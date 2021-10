Chọn rau cần ngon, loại bỏ vắt

Cuối thu bắt đầu có rau cần đầu mùa. Thứ rau đẹp mắt, thơm ngon, mát bổ này không thể thiếu trong các nồi lẩu, bún cá, bún xào cần , bánh đa cua, canh bún tóp mỡ... và mỗi khi Tết xong bát canh rau cần được chuộng hơn miếng thịt.

Có 2 loại rau cần:

- Rau cần cạn trồng ở ruộng cạn, cây ngắn có màu tía.

- Rau cần nước được trồng ở các ao nông cây cao, thân trắng.

Cả hai loại rau cần này đều có vị ngọt, tính mát, giàu dinh dưỡng như axit hữu cơ, vitamin P, C, Abumin, đường, Canxi, Phốt pho, Sắt... rất tốt cho sức khỏe. Rau cần nhiều chất xơ nên giúp cơ thể loại trừ các chất thải có độc có hại trong hệ tiêu hoá.

Với Đông y rau cần có tác dụng thanh nhiệt, trừ phong lợi thấp, nhuận phế, ngưng ho, hạ huyết áp. Hương thơm của rau cần còn kích thích và lưu thông các tuyến mồ hôi, giảm huyết áp.

Nhưng rau cần – nhất là rau cần nước rất dễ bị bẩn, cẩn phải biết cách chọn và sơ chế sạch mới đảm bảo an toàn cho người ăn, nếu không rất dễ mắc giun sán, tiêu chảy...

Rau cần không nên chọn:

- Loại rau cần bẩn không tốt cho sức khỏe nhìn sẽ thấy nó có thân trắng nõn nà, phình to bất thường, màu sắc non bấy – do bị tưới phân hóa học, phân bón qua lá.

- Loại rau cần bị sậm màu, cọng không đều, nhiều rễ thì làm món ăn sẽ không ngon.

Rau cần ngon có đặc điểm:

- Mớ rau tươi có màu xanh sáng sạch sẽ, cọng non trắng, tròn và đều. Rễ cần ít, thân đốt dài.

- Cuống và lá rau phải dày.

Rau cần nước sau mưa hay có vắt. Ảnh minh họa.

Ngoài sơ chế rau cần sạch thì lưu ý là thân cần xốp, vắt có thể đục thân cần trú trong đó - nhất là mỗi khi trời mưa, và mưa phùn thì khá nhiều vắt. Vì vậy khi nhặt cần không nên tiếc rẻ phần rễ, hãy mạnh dạn cấu hẳn đoạn rễ dài đi, chỉ lấy phần nõn trắng làm món ăn.



Trong dân gian có cách ngâm rau cần một lúc trong nước muối loãng, như thế vắt có bám vào rau cần cũng co mình rơi xuống đáy chậu.

Rau cần đầu mùa rất ngon ngọt. Ảnh minh họa.

Cá xào cần làm sao để giòn ngon, không nát?



Món ngon với rau cần phải kể là cá xào cần, nhưng vấn đề chị em hay gặp là cần nhũn, cá nát. Sau đây là cách xào rau cần với một số món cá đảm bảo ngon đãi cả nhà - nhất là dịp cuối tuần vừa rẻ, vừa thanh mát, lại ngon miệng:

Cá trắm xào cần

Nguyên liệu

Cá trắm phi lê 200g (có thể thay bằng cá quả cũng rất ngon). Nên chọn cá trắm nuôi trong hồ.

Rau cần 1 mớ chọn loại cuống rau xanh dài.

Hành tây, tai nấm hương, gừng, rau răm 1/2 mớ nhỏ, gừng, hành tỏi băm nhuyễn.

Dầu ăn, tiêu, hạt nêm, nước mắm, dầu hào.

Cách làm

- Cá trắm sơ chế, lọc lấy phi lê, rửa sạch thấm khô cá, thái miếng dày khoảng 1cm (để khi xào cá không bị nát).

- Cho thịt cá vào bát tô để ướp gia vị (1 thìa hạt nêm, 1 thìa hạt tiêu, 1 ít hành tỏi băm nhỏ), xóc đều, để 20 phút cho cá ngấm gia vị.

- Rau cần nhặt sạch bỏ rễ và lá sau đó cắt khúc rửa sạch và để ráo.

- Rau răm nhặt lấy là bỏ phần thân và rễ rửa sạch thái nhỏ

Hành tây bóc vỏ thái miếng vừa ăn

- Nấm hương ngâm nở cắt đôi.

Rau cần rất dễ bị bẩn, nên cần biết cách chọn. Ảnh minh họa.

Cách làm



- Phi hành tỏi thơm lên thì trút cá vào xào săn (lưu ý cá nhanh chín nên đun nhỏ lửa). Cá chín thì đổ ra đĩa.

- Thêm dầu ăn cho nốt hành tỏi vào phi thơm, rồi đổ rau cần, hành tây, nấm hương vào đảo đều. Được khoảng 2 phút thì cho cá vào. Rau cần chỉ cần chín tái là vừa ngon, còn nguyên vị ngọt và màu tươi xanh.

- Bắc xuống thì rắc chút hạt tiêu xay, nêm lại gia vị cho vừa ăn.

Món cá xảo cần phải ăn nóng mới thanh mát, ngon miệng. Cá trắm thì thịt chắc, thơm ngon, 100g cá trắm có khoảng 91kcal, 17g protein, 2,6g lipit, 145mg photpho, can xi, sát. Cá trắm xào cần rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp chống lão hóa, tốt cho trí não trẻ em.

Cá chép giòn với rau cần

Món cá chép giòn tươi xào rau cần dễ chế biến, rất thơm ngon, độc lạ và hấp dẫn hương vị cho người thưởng thức.

Nguyên liệu:

Cá chép giòn 500 – 700g. Nên chọn phần bụng và lưng sẽ ít xương.

Rau cần 1 bó.

Hành tím, gừng, tỏi. bột canh, nước mắm, hạt nêm, tiêu, tương Bần...

Cách làm:

- Thái lát phi lê cá giòn khoảng 1cm (để xào thịt cá sẽ xoăn lại, thơm ngon hơn). Ướp thịt cá với gia vị nêm, tiêu, mắm, gừng khoảng 15 phút.

- Rau cần sơ chế sạch, thái khúc, ngâm qua nước muối.

- Tỏi, hành khô bằm nhỏ. Gừng cạo vỏ đập, giập, băm nhuyễn.

Phi thơm 1/2 tỏi, hành, rồi đổ cá vào xào cho săn lại thì đổ tiếp rau cần vào xào, nêm thêm chút tương. Đảo nhanh tay trên ngọn lửa mạnh khoảng 50 giây là đủ độ chín tái cho rau cần.

Đổ ra đĩa thì rắc thêm chút hạt tiêu sẽ thơm ngon hơn rất nhiều. Bày vài cọng rau mùi lên. Món này nên thưởng thức khi nóng hổi rất ấm bụng và kích thích vị giác. Rau cần giòn sần sật, hòa với vị ngọt thơm của cá chép giòn, chút cay của ớt rất hấp dẫn cho bữa cơm đãi khách, hoặc bữa ngon cuối tuần.

Cá xào rau cần nên thái lát dày. Ảnh minh họa.

Cá quả xào cần



Nguyên liệu

Cá quả ta ngon mua loại khoảng 2 kg.

Cà chua, tỏi, ớt, dầu ăn, nghệ tươi, rượu quê, gừng, rau cần ta, thìà là, hạt tiêu, muối, mì chính, mẻ.

Cách làm

- Cá quả sơ chế sạch, lọc bỏ xương lấy 2 miếng phile bằng cách dùng mũi dao sắc dọc nhẹ hai bên mình cá và cứ thế rạch nhẹ tới đuôi là có miếng phile đẹp mắt.

- Dùng rượu gừng rửa lại thịt cá để khử mùi tanh. Thái thành lát to bản, mỏng.

- Có 2 cách ướp, tùy khẩu vị mà làm cho phù hợp. Một là ướp nước mắm, hạt tiêu, mì chính. Để mỡ thật già, phi thơm đầu trắng hành hoa, đổ cá vào xào to lửa, đảo vừa không cá nát rồi trút ra đĩa riêng.

- Hai là ướp với nghệ, mẻ, hạt tiêu, mì chính, muối - để 15 phút cho cá ngấm gia vị.

Các loại rau sơ chế sạch.

- Phi thơm tỏi, đổ cá vào xào chín thì đổ ra đĩa riêng.

- Cà chua thái múi cau đảo đều cho chín rồi với đổ rau cần vào xào tiếp tới chín tái thì đổ đĩa cá đã xào vào. Nêm lại mắm muối vừa ăn, rắc thìa là vào đảo trước khi đổ ra đĩa.

- Cuối cùng là rắc hạt tiêu trên đĩa cá xào cần. Trang trí bằng vài nhánh thìa là, ớt thái chỉ, hạt tiêu.

Món bún xào cần vốn đã ngon miệng, nhưng món cá xào cần cũng ngon miệng không kém. Cả hai món đều cần có độ tái vừa đủ để rau cần thì không bị nhũn, thịt cá không bị nát, ăn có vị ngọt tự nhiên của cá, độ giòn của rau cần, mùi thơm của gia vị.

Cách ăn món rau cần xào cá

Món này ăn cơm, bún ngày lạnh đều hợp, nhưng cần ăn khi nóng hổi mới ngon. Lưu ý món cá xào cần khi đổ ra đĩa nên trang trí thêm hoa cà rốt, hay hoa lành lá tỉa sẵn vừa đơn giản và đẹp mắt.

Đã vào mùa rau cần, các bà nội trợ nên làm món cá xào rau cần ngon miệng, thanh mát, bổ dưỡng cho người thân ăn.