Chị em "con chấy cắn đôi" xấu hổ tháo chạy sau khi bị Taylor Swift cấm cửa ở đám cưới?

Tình bạn giữa họ đã kết thúc sau khi Taylor Swift bị lôi kéo vào vụ kiện của Blake Lively.

Vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds từng là bạn thân chí cốt của Taylor Swift. Thậm chí, nữ ca sĩ còn làm mẹ đỡ đầu cho 4 đứa con của cặp đôi. Thế nhưng gia đình này đã lâm cảnh bẽ bàng khi Taylor Swift không mời họ đến đám cưới. Lý do là bởi Blake Lively đã lợi dụng danh tiếng của Taylor Swift, kéo cô vào vụ kiện tụng với bạn diễn Justin Baldoni.

Trong lúc Taylor Swift cưới, gia đình này được "team qua đường" bắt gặp ở ngoại ô New York, cách xa đám cưới. Đến nay, khoảng cách này càng thêm xa khi Blake Lively - Ryan Reynolds cùng nhau đi đến Canada. Theo những bức ảnh mà TMZ thu được , cựu diễn viên của Gossip Girl và ngôi sao Deadpool đã được nhìn thấy dùng bữa trưa muộn trên sân thượng của một nhà hàng ẩm thực Mexico.

Các nguồn tin cho biết Ryan Reynolds đã rời khỏi nhà hàng trước và đi bộ đến xe đang đậu gần đó. Vài phút sau, vợ anh rời khỏi nhà hàng cùng 2 trợ lý. Blake Lively và các nhân viên của cô vẫy tay chào tạm biệt các nhân viên nhà hàng trước khi đi vào một cửa hàng thời trang để mua sắm. Sau đó, ngôi sao của Marvel đã cùng vợ và các trợ lý vào bên trong cửa hàng. Cả nhóm sau đó đi ra bãi đậu xe và rời đi bằng ô tô. Cặp đôi ăn mặc giản dị cho buổi đi chơi, Blake Lively mặc quần short jeans, áo không tay màu hồng và dép Crocs màu be. Ryan Reynolds diện quần kaki, áo phông trắng mặc bên trong áo sơ mi màu kem, giày thể thao và mũ lưỡi trai.

Ảnh: TMZ

Vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively đi Canada sau khi không được mời dự đám cưới Taylor Swift. Ảnh: TMZ