Chỉ huy cứu nạn kể quá trình huy động hơn 100 người xuyên đêm tìm nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Sáng ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 9 gồm 10 người, trong đó 5 cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Đại học Đại Nam) mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo ở khu vực bờ suối tại điểm cao 600 dãy núi.

Thời điểm này, Tuấn Anh trong tình trạng sức khỏe tốt, tỉnh táo có thể đi lại được, nhưng nam sinh có biểu hiện lo lắng, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp cùng quân đội và người dân đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Tuấn Anh lúc được tìm thấy - Ảnh cắt từ clip

Kể lại quá trình tìm kiếm nam sinh bị mất tích trên núi Tam Đảo, VnExpress dẫn thông tin từ Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù kể hơn 100 người gồm công an, quân sự, kiểm lâm, y tế và người dân địa phương được huy động, chia thành 8 tổ tỏa đi các hướng tìm kiếm.

Một số tổ men theo các khe suối, nơi người đi rừng có xu hướng tìm đến khi mất phương hướng, trong khi các tổ khác bám theo những đường mòn dẫn lên đỉnh và sườn núi. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do rừng rậm, độ dốc lớn.

"Địa hình ở đây rất phức tạp, nhiều lối rẽ, chỉ cần lệch khỏi đường mòn 1-2 m là có thể mất phương hướng, mất sóng điện thoại', VnExpress dẫn lời Thượng tá Thực.

Thêm vào đó, những ngày gần đây, khu vực xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, kèm mưa khiến đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Liên lạc giữa các tổ nhiều lúc gián đoạn do tín hiệu điện thoại chập chờn, có nơi mất hoàn toàn.

Cán bộ Trại giam Vĩnh Quang huy động flycam nhiệt để tìm kiếm nam sinh viên bị mất tích - Ảnh: CAND

Tìm kiếm ban đêm cũng tiềm ẩn rủi ro từ địa hình hiểm trở và nguy cơ gặp thú rừng. Các thành viên tham gia đều thông thạo địa bàn hoặc được trang bị kỹ năng sinh tồn để đảm bảo an toàn. Rất may mắn, sau nhiều giờ tìm kiếm đã thấy nạn nhân và tất cả lực lượng tham gia đều an toàn.

Sau khi được đưa ra khỏi rừng, Tuấn Anh kể lại, khi đi cùng đoàn, em đã bị lạc vào rừng trúc, mất phương hướng, quanh quẩn khu vực ở đấy từ chiều 19/4. Sau đó, Tuấn Anh tìm thấy bờ suối và đi men theo để tìm đường ra khỏi rừng. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em bị thương xây xát nhẹ, gặp thác suối cao, nhiều đá trơn trượt nên Tuấn Anh không thể đi tiếp và ngồi lại tại một tảng đá to chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Được biết, sáng 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (cao khoảng 1.592m). Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18h cùng ngày, nhóm đã bị lạc mất Tuấn Anh và không thể liên lạc được. Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo địa phương đã tới hiện trường chỉ đạo, huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm.

Nam sinh khi được lực lượng chức năng tiếp cận - Ảnh: Thượng tá Phan Văn Thực

Sở chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường đã chỉ đạo triển khai 9 tổ tìm kiếm theo các hướng khác nhau tại khu vực tìm kiếm trọng điểm ở khe suối, khu vực lối mòn cũng như các điểm có nguy cơ gây thất lạc người...

Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến sáng 21/4, nam sinh đã được tìm thấy và đưa về với gia đình an toàn.