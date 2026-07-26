Chấm cùng muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh, ăn kèm rau răm, món gà này vừa đậm đà vừa thanh vị, rất thích hợp cho bữa cơm cuối tuần hay những dịp gia đình quây quần.

Gà luộc, gà rang hay gà chiên đều là những món quen thuộc trong mâm cơm Việt. Thế nhưng chỉ cần thay đổi cách chế biến, bạn sẽ có ngay món gà thơm lừng, da vàng óng, thịt mềm ngọt mà không cần dùng đến lò nướng hay nồi hấp chuyên dụng.

Đó là gà hấp muối bằng nồi cơm điện – cách làm đang được nhiều người nội trợ yêu thích vì đơn giản, ít dầu mỡ nhưng thành phẩm lại thơm ngon chẳng kém các quán chuyên gà hấp.

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Nguyên liệu

1 con gà ta khoảng 1,2-1,5kg

500g muối hạt

5 cây sả

1 củ gừng

Lá chanh

Nghệ tươi hoặc bột nghệ (tùy chọn)

Tiêu, hành tím

Cách làm

Sơ chế gà

Gà làm sạch, xát muối rồi rửa lại.

Để ráo hoàn toàn trước khi chế biến.

Ướp với chút tiêu, gừng đập dập và hành tím khoảng 20 phút.

Chuẩn bị nồi

Đổ muối hạt phủ kín đáy nồi cơm điện.

Xếp sả đập dập lên trên, thêm vài lát gừng và lá chanh.

Lớp muối này chỉ truyền nhiệt, hoàn toàn không tiếp xúc trực tiếp với thịt gà.

Ảnh minh họa

Hấp

Đặt gà lên trên lớp sả.

Bật chế độ Cook như nấu cơm.

Khi nồi chuyển sang chế độ Warm, tiếp tục ủ thêm khoảng 15-20 phút để thịt chín đều.

Nếu gà lớn, có thể bật thêm một lần Cook.

Bí quyết giúp gà ngon hơn

Chọn gà ta thay vì gà công nghiệp để thịt săn và ngọt.

Lau thật khô da gà trước khi hấp để da lên màu đẹp.

Cho thêm vài lá chanh vào bụng gà giúp hương thơm lan tỏa tự nhiên.

Không mở nắp nồi quá sớm vì hơi nóng sẽ thoát ra, làm thịt lâu chín.

Thành phẩm

Sau khi hoàn thành, da gà có màu vàng nhẹ tự nhiên, căng bóng nhưng không bị nứt. Phần thịt bên trong mềm, giữ nguyên độ ngọt, thơm mùi sả và lá chanh mà không hề bị ám vị mặn của muối.

Chấm cùng muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh, ăn kèm rau răm, món gà này vừa đậm đà vừa thanh vị, rất thích hợp cho bữa cơm cuối tuần hay những dịp gia đình quây quần.