vô lăng có kích thước tương đối khiêm tốn 8 inch với kiểu hiển thị dạng LED kỹ thuật số. Cả 2 biến thể ICE và EV cùng sở hữu cần số đặt sau vô lăng tương tự các mẫu xe của Mercedes. Vị trí yên ngựa được lắp một khay sạc không dây 50W tích hợp làm mát, 2 hộc để ly đặt so le và một hộc chứa đồ.

Khoang lái Jaecoo J5.

Điểm khác nhau dễ nhận thấy nhất bên trong khoang lái giữa 2 biến thể là J5 EV có cửa sổ trời toàn cảnh và gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động. Biến thể ICE không có các trang bị này.

Omoda & Jaecoo Việt Nam không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về thông số động cơ cũng như những trang bị cho mẫu J5 sắp bán ở Việt Nam. Biến thể thuần điện của mẫu SUV này tại Thái Lan dùng mô-tơ điện mạnh 155kW (tương đương 210 mã lực), bộ pin dung lượng 60,9kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 461 km theo chuẩn NEDC. Biến thể động cơ xăng tại thị trường Malaysia là loại xăng tăng áp 1.5L mạnh 145 mã lực và 210 Nm, trong khi ở Anh dùng động cơ 1.6L mạnh 147 mã lực và 275 Nm.

Cửa sổ trời là trang bị khác biệt giữa 2 biến thể.

Bên cạnh 2 biến thể EV và ICE được trưng bày, Đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam tiết lộ trong tương lai sẽ có thêm biến thể Hybrid. Nếu thông tin trên là thật, J5 sẽ là mẫu xe hiếm hoi tại thị trường Việt Nam cung cấp cho khách hàng cả 3 tùy chọn động cơ gồm xăng, thuần điện và hybrid.

