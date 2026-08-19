Chỉ huy Iran hé lộ điều khiến eo biển Hormuz khó bị thay thế

Bất chấp những nỗ lực tìm tuyến xuất khẩu thay thế, một chỉ huy Iran cho rằng tuyến hàng hải chiến lược này vẫn giữ vai trò không thể thay thế.

Eo biển Hormuz sẽ vẫn không thể thiếu đối với hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu, bất chấp những nỗ lực của các quốc gia vùng Vịnh nhằm phát triển các tuyến xuất khẩu thay thế, một cố vấn quân sự cấp cao của Iran nói với RT.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT, ông Mohammad Reza Naqdi, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho rằng tuyến đường thủy chiến lược này khó có thể được thay thế do hoạt động sản xuất dầu và khí đốt tập trung tại Vùng Vịnh.

“Eo biển Hormuz sẽ không bao giờ mất đi tầm quan trọng. Vịnh Ba Tư là nơi sản xuất dầu và khí đốt. Các giếng dầu không thể được di chuyển sang nơi khác”, ông Naqdi nói với phóng viên RT Saman Kojouri.

Vị chuẩn tướng kỳ cựu cũng chỉ ra thời gian và chi phí cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng mới.

“Nếu họ muốn tìm các tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu và những thứ tương tự, việc đó sẽ mất nhiều năm và phát sinh chi phí rất lớn”, ông nói.

Các quốc gia sản xuất dầu ở Vùng Vịnh đang thúc đẩy xây dựng thêm cơ sở hạ tầng và các tuyến xuất khẩu trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng.

Khối lượng hàng hóa quá cảnh trong tháng 7 đã giảm hơn 80% so với mức trước xung đột.

Saudi Arabia đang cân nhắc mở rộng thêm hệ thống đường ống East–West, dù một ước tính của ngành được AFP dẫn lại cho rằng dự án chỉ có thể hoàn thành vào khoảng năm 2030-2031.

UAE đang triển khai nhanh hơn một đường ống bổ sung, dự kiến hoàn thành vào năm tới, trong khi dự án Iraq-Syria được khởi động trở lại nhưng chưa có thời hạn cụ thể.

Kuwait và Bahrain hiện không có tuyến đường ống nào.

Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, ông Naqdi đưa ra phiên bản của Iran về âm mưu tên lửa được cho là nguyên nhân khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump bí mật đổi máy bay khi rời Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, đồng thời cho rằng âm mưu này chưa bao giờ tồn tại.