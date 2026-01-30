



Tết này, nếu bạn muốn tìm một loài hoa vừa mang dáng vẻ tròn đầy viên mãn, vừa bền bỉ "thách thức thời gian" thì đừng bỏ qua cúc mẫu đơn. Không chỉ dừng lại ở sắc đỏ hay vàng truyền thống, năm nay, những gam màu độc lạ như "xanh gốm sứ", "tím nho" hay "cam Hermes" đang khiến hội chị em mê mẩn, biến phòng khách trở nên sang trọng và đầy khí chất.

Mỗi độ gió heo may về, báo hiệu Tết đang đến rất gần, cũng là lúc thú vui cắm hoa của các chị em lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vài năm trở lại đây, một "gương mặt thân quen mà lạ" đã âm thầm chiếm sóng các hội nhóm nghiện nhà: Cúc mẫu đơn.

Người ta yêu nó không chỉ bởi cái tên nghe đã thấy giàu sang, mà còn bởi vẻ đẹp thực tế đến mức "gây choáng ngợp". Năm nay, hãy thử đổi gió cho bàn trà nhà mình bằng những bông cúc khổng lồ, màu sắc biến ảo từ tím ma mị đến xanh gốm sứ, để thấy rằng: "À, thì ra sự dung dị và quý phái hoàn toàn có thể song hành cùng nhau".

Định nghĩa lại hai chữ "phú quý" bằng một bông hoa

Quả thật không ngoa chút nào. Khác với những loài cúc chi nhỏ bé hay cúc vàng đại đóa thường thấy ở ban thờ, cúc mẫu đơn nhập khẩu mang một phom dáng "khổng lồ". Những cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp, ôm trọn lấy nhau tạo thành một khối cầu tròn trịa, căng tràn sức sống.

Cảm giác khi cầm một bó cúc mẫu đơn trên tay là sự "nặng trịch" của chất lượng. Đầu hoa to, có khi to hơn cả nắm tay người lớn, nở bung rực rỡ nhưng vẫn giữ được sự e ấp, kín đáo. Chính cái dáng vẻ tròn đầy ấy tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn tụ - điều mà bất cứ gia đình nào cũng mong cầu trong những ngày Tết Nguyên đán. Đặt một bình cúc mẫu đơn ở phòng khách, chưa cần nói đến hương sắc, chỉ riêng cái "thần thái" vững chãi của nó cũng đủ để thu hút vượng khí vào nhà.

Bữa tiệc của màu sắc: Từ "xanh gốm sứ" đến sắc tím kiêu kỳ

Năm nay, xu hướng chơi hoa không còn gói gọn trong những gam màu an toàn. Dựa trên những trải nghiệm thực tế của hội chị em, dòng cúc mẫu đơn "hút màu" đang lên ngôi vương.

Đầu tiên phải kể đến màu "xanh gốm sứ". Hãy tưởng tượng những cánh hoa là sự pha trộn hoàn hảo giữa màu trắng sữa, kem vani và những vệt xanh lam loang lổ đầy nghệ thuật. Nó giống như ai đó đã vụng về làm đổ dải ngân hà vào cánh hoa, hay như những nét vẽ men lam trên bình gốm cổ. Cắm bông cúc này vào một chiếc bình gốm chu đậu hay bình sứ trắng xanh, bạn sẽ thấy không gian như tĩnh lại, đậm chất thiền và cực kỳ sang trọng. Nhiều người ví von: "Cúc gốm sứ đẹp đến mức làm người ta... mất ngôn ngữ".

Tiếp đến là sắc tím "ma mị". Không phải tím sến, mà là tím nho (Grape Purple) hoặc tím khói. Màu tím của cúc mẫu đơn dưới ánh đèn vàng của phòng khách tạo nên chiều sâu hun hút. Nó vừa cổ điển, vừa hiện đại, lại cực kỳ sạch sẽ và tôn nội thất gỗ. Một bình hoa tím đặt cạnh bộ sofa màu be hay ghi xám chính là điểm nhấn đắt giá nhất.

Và tất nhiên, Tết không thể thiếu đỏ và cam. Màu "đỏ may mắn" (New Year Red) hay "cam Hermes" của cúc mẫu đơn rực rỡ một cách chói chang nhưng không gắt. Nó mang năng lượng của sự bùng nổ, của niềm vui. Đặc biệt là màu vàng hoặc cam, nhiều bông to tròn trông chẳng khác gì những quả bóng bàn khổng lồ hay mặt trời tí hon rực rỡ.

Thú chơi của người "lười" nhưng thích đẹp: Bền bỉ đến cả tháng

Một điểm cộng tuyệt đối khiến cúc mẫu đơn đánh bại nhiều loài hoa khác chính là độ bền. "Thời tiết mát mẻ, niềm vui nuôi hoa lại ùa về" - một người chơi hoa chia sẻ sau khi bình cúc của mình tươi rói suốt một tháng trời.

Trung bình, cúc mẫu đơn có thể chơi được 3 tuần là chuyện bình thường. Đặc biệt với dòng cúc màu Salmon Pink (Hồng cá hồi) hay các màu nhuộm, càng chơi màu sẽ càng phai ra nhẹ nhàng, tạo thành những tông màu pastel cực ngọt. Từ màu đậm lúc mới mua, sau 2 tuần hoa chuyển sang màu nhạt hơn, vẻ đẹp lại thay đổi theo từng giai đoạn. Bí quyết của các chị em là "double bảo dưỡng" (dùng 2 gói dưỡng hoa), cắt gốc chéo và thay nước đều đặn. Thậm chí có người còn nói vui: "Hoa này bền đến mức muốn nó tàn để còn thay hoa mới mà nó... mãi không chịu tàn".

Công thức cắm hoa "bất bại" cho ngày Tết

Không cần phải là một nghệ nhân cắm hoa, bạn cũng có thể tạo ra những tác phẩm để đời với cúc mẫu đơn vì bản thân loài hoa này đứng một mình đã quá đẹp. Tuy nhiên, để bình hoa thêm phần "nghệ", hãy thử vài công thức mix-match đang hot trên mạng xã hội:

- Cúc mẫu đơn + tùng bồng lai (Penglai Pine): Đây là cặp đôi hoàn hảo cho ngày Tết. Cúc tượng trưng cho phú quý, tùng tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ (Quý - Thọ song toàn). Màu xanh mướt, bay bổng của lá tùng làm nền cho những bông cúc tròn trịa nổi bật lên, vừa có nét cổ kính của tranh thủy mặc, vừa có sự tươi mới.

- Cúc mẫu đơn cam + bình gốm xanh: Quy tắc tương phản. Màu cam rực rỡ của hoa khi đặt vào chiếc bình gốm xanh lam sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác cực mạnh, làm sáng bừng cả một góc nhà.

- Mix cùng hoa phụ: Bạn có thể điểm thêm vài cành thanh liễu (wax flower), nhím biển hoặc lan hồ điệp. Như một gợi ý từ người bán: "Xoài vàng + bách hợp + lá thiên môn" cũng là một tổ hợp màu sắc rất Tây.

Kinh nghiệm xương máu khi chọn mua

Dù đẹp là thế, nhưng để có một bình hoa ưng ý, các chị em cũng cần chút "mánh khóe". Cúc mẫu đơn hiện nay có nhiều nguồn, từ hàng nhập khẩu Fengdao xịn xò đến hàng trồng tại vườn trong nước.

- Mua online: Tiện lợi nhưng hên xui. Có khi bạn nhận được bó "xanh gốm sứ" đẹp như mơ, nhưng cũng có khi nhận về những bông bé tẹo, màu không đều. Các set thường bán 5 cành, giá dao động từ 150k - 200k tùy thời điểm.

- Mua tại chợ hoa: Được sờ tận tay, day tận cánh. Hãy chọn những bông có đầu hoa to, chắc, lưới bọc còn nguyên vẹn. Nhớ kiểm tra kỹ phần cổ hoa xem có bị gãy hay dập nát không. Có chị em từng "khóc ròng" vì mua phải bó hoa tím đẹp mê hồn nhưng về tháo lưới ra thì rụng mất nửa bông. Tiền nào của nấy, hãy chọn những bông cành cứng cáp, lá còn tươi xanh.

Tết này, hãy thử mang một chút "tròn đầy" của cúc mẫu đơn về nhà. Dù là một bình đỏ rực nơi bàn thờ gia tiên, hay một bình gốm sứ xanh mát nơi bàn trà tiếp khách, chắc chắn loài hoa này sẽ mang lại cảm giác bình an, no đủ và một khởi đầu năm mới thật rực rỡ cho gia đình bạn.

Nếu bạn mua cúc mẫu đơn về mà bông chưa nở to như ý, hãy dùng tay tách nhẹ các lớp cánh hoa ra (massage nhẹ nhàng cho hoa) và cắm vào nước ấm khoảng 40 độ C. Bông hoa sẽ nở bung to, tròn xoe ngay lập tức để kịp đón khách mùng 1 đấy!