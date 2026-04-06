Trước đây tôi luôn nghĩ mình không thể tiết kiệm thêm

Ở tuổi 40+, phần lớn thu nhập đã "có chỗ để đi": tiền ăn, tiền điện nước, tiền học của con, chi phí phát sinh… nên chuyện tiết kiệm thường bị đẩy xuống cuối danh sách.

Tôi từng nghĩ: "Chỉ khi nào tăng thu nhập thì mới có thể để dành" . Nhưng sau một lần nhìn lại sao kê ngân hàng, tôi nhận ra mỗi tháng mình có khá nhiều khoản chi nhỏ nhưng lặp lại đều đặn.

Ví dụ:

Khoản chi nhỏ Chi trung bình/tháng Cà phê, trà sữa, nước ép 500.000 – 700.000 Đặt đồ ăn online khi bận 600.000 – 900.000 Mua đồ tiện lợi vì "đang giảm giá" 300.000 – 500.000 Phí ship lặt vặt 200.000 – 300.000

Tổng cộng, những khoản "không đáng kể" này có thể lên tới 1,8 – 2,3 triệu đồng mỗi tháng .

Thói quen duy nhất tôi thay đổi: Không mua theo cảm xúc

Tôi không đặt mục tiêu cắt hết chi tiêu nhỏ. Điều tôi thay đổi chỉ là: Không mua ngay khi vừa nảy sinh nhu cầu.

Tôi áp dụng nguyên tắc 24 giờ:

- Muốn mua món gì không thực sự cần gấp → ghi lại vào ghi chú

- Sau 24 giờ vẫn thấy cần → mới mua

- Nếu quên luôn → nghĩa là không thực sự cần

Nghe rất đơn giản, nhưng hiệu quả khá rõ rệt.

Ví dụ:

- Muốn mua thêm 1 chiếc hộp đựng đồ "cho gọn nhà" → hôm sau thấy không cần nữa

- Muốn đặt trà sữa vì mệt → chuyển sang uống trà túi lọc có sẵn

- Muốn mua thêm 1 chiếc áo vì đang sale → phát hiện tủ đã có 2 chiếc tương tự

Sau 1 tháng, tôi nhận ra mình giảm khá nhiều khoản chi "vì tiện tay".

Con số tiết kiệm sau 6 tháng khiến tôi bất ngờ

Tôi không đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể, chỉ duy trì thói quen trì hoãn 24 giờ trước khi mua.

Sau 6 tháng, số tiền tiết kiệm được khoảng:

Tháng Số tiền tiết kiệm ước tính Tháng 1 1,6 triệu Tháng 2 1,8 triệu Tháng 3 2 triệu Tháng 4 2,1 triệu Tháng 5 2,3 triệu Tháng 6 2,2 triệu

Tổng: khoảng 12 triệu đồng

Khoản tiền này đủ để:

- mua một thiết bị gia dụng nhỏ

- đóng học phí 1 kỳ cho con

- hoặc đơn giản là tạo quỹ dự phòng giúp cảm thấy yên tâm hơn

Vì sao thói quen nhỏ lại tạo ra khác biệt lớn?

Các chuyên gia tài chính cá nhân thường gọi đây là "chi tiêu vô thức".

Đặc điểm của nhóm chi tiêu này:

- mỗi lần không nhiều

- diễn ra thường xuyên

- khó nhận ra vì không phải khoản lớn

Khi trì hoãn quyết định mua, bạn có thời gian phân biệt: nhu cầu thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời

Theo trải nghiệm cá nhân, khoảng 40–60% món đồ muốn mua ban đầu sẽ không còn hấp dẫn sau 1 ngày.

Người trung niên thường gặp 3 "bẫy chi tiêu" phổ biến

1. Mua để tự thưởng khi mệt

Sau giờ làm việc, nhiều người có xu hướng đặt đồ ăn hoặc mua món nhỏ để cảm thấy dễ chịu hơn.

Vấn đề là cảm giác này thường chỉ kéo dài rất ngắn.

2. Mua vì thấy đang giảm giá

Không ít món đồ được mua chỉ vì có chữ "sale", dù chưa thực sự cần.

Giảm giá không giúp tiết kiệm nếu món đồ không nằm trong kế hoạch chi tiêu ban đầu.

3. Mua để "cho tiện"

Phí ship, đồ tiện lợi, đồ mua nhanh… thường đắt hơn so với việc chuẩn bị từ trước.

Một thay đổi nhỏ giúp kiểm soát tài chính tốt hơn

Sau 6 tháng áp dụng thói quen trì hoãn 24 giờ, điều thay đổi không chỉ là số tiền tiết kiệm.

Tôi nhận ra:

- mình ít mua đồ dư thừa hơn

- nhà cửa gọn gàng hơn

- cảm giác áp lực tài chính giảm đi

Quan trọng hơn, tôi bắt đầu chủ động hơn với các quyết định chi tiêu thay vì mua theo thói quen.

Gợi ý cách áp dụng nếu muốn thử

Có thể bắt đầu rất đơn giản:

- Bước 1: đặt giới hạn áp dụng (ví dụ: món trên 100.000 đồng)

- Bước 2: ghi vào ghi chú thay vì mua ngay

- Bước 3: xem lại sau 24 giờ

- Bước 4: nếu vẫn cần → mua, nếu không → bỏ qua

Chỉ cần 1–2 tháng, nhiều người sẽ nhận ra mình giảm được khá nhiều khoản chi không cần thiết.

Tiết kiệm không phải lúc nào cũng cần thay đổi lớn

Nhiều người nghĩ phải cắt giảm mạnh hoặc tăng thu nhập mới tiết kiệm được tiền. Nhưng thực tế, đôi khi chỉ cần điều chỉnh một thói quen nhỏ, dòng tiền đã thay đổi theo hướng tích cực hơn.

12 triệu sau 6 tháng không phải con số quá lớn, nhưng đủ để tạo cảm giác: mình đang kiểm soát được tiền – thay vì để tiền kiểm soát mình.

Và đó thường là bước khởi đầu quan trọng nhất trong hành trình ổn định tài chính.