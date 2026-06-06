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Chi tiết gây sốc vụ nam diễn viên bị con trai bạn gái giết hại

Tú Oanh
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James Handy, nam diễn viên được biết đến qua bom tấn "Top Gun: Maverick", đã thiệt mạng sau khi bị con trai của bạn gái đâm bằng dao.

Tờ California Post đưa tin ông James Handy thiệt mạng trong vụ đâm dao ở Los Angeles, Mỹ, vào ngày 4/6 (giờ địa phương). Ông hưởng thọ 81 tuổi. Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết nạn nhân bị con trai của bạn gái sát hại.

- Ảnh 1.

James Handy bị sát hại ở tuổi 81. Ảnh: Getty Images

Vào sáng 4/6, lực lượng chức năng có mặt tại khu nhà số 19200 trên đường Erwin, thuộc Tarzana (Los Angeles), sau khi nhận được cuộc gọi với nội dung: “Tôi là con người, tôi vừa giết chết kẻ tội lỗi".

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ông Handy bất tỉnh tại sân trước của một ngôi nhà, có nhiều vết đâm ở vùng ngực.

Ông lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, nhưng không cứu được. Bác sĩ xác nhận ông đã tử vong từ trước.

Người đại diện của Handy, Pam Ellis-Evenas, sau đó cho biết trong một tuyên bố: “Với nỗi buồn sâu sắc, tôi xin xác nhận người đàn ông bị tấn công và sát hại hôm 4/6 ở Tarzana chính là diễn viên James Handy”.

Theo thông cáo báo chí của LAPD, nghi phạm Michael Gledhill (44 tuổi) đã chủ động chặn các sĩ quan cảnh sát không lâu sau đó và tuyên bố bản thân chính là người mà họ đang tìm kiếm.

Đoạn video từ camera an ninh của ngôi nhà bên cạnh mà Fox 11 Los Angeles thu được cho thấy vào thời điểm xảy ra án mạng, Gledhill thong thả bước đi trên vỉa hè, gần đó có bộ quần áo dính máu. Một lúc sau, nghi phạm quay trở lại ngôi nhà.

Cảnh sát cho biết Gledhill sống cùng mẹ mình, bạn gái của Handy, vào thời điểm xảy ra vụ giết người.

Gledhill bị bắt giữ với cáo buộc giết người. Mức tiền bảo lãnh được ấn định là 2 triệu USD.

Hiện chưa rõ nguyên nhân Gledhill tấn công nam diễn viên Top Gun . Tuy nhiên, hàng xóm cho biết Gledhill và Handy cãi vã suốt đêm trước khi vụ việc xảy ra. Một cư dân khác trong khu vực nói với Fox 11 Gledhill có những biểu hiện hoang tưởng.

Handy bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1977. Ông chuyên đóng vai phụ, đã tham gia gần 150 bộ phim.

Trong suốt sự nghiệp, ông nhiều lần xuất hiện với tư cách khách mời trong nhiều chương trình truyền hình và góp mặt trong các loạt phim như Quantum Leap , L.A. Law , NYPD Blue , Beverly Hills , 90210 , Melrose Place , Walker, Texas Ranger , Profiler , The West Wing , The Practice , Breaking News , Alias The Young and the Restless .

Trên màn ảnh rộng, ông đảm nhận vai diễn trong các bộ phim như Taps , Arachnophobia Logan ...

Ông được nhớ nhiều nhất nhờ vai nhân viên diệt côn trùng trong bộ phim Jumanji năm 1995. Gần đây nhất, ông vào vai người pha chế rượu tên Jimmy trong bom tấn Top Gun: Maverick (2022), có Tom Cruise đóng chính.

- Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: ABC7

- Ảnh 3.

Nghi phạm bước đi trên đường sau khi gây án.

- Ảnh 4.

Bộ đồ dính máu được phát hiện gần hiện trường.

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Tags

nam diễn viên

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bị giết hại

James Handy

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