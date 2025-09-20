Cậu bé họ Hoàng (16 tuổi, người Trung Quốc) đã chi 16.700 nhân dân tệ (gần 62 triệu đồng) cho phương pháp điều trị kéo dài cơ thể, đã tăng chiều cao thêm 1,4 cm trong 6 tháng. Nhưng sau đó, cậu lại thấp trở lại chiều cao ban đầu chỉ trong vòng hai tuần.

Cụ thể, Hoàng đã được điều trị từ tháng 2 đến tháng 8 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cha của cậu gần đây tiết lộ rằng chiều cao của Hoàng đã tăng từ 165cm lên 166,4cm vào tháng 8, nhưng sau đó đã giảm trở lại còn 165cm chỉ hai tuần sau khi quá trình điều trị kết thúc.

Hoàng đã trải qua liệu pháp kéo dài cơ thể thường xuyên trong 6 tháng. (Ảnh: QQ)

Người cha khiếu nại với cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị. Một nhân viên đã nói với ông rằng con trai ông "quá lớn để tăng chiều cao" và hoàn lại toàn bộ tiền. Người cha bất bình và cho rằng lẽ ra họ nên nói sự thật với ông sớm hơn. Trước đó, cứ cách 1 hoặc 2 tuần, người cha lại đưa con trai đi điều trị, bao gồm việc duỗi chân và sử dụng thiết bị y tế để "kích hoạt" đầu gối của cậu bé.

Tên của cơ sở y tế không được tiết lộ và không rõ liệu cơ sở này có đủ điều kiện để thực hiện các phương pháp điều trị như vậy cho trẻ em hay không. Cơ sở này chia sẻ với tờ The Beijing News rằng, phương pháp điều trị của họ nhằm mục đích kích thích xương đầu gối của trẻ em để giúp cao hơn.

Chiều cao đã giảm trở lại chỉ hai tuần sau khi quá trình điều trị kết thúc. (Ảnh: QQ)

Cơ sở phẫu thuật tăng chiều cao đã hoàn lại toàn bộ chi phí cho cha cậu bé. (Ảnh: QQ)

Tuy nhiên, bác sỹ nội tiết tại Bệnh viện Đại học Y khoa Liên hợp Bắc Kinh, Wu Xueyan, cho biết việc kéo giãn bằng lực không phải là phương pháp khoa học để tăng chiều cao. Ông đồng ý rằng có thể tăng chiều cao của một người từ 0,5 - 1 centimet bằng cách kéo giãn cơ thể. Tuy nhiên, Wu nói thêm: "Một người vào buổi sáng sẽ cao hơn chính mình từ 0,5 - 1 cm vào buổi chiều".

Ông Wu cho biết, trọng lượng cơ thể của một người sẽ làm cột sống của họ ngắn lại vào ban ngày và vào ban đêm, cột sống sẽ thư giãn, do đó làm tăng chiều cao. "Con người không phải là sợi mì. Việc kéo dài một người ra là phản khoa học”, Wu nói và nhấn mạnh cách hiệu quả để tăng chiều cao là tập thể dục vì nó có thể thúc đẩy mức độ hormone tăng trưởng.

Ngay sau khi sự việc lan truyền trên cộng đồng mạng, dân mạng đã để lại nhiều lời khuyên: "Khi nói đến chiều cao của một người, 80% phụ thuộc vào DNA và 20% phụ thuộc vào chất lượng giấc ngủ".

Một số khác đã đưa ra bình luận: "Nếu phương pháp điều trị này thực sự hiệu quả, sẽ không còn người lùn nữa"; “Thật đáng xấu hổ khi một số người lợi dụng sự lo lắng của cha mẹ để lừa tiền họ"...

Một số ý kiến khác kêu gọi chính phủ tăng cường giám sát các tổ chức giúp trẻ tăng trưởng và công bố kiến thức khoa học về chiều cao của trẻ em.



