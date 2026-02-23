Chi tiết bài văn khấn nôm và giờ đẹp cúng Thần Tài năm Bính Ngọ 2026

Ngày vía thần Tài là một trong những dịp lễ được nhiều người dân tại các quốc gia châu Á coi trọng, trong đó có Việt Nam.

Quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt” đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người Việt. Người dân tin rằng nếu khởi đầu năm mới thuận lợi, suôn sẻ thì cả năm sẽ hanh thông, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Không chỉ giới kinh doanh, những người không trực tiếp buôn bán cũng xem đây là dịp để cầu mong tài lộc, may mắn trong công việc và cuộc sống.

Ngày Thần Tài năm 2026

Theo truyền thống, ngày Vía Thần Tài gốc là ngày mùng 5 tháng Giêng. Quan niệm này xuất phát từ quan niệm Thổ thần cai quản ngũ phương (Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam và Trung cung), còn gọi là "Ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần". Việc chọn ngày mùng 5 tương ứng với ngũ phương long mạch để cầu mong sự hanh thông về tài lộc.

Ngày nay, do sự giao thoa văn hóa và thói quen kinh doanh (đặc biệt là ngành vàng bạc), nhiều người chọn ngày mùng 10 tháng Giêng làm ngày vía chính để phù hợp với lịch mở hàng sau Tết.

Năm Bính Ngọ 2026, ngày vía thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) rơi vào thứ Năm, tức ngày 26/2/2026 Dương lịch.

Như vậy, ngày vía thần Tài được tính theo Âm lịch, cụ thể là ngày 10 tháng Giêng Âm lịch, sau đó quy đổi sang lịch Dương để thuận tiện cho sinh hoạt, làm việc hiện nay.

Những ai nên cúng ngày vía Thần Tài?

Nhiều người quan niệm chỉ những hộ kinh doanh, cửa hàng mới cần làm lễ Vía Thần tài. Tuy nhiên, thực tế những gia đình duy trì thờ cúng thần linh, thổ địa vào ngày Rằm và mùng Một hàng tháng vốn đã bao hàm việc thờ Thần tài.

Do đó, nếu gia đình không bày ban thờ Thần tài riêng biệt thì không nhất thiết phải tổ chức lễ cúng rầm rộ vào ngày này. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm trong các nghi lễ định kỳ tại gia.

Giờ đẹp cúng Thần tài năm Bính Ngọ 2026

Năm 2026, gia chủ có thể lựa chọn hai mốc thời gian phổ biến để làm lễ:

Nếu cúng vào mùng 5 tháng Giêng (ngày Bính Dần), khung giờ phù hợp là 7h-11h; buổi chiều từ 13h – 15h (Đây là khung giờ tốt nhất, đại cát, không cần kiêng kỵ).

Nếu cúng vào mùng 10 tháng Giêng, khung giờ phù hợp là 9h-11h và 15h-17h.

Lễ vật không nhất thiết phải cầu kỳ, đắt đỏ mà nên dựa trên đối tượng thờ cúng và điều kiện gia đình, gồm cơm canh, rượu nước và phẩm quả. Những thứ không thể thiếu là giấy ngũ sắc, đèn nến và hoa tươi.

Văn khấn: Sử dụng bài khấn Nôm, trong đó cốt lõi là xưng rõ ngày giờ, tên tuổi, địa chỉ.

Gia chủ cần khấn mời đủ các vị: Ngũ phương ngũ thổ Long mạch tiếp dẫn tài thần, Bản gia thần linh, Táo quân, Thần hoàng bản thổ. Thờ vị thần nào thì khấn thỉnh vị đó để đảm bảo đúng đối tượng.

Bài văn khấn nôm ngày Vía Thần tài

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là:...

Ngụ tại:...

Hôm nay, ngày... tháng... năm 2026

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần tài vị tiền.

Cúi xin Thần tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)