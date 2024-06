Chi phí xe điện siêu nhỏ có rẻ hơn xe xăng?

Xe điện siêu nhỏ (dưới cỡ A xe xăng) hiện trở thành phân khúc ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam với giá từ hơn 200 tới hơn 300 triệu đồng. Đây là loại phương tiện có thể phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị, cho người đi quãng đường vừa phải và không yêu cầu quá nhiều ở một chiếc xe.

Chi phí sử dụng của dòng xe này được người dùng quan tâm, so với xe xăng cỡ A, thậm chí so với các dòng xe máy tay ga. Dưới đây là các chi phí khi sử dụng loại xe này, so sánh tương đối với các dòng xe xăng cỡ A, với giả định quãng đường di chuyển khoảng 1.000 km/tháng.

Các chuyên gia cho biết chi phí xe điện hàng tháng rẻ hơn xe xăng. (Ảnh minh họa).

Chi phí vận hành

Xe điện cỡ nhỏ trên thị trường Việt Nam đang có hai loại: mua kèm pin hoặc thuê pin. Ví dụ Wuling Mini EV bán xe kèm pin, trong khi các mẫu xe của VinFast như VF 3, VF 5 có tùy chọn thuê pin hoặc mua kèm pin. Nếu mua kèm pin, mức giá thường cao hơn khoảng 80 triệu.

Đối với dòng xe điện VinFast VF 3, chi phí thuê pin trong một tháng, quãng đường di chuyển 1.000 km là 900.000 đồng. VF3 sạc đầy 18 kWh, đi được 200 km, tính thực tế đạt khoảng 80%, tức 160 km, 1.000 km tiêu thụ 112 kWh, chi phí 430.000 đồng (đơn giá tại trạm VinFast là 3.858 đồng/kWh). Tổng cộng chi phí "nhiên liệu" cho xe trong một tháng là 1,33 triệu đồng.

Đối với xe không thuê pin, chi phí năng lượng mỗi tháng chỉ là 430.000 đồng.

So sánh với xe xăng cỡ nhỏ, mức tiêu thụ xăng hỗn hợp là khoảng 6 lít/100 km. Chi phí xăng để xe di chuyển 1.000 km trong một tháng là 1,5 triệu đồng. Như vậy, chi phí sử dụng của xe điện thấp hơn xe xăng.

Tùy vào nhu cầu và dòng tiền ban đầu của chủ xe, việc thuê pin hoặc mua pin sẽ khiến chi phí vận hành của xe điện khác biệt ít hoặc đáng kể so với xe xăng.

Chi phí bảo dưỡng

Các mục cần bảo dưỡng trên xe điện sẽ ít hơn xe xăng, mốc bảo dưỡng định kỳ của các xe điện như VF 3, VF 5, Wuling là mỗi 10.000-12.000 km, bao gồm kiểm tra tổng quát, thay lọc gió, hoặc thay dầu hộp số. Giá mỗi lần khoảng 300.000 - 1.000.000 đồng.

Đối với xe xăng, các nhà sản xuất xe phổ thông thường khuyến cáo bảo dưỡng mỗi 5.000 km, tùy vào cấp độ bảo dưỡng, từ đơn giản nhất là thay dầu, tới các thay thế định kỳ khác gồm lọc dầu, lọc nhiên liệu, lọc gió, giá từ 600.000 -2.000.000 đồng tùy vào cấp độ bảo dưỡng.

Cấp bảo dưỡng lớn, tức khi xe đã đi trên 50.000 km sẽ có giá cao hơn, có thể lên đến chục triệu đồng.

Chi phí bảo dưỡng của xe điện thấp hơn xe xăng, do cấu tạo của xe điện không có nhiều chi tiết chuyển động, cần thay đổi dung dịch bôi trơn thường xuyên.

Các loại chi phí khác

Dù là xe xăng hay xe điện, vẫn có nhiều chi phí hàng tháng khác như gửi xe (1,2-2 triệu đồng), bảo hiểm vật chất (400.000-500.000 đồng), phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự (tổng hai loại 165.000 đồng).

Tổng cộng chi phí này ở mức 1-3 triệu đồng cho mỗi tháng. Nếu có thêm rửa hoặc chăm sóc xe, chi phí này sẽ tăng thêm 300.000 - 600.000 mỗi tháng.

Như vậy, chi phí xe điện, dù ở hình thức thuê pin hay mua pin đều thấp hơn so với xe xăng. Đối với xe điện cỡ nhỏ, tiền "nuôi" xe trong một tháng (di chuyển 100 km) sẽ rơi vào khoảng thấp nhất là 1,1-1,3 triệu đồng (không thuê pin) hoặc 2,1 - 2,2 triệu đồng (thuê pin), chưa tính chi phí gửi xe, bảo dưỡng.

Đối với xe xăng, cỡ nhỏ, chi phí này sẽ là 2,3 - 2,4 triệu đồng.

Nếu đi nhiều hơn mức 1.000 km trong một tháng, chi phí sử dụng của xe điện sẽ có sự khác biệt lớn hơn so với xe xăng.

Tuy nhiên, cần lưu ý là con số trên chỉ là ước tính, dựa trên kinh nghiệm thực tế của rất nhiều tài xế, được chuyên gia đưa ra. Cũng có nhiều trường hợp mang tính đặc biệt khác trong cuộc sống, do đó người dùng nên xác định hoàn cảnh, mục tiêu, tiêu chí...của mình trước khi mua xe.