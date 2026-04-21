Nam sinh 19 tuổi bị mất tích khi leo núi Tam Đảo nói gì sau 37 giờ lạc trong rừng?

Trang Anh |

Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18h cùng ngày, nhóm đã bị lạc mất Tuấn Anh và không thể liên lạc được.

Sáng ngày 21/4, nam sinh 19 tuổi Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Đại học Đại Nam mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo đã được tìm thấy, sơ cứu và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm sau hơn 37 giờ mất tích.

Thông tin trên CAND cho hay, Tuấn Anh kể lại, khi đi cùng đoàn, em đã bị lạc vào rừng trúc, mất phương hướng, quanh quẩn khu vực ở đấy từ chiều 19/4.

Sau đó, Tuấn Anh tìm thấy bờ suối và đi men theo để tìm đường ra khỏi rừng.Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em bị thương xây xát nhẹ, gặp thác suối cao, nhiều đá trơn trượt nên Tuấn Anh không thể đi tiếp và ngồi lại tại một tảng đá to chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Sau khi lực lượng tìm kiếm đưa được Tuấn Anh ra khỏi rừng an toàn, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1988, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) vui mừng, ôm chặt lấy con trai.

2 mẹ con vui mừng khi gặp lại - Ảnh: CAND

Xúc động nghẹn ngào, bà Hòa thay mặt gia đình cảm ơn lãnh đạo xã Đạo Trù, Cảnh sát PCCC và CNCH, quân đội, y tế và người dân thôn Vĩnh Ninh đã nhiệt tình, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm thấy con trai.

Trước đó, sáng ngày 21/4, lực lượng tìm kiếm cho biết đã phát hiện Nguyễn Tuấn Anh khi đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m.

Thời điểm này, Tuấn Anh trong tình trạng sức khỏe tốt, tỉnh táo có thể đi lại được, nhưng em có biểu hiện lo lắng, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp cùng quân đội và bà con nhân dân đưa Tuấn Anh ra ngoài an toàn.

Thông tin từ một người đi cùng đoàn cho biết sáng 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (cao khoảng 1.592m).

Tuấn Anh thời điểm được tìm thấy

Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18h cùng ngày, nhóm đã bị lạc mất Tuấn Anh và không thể liên lạc được.

Theo UBND xã Đạo Trù, ngay sau khi nhận tin báo từ mẹ nam thanh niên, lãnh đạo địa phương đã tới hiện trường chỉ đạo, huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm.

Sau khi thống nhất các lực lượng, phương án tìm kiếm và biện pháp bảo đảm an toàn, Sở chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường đã chỉ đạo triển khai 9 tổ tìm kiếm theo các hướng khác nhau tại khu vực tìm kiếm trọng điểm ở khe suối, khu vực lối mòn cũng như các điểm có nguy cơ gây thất lạc người...

Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Đến khoảng 7h18 ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 9 gồm 10 người, trong đó 5 đồng chí của Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh ở khu vực bờ suối tại điểm cao 600 dãy núi Tam Đảo.

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

