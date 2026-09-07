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Chị chồng ép tôi ký giấy từ chối quyền thừa kế, tôi đồng ý ngay nhưng chố một câu làm chị tái mặt

Vỹ Đình
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Tôi nghe xong khá bất ngờ nhưng không nổi giận. Tôi cầm bút lên và nói: "Được, em ký".

- Ảnh 1.

Tôi mới về làm dâu hơn một tháng thì chị chồng đã gọi riêng tôi sang nói chuyện. Nhà chồng có một căn nhà và mảnh đất ở quê do mẹ chồng đứng tên. Bố chồng mất vài năm trước, mẹ vẫn sống cùng chị chồng. Vợ chồng tôi ở thành phố, chưa bao giờ hỏi han hay có ý định tranh giành tài sản.

Vậy mà hôm ấy, chị đặt trước mặt tôi một tờ giấy, yêu cầu tôi ký xác nhận rằng sau này tôi không có quyền yêu cầu hay tranh chấp bất cứ tài sản nào của bố mẹ chồng.

Chị nói rất thẳng rằng chị đã ở với mẹ nhiều năm, chăm sóc mẹ, nên tài sản sau này để chị quản lý là hợp lý. Chị chỉ sợ tôi tác động đến chồng, khiến anh đòi phần.

Tôi nghe xong khá bất ngờ nhưng không nổi giận. Tôi cầm bút lên và nói: "Được, em ký".

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chị có vẻ nhẹ nhõm, đẩy giấy lại gần tôi. Nhưng trước khi ký, tôi hỏi thêm một câu: "Chị cũng ký giúp em một giấy nhé?".

Chị ngạc nhiên hỏi giấy gì.

Tôi nói: "Chị xác nhận sau này nếu mẹ cho riêng vợ chồng em thứ gì thì đó là quyết định của mẹ, chị không can thiệp và không xem đó là phần tài sản của chị".

Chị lập tức đổi sắc mặt, bảo tôi đang tính toán.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Em không cần tài sản của nhà chồng. Nhưng em cũng không muốn sau này mẹ cho vợ chồng em vài triệu hay một món đồ, chị lại nói em đã lấy mất phần của chị. Nếu đã muốn mọi chuyện rõ ràng thì mình cùng rõ ràng".

Chị không nói được gì nữa.

Sau đó, mẹ chồng biết chuyện. Bà gọi cả hai chị em lại và nói tài sản của bà, bà sẽ tự quyết định khi còn khỏe mạnh. Các con không nên vì chuyện chưa xảy ra mà đề phòng nhau.

Tôi nghĩ, tiền bạc trong gia đình vốn đã dễ khiến người ta mất lòng. Đáng sợ hơn là khi một người vừa bước vào nhà đã bị đặt vào vị trí của một người có thể tranh giành tài sản.

Tôi không ký tờ giấy ấy, không phải vì tôi muốn lấy phần của ai. Tôi chỉ hiểu rằng không tham tài sản của nhà chồng không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quyền lợi của mình để đổi lấy sự yên tâm của người khác.

Trong gia đình, nếu đã phải nói đến chuyện tài sản, càng rõ ràng từ đầu càng tốt. Bởi thứ khiến người ta mất lòng nhau đôi khi không phải là vài mét đất, mà là cảm giác mình bị nghi ngờ ngay từ khi chưa từng có ý định lấy bất cứ thứ gì.

Con gái mới kết hôn về kể một chuyện ở nhà chồng, mẹ đẻ thấy ngại với gia đình thông gia
Tags

tài sản

chị chồng

mẹ chồng

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