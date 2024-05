Những mẫu ô tô nhỏ xinh được lòng chị em phụ nữ Việt nhất hiện nay

VinFast VF 5 Plus

Đây là mẫu xe cỡ A với những đường nét mềm mại, màu sắc đa dạng, linh hoạt, dễ dùng và được đánh giá là khá phù hợp với phái yếu.

Ảnh: VinFast

VinFast VF 5 Plus được tích hợp nhiều tính năng thông minh hữu ích với chị em phụ nữ như hỗ trợ mua sắm trực tuyến, đặt lịch hẹn dịch vụ, cung cấp ứng dụng văn phòng, cá nhân hóa trải nghiệm trợ lý ảo, … Đồng thời, các công nghệ an toàn và tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS cũng là yếu tố giúp VF 5 Plus được đánh giá là mẫu xe điện phù hợp cho phái nữ.

Bảng màu sắc của VF 5 Plus đa dạng với 16 tùy chọn

Pin VF 5 Plus có dung lượng khả dụng 37.23 kWh, cho phép xe di chuyển được khoảng hơn 300 km sau 1 lần sạc đầy – theo tiêu chuẩn NEDC. Được trang bị động cơ điện công suất tối đa 100kW tương đương 134 Hp, mô men xoắn cực đại 135Nm, VF 5 Plus có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h trong vòng 12s.



Hiện nay, giá xe VinFast VF 5 Plus được công bố là 468 triệu đồng (không gồm pin) và 548 triệu đồng (bao gồm pin).

Suzuki Swift

Suzuki Swift 2024 có 1 phiên bản là GLX duy nhất. Giá xe Suzuki Swift 2024 niêm yết là 559,9 triệu đồng, là chiếc hatchback hạng B được khá nhiều khách hàng nữ quan tâm trong thời gian gần đây.

Ảnh: Suzuki

Không thể phủ nhận, Swift vẫn là mẫu xe khá phù hợp với nhiều chị em với thiết kế nữ tính. Để có vẻ ngoài bắt mắt trên mẫu xe này, Suzuki đã cử những nhà thiết kế hàng đầu của hãng đến châu Âu, ghi nhận ý kiến người dùng tại đây, liên tục thử nghiệm để hiệu chỉnh Swift. Chiếc xe này được Suzuki tạo nên dựa trên sự kết hợp giữa văn hóa và thời trang, theo báo Vnexpress đưa tin.

Mẫu xe này được bán tại nước ta gồm 5 tuỳ chọn màu sơn ngoại thất: Xanh, Trắng, Bạc, Đỏ, Xám.

Vẻ ngoài nhỏ gọn, vô cùng tiện lợi và dễ dàng khi luồn lách trong những con hẻm nhỏ hay linh hoạt trong giờ cao điểm kẹt xe cũng là điểm khiến Suzuki Swift dễ chiếm được cảm tình của chị em phụ nữ.

Suzuki Swift đang sử dụng động cơ 1.2L, công suất 82 mã lực, mô-men xoắn 113 Nm đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Suzuki Swift 2022 có mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 4,6 L/100km cho đoạn đường kết hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị 6,3L/100 km và ngoài đô thị 3,6L/100 km.

Toyota Yaris

Kể từ khi ra mắt, Yaris đã trở thành cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến các mẫu xe dành cho nữ giới.

Đầu tiên là ở thiết kế, Yaris có thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch và gọn gàng nhưng vẫn trẻ trung, năng động nên rất phù hợp với chị em phụ nữ.

Thứ hai là Yaris sở hữu khoang hành khách và hành lý rất rộng rãi. Thứ ba là Yaris được trang bị tiện nghi đầy đủ như đầu DVD, màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp tính năng nghe đài, nghe nhạc,… kết nối USB/AUX/Bluetooth, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, chìa khoá thông minh, … đáp ứng tốt sự cầu toàn của các chị em.

Đặc biệt, không thể thiếu hệ thống an toàn đầy đủ những công nghệ cần thiết như: hệ thống cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC,…

Ảnh: Toyota

Động cơ của Toyota Yaris có dung tích 1.5L cho công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Mức tiêu hao nhiên liệu của xe được công bố: trong đô thị 8,23L, ngoài đô thị 5,32L và kết hợp 6,38L/100km.

Tuy nhiên, Toyota Yaris hiện có giá bán khá cao, giá niêm yết của xe là 684 triệu đồng.

Fiat 500

Fiat 500 là chiếc xe mang phong cách thời trang đến từ Italia.

Fiat 500 "được lòng" rất nhiều chị em phụ nữ bởi kiểu dáng nhỏ gọn, dễ luồn lách trong thành thị. Kích thước của xe chỉ vỏn vẹn 3.546 x 1.627 x 1.488 mm (DxRxC).

Đây là một trong những chiếc xe nhỏ xinh được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, nhờ ngoại thất quyến rũ và nội thất lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển.

Fiat 500 của ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: VTC News

Do nhà sản xuất Fiat cung cấp dịch vụ tùy biến theo sở thích của chủ xe mà hiện nay đang có hơn 500.000 chiếc Fiat 500 với phong cách riêng đang được lưu hành trên đường phố.



Mức tiêu hao nhiên liệu của xe được công bố cực kỳ tiết kiệm: trong đô thị 6,4L, ngoài đô thị 4,3L và kết hợp 5,1L/100km.

Hiện giá xe ô tô Fiat dao động ở mức từ 900 triệu - 1,09 tỷ đồng cho 3 mẫu xe Fiat 500, Fiat Bravo và Fiat Punto tại Việt Nam.

Mini Cooper

Cùng với Fiat 500 thì Mini Cooper là mẫu xe thời trang dành cho phái nữ nổi tiếng nhất trên thị trường.

Đây là 1 trong những mẫu xe được lòng phái đẹp nhất, luôn nằm trong top những mẫu xe được bình chọn nhiều nhất bởi các trang ô tô uy tín như engineerine, bumbleauto....

Nội thất của MINI Cooper có thiết kế tươi sáng và sống động với nhiều bề mặt bo tròn và và cụm nút bấm. Dù là các đấng mày râu cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của chiếc xe này.

Tại Việt Nam, Mini Cooper cũng "đóng đinh" là một chiếc xe dành cho phái đẹp bởi sự độc lạ, nhỏ gọn, tinh tế và rất "châu Âu".

MINI Cooper S được "độ" lại của Đoàn Di Băng

Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Mini Cooper bản 3 cửa là 4,9 - 5,1L/100km, bản 5 cửa là 5,0 - 5,1L/100km và bản mui trần dao động là 5,2 - 5,4L/100km.

Đây được cho là mức tiêu hao nhiên liệu khá tiết kiệm so với khối động cơ mà các phiên bản Mini Cooper đang sở hữu.

Hiện, Mini Cooper S dòng 5 cửa được THACO bán chính hãng tại Việt Nam với 1 phiên bản sử dụng khối động cơ I4 2.0L Turbo. Giá bán của Mini Cooper S 5 cửa dao động từ 1,929-2,099 tỷ đồng tùy options và màu sắc.

Một vài thông số cơ bản của các mẫu xe