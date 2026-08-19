Chi hơn 1 tỷ đồng mua 8 biệt thự bỏ hoang 40 năm, người phụ nữ thu lợi bất ngờ

Người phụ nữ ở Mỹ chi tiền mua 8 căn biệt thự bỏ hoang rồi cải tạo lại để cho thuê và thu về 5,8 tỷ đồng mỗi năm.

Sara McDaniel chuyển đến Minden, bang Louisiana (Mỹ) vào năm 2016 và nhanh chóng yêu mến thành phố này. Cô cũng nhận thấy nơi đây có nhiều tiềm năng để mở rộng hoạt động đầu tư bất động sản.

Hồi sinh 8 căn nhà bị bỏ hoang 40 năm

Năm 2020, một người bạn liên hệ với McDaniel và ngỏ ý mời chào cô mua lại bất động sản của họ. Đó là 8 căn biệt thự bị bỏ hoang gần 40 năm. Trong đó, 2 căn có diện tích khoảng 70m², 6 căn rộng khoảng 46,5 m².

Thời điểm đó, McDaniel đã sở hữu hơn 20 bất động sản ở khu vực Minden, bao gồm nhà cho thuê ngắn hạn, nhà cho thuê dài hạn và đất trống. Trước đó, từ những năm 30 tuổi, cô bắt đầu tiết kiệm khoảng 50% thu nhập với mục tiêu đầu tư vào bất động sản và nghỉ hưu sớm.

Năm 2021, McDaniel quyết định dùng số tiền tiết kiệm để mua khu bất động sản này với giá 51.306 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Những căn nhà xuống cấp trầm trọng sau khi bị bỏ hoang 40 năm. (Ảnh: Sara McDaniel)

McDaniel nói: “ Tôi nhìn thấy tiềm năng mà bất động sản có thể mang lại cho mình một cuộc sống tự do ”.

Tuy nhiên, sự tự tin nhanh chóng biến thành lo lắng. Không lâu sau khi hoàn tất giao dịch, McDaniel thậm chí bắt đầu lên cơn hoảng loạn vì không biết mình đã thực sự mua phải thứ gì. Khi McDaniel tiếp quản, trần của các căn hộ đã mục nát, nhiều vị trí có nguy cơ sập xuống. Một số cửa sổ còn có dấu vết đạn bắn.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất thương vụ, McDaniel mới phát hiện mình mắc sai lầm lớn khi không đánh giá các nguy cơ môi trường đối với bất động sản. Kết quả kiểm tra cho thấy các căn hộ chứa amiăng và sơn có chì, những chất có thể gây nguy cơ đối với sức khỏe nếu không được xử lý đúng cách.

Những căn nhà đã bị bỏ hoang suốt 40 năm. (Ảnh: Sara McDaniel)

Không biết phải bắt đầu từ đâu, McDaniel tìm kiếm thông tin trên Google. Sau đó, cô biết đến Brownfield Cleanup Revolving Loan Fund của Sở Chất lượng Môi trường Louisiana. Quỹ này cung cấp các khoản vay lãi suất thấp với điều khoản linh hoạt để hỗ trợ việc làm sạch môi trường cho các khu đất bỏ trống và không được sử dụng hiệu quả.

McDaniel được phê duyệt khoản vay 46.731 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) với lãi suất 0% từ LDEQ.

Để có thêm tiền phục vụ quá trình cải tạo, cô bán một bất động sản tại Texas với giá 175.354 USD (4,5 tỷ đồng) và dành thêm 8.000 USD (hơn 200 triệu đồng) từ các nguồn thu nhập khác cho dự án.

Bên cạnh đó, McDaniel vay 202.725 USD (5,3 tỷ đồng) từ một ngân hàng địa phương dưới hình thức khoản vay xây dựng tạm thời. Sau đó, cô được cấp khoản thế chấp dài hạn trị giá 290.710 USD (7,6 tỷ đồng) để tất toán khoản vay xây dựng và hoàn thiện công trình.

Sau 18 tháng, 8 căn villa được phục hồi và cải tạo hoàn toàn. Tổng chi phí cuối cùng lên tới 729.885 USD (19,1 tỷ đồng).

McDaniel phải trả khoản thế chấp hàng tháng 3.298 USD (86 triệu đồng) và khoản vay từ LDEQ được thanh toán với mức 400 USD (tương đương 10,4 triệu đồng)/tháng.

Khu nhà chính thức mở cửa trở lại vào tháng 2/2023. (Ảnh: Treat Miller)

Bất ngờ “gà đẻ trứng vàng”

Tháng 2/2023, khu nhà chính thức mở cửa trở lại. McDaniel đưa các căn biệt thự lên Airbnb và triển khai hình thức đặt phòng trực tiếp thông qua website riêng. Cô muốn mỗi căn có phong cách khác nhau và mang đến cho du khách không chỉ một nơi nghỉ mà còn là một trải nghiệm.

8 căn nhà được trang trí với nhiều điểm nhấn màu sắc. McDaniel cũng cố gắng giữ lại những nét kiến trúc nguyên bản của công trình, trong đó có các mái vòm và nhiều chi tiết được xây dựng từ những năm 1930. Phòng tắm cũng giữ lại phần lớn gạch lát nguyên bản.

Mỗi căn nhà đều được trang trí với những điểm nhấn màu sắc nổi bật. (Ảnh: Rob Senseka)

Bên ngoài, cô bố trí ghế ngồi, hệ thống đèn trang trí và bếp lửa Solo Stove để khách có thể tận hưởng không gian ngoài trời.

Kết quả kinh doanh nhanh chóng cho nguồn thu lớn. Năm 2023, 8 căn biệt thự được đặt trước khoảng 1.000 đêm. Một năm sau, con số tăng lên 1.300 đêm, với giá thuê trung bình 143 USD (3,7 triệu đồng)/đêm. Riêng năm 2024, khu biệt thự mang về 224.133 USD (5,8 tỷ đồng) doanh thu.

Không gian lãng mạn bên ngoài căn biệt thự. (Ảnh: Rob Senseka)

Kiến trúc mái vòm từ những năm 1930 được giữ lại, tạo nên vẻ đẹp cổ điển. (Ảnh: Rob Senseka)

McDaniel cho biết, hiện tại, toàn bộ thu nhập đều được đưa trở lại hoạt động kinh doanh. Cô đặt mục tiêu đưa khu biệt thự đạt lợi nhuận trong vòng 5 năm.