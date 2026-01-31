HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chi tiết danh sách sản phẩm sữa Aptamil tại Đức bị thu hồi vì nghi nhiễm độc tố nguy hiểm

Phạm Trang |

Một số sản phẩm sữa công thức Aptamil dành cho trẻ sơ sinh tại Đức đang bị nghi ngờ nhiễm độc tố vi khuẩn có thể gây nguy hiểm. Trước tình hình này, tập đoàn thực phẩm Danone đã lập tức triển khai biện pháp thu hồi khẩn cấp.

Theo hãng tin Reuters, thông tin được nêu trong một văn bản do Danone gửi tới nhà phân phối Alliance Healthcare và được công bố vào ngày 29/1. Trong văn bản, Danone Đức yêu cầu thu hồi một số lô sữa Aptamil được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2025 do nghi ngờ liên quan đến độc tố cereulide.

Cereulide là một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng và đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mặc dù Danone khẳng định các kiểm tra chất lượng nội bộ cho thấy sản phẩm vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, tập đoàn này cho biết quyết định thu hồi được đưa ra trong bối cảnh ngành sữa công thức cho trẻ sơ sinh đang đối mặt với nhiều cảnh báo an toàn, cũng như các khuyến nghị quốc tế liên tục được cập nhật từ cơ quan chức năng.

Danone cho biết việc thu hồi đang được thực hiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Đức.

Các sản phẩm Aptamil nằm trong diện thu hồi gồm:

Aptamil Pronutra Pre, hộp 1,2 kg, hạn sử dụng 19/11/2026

Aptamil Pronutra 1 DE, hộp 800 g, hạn sử dụng 10/11/2026

Aptamil Profutura Duo Pre D, hộp 800 g, hạn sử dụng 20/04/2027

Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng và An toàn thực phẩm Liên bang Đức (BVL) cũng đã xác nhận thông tin thu hồi. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết nhà phân phối nhiều khả năng chỉ còn rất ít hoặc không còn tồn kho các sản phẩm bị ảnh hưởng, do đã nhận các lô hàng mới thay thế.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng Đức theo dõi và đánh giá thêm.

Nguồn: Frankfurter Rundschau

