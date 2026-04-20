Vụ thanh niên 20 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày: Lá thư để lại khiến mọi người hoang mang

Cơ quan Công an TP Hà Nội ngày 20/4/2026 đã phát đi thông báo tìm người mất tích theo đề nghị từ gia đình anh Phan Văn Ngọc (SN 2006, trú tại số 83 TT9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội). Theo đó, anh Ngọc đi khỏi nhà từ ngày 12/4/2026 đến nay chưa về. Khi đi mặc áo phông màu nâu (như hình ảnh kèm theo).

Được biết, anh Ngọc quê ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) ra Hà Nội học tiếng với mục tiêu đi Nhật Bản.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, Ngọc có chơi game và từng tham gia một số trò đỏ đen trên mạng, nhưng mức độ không lớn. Gia đình nghi ngờ có thể em bị người khác dụ dỗ bỏ đi.

Đặc biệt, trước khi rời nhà, Ngọc để lại một lá thư với nội dung khiến mọi người hoang mang. "Dù chữ viết thường ngày khá xấu, nhưng nội dung trong thư lại rõ ràng hơn, tuy nhiên gia đình xác nhận đó là chữ của Ngọc", báo Lao Động dẫn lời anh Nguyễn Công Hiệu (34 tuổi, anh họ của Ngọc) cho biết.

Sau khi Ngọc mất liên lạc, gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và trình báo cơ quan công an nơi tạm trú. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy chưa phát hiện dấu hiệu liên quan đến vụ án hình sự.

Chiếc áo màu nâu anh Ngọc mặc trước khi mất liên lạc - Ảnh: Gia đình cung cấp

Tuy nhiên, khi trích xuất camera ở khu vực nơi nam thanh niên này sống có ghi lại cảnh một chiếc taxi đến đón Ngọc. Chiếc taxi này có điểm bất thường khi biển trước màu vàng còn biển phía sau màu trắng nhưng do hình ảnh không rõ ràng nên chưa thể xác định chính xác biển số xe.

Hiện gia đình vẫn chưa có thông tin về nam thanh niên và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc tìm kiếm.

Bất kỳ ai biết thông tin hoặc nhìn thấy anh Phan Văn Ngọc ở đâu, xin vui lòng liên hệ với gia đình qua các số điện thoại: 0934.427.072 hoặc 0398.850.842.

Gia đình bày tỏ mong muốn mọi người cùng chia sẻ thông tin để sớm tìm thấy anh Ngọc, đưa anh trở về an toàn.