HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chỉ cần xô nước và khăn tắm, người Nhật chia sẻ mẹo cực đơn giản có thể giảm một nửa tiền điện điều hòa giữa mùa hè

Nguyễn Hải
|

Theo bài đăng trên tài khoản Instagram của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản khu vực Tokyo, mẹo nhỏ này thậm chí có thể giảm một nửa tiền điện khi dùng điều hòa, dù chưa có nghiên cứu nào xác thực điều đó.

Trong lúc nhiều quốc gia châu Á bước vào mùa hè khắc nghiệt với nhiệt độ liên tục vượt ngưỡng 35 độ C, mạng xã hội Nhật Bản gần đây lan truyền một mẹo làm mát điều hòa cực đơn giản chỉ cần một chiếc xô nước và khăn tắm. Điều đáng chú ý là mẹo này không xuất phát từ một hãng điện máy hay công ty công nghệ, mà được chia sẻ trên tài khoản Instagram của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản khu vực Tokyo.

Theo bài đăng được lan truyền rộng rãi, người dùng chỉ cần đặt một xô nước cạnh cục nóng điều hòa, sau đó nhúng một đầu khăn tắm vào nước và phủ phần còn lại lên phía trên cục nóng. Nước sẽ thấm dần qua khăn nhờ hiện tượng mao dẫn, giúp làm mát bề mặt cục nóng trong lúc điều hòa hoạt động liên tục giữa thời tiết oi bức.

Mẹo đơn giản giúp giảm 50% hóa đơn điện điều hòa mùa hè - Ảnh 1.

Nghe có vẻ thủ công, nhưng mẹo này lại dựa trên nguyên lý khá đơn giản của điều hòa nhiệt độ.

Trong những ngày nắng nóng cực đoan, cục nóng điều hòa thường phải hoạt động ở nhiệt độ rất cao để đẩy nhiệt từ trong phòng ra ngoài trời. Khi không khí bên ngoài quá nóng, khả năng tản nhiệt của cục nóng giảm mạnh, khiến máy nén phải chạy với công suất cao hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn để giữ nhiệt độ trong phòng ổn định.

Nói cách khác, thứ khiến điều hòa ngốn điện nhiều hơn đôi khi không nằm ở việc người dùng chỉnh nhiệt độ quá thấp, mà nằm ở việc cục nóng bị quá nhiệt giữa trời hè.

Mẹo đơn giản giúp giảm 50% hóa đơn điện điều hòa mùa hè - Ảnh 2.

Theo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, việc giữ cục nóng mát hơn có thể giúp điều hòa hoạt động hiệu quả hơn đáng kể. Trong bài đăng gốc, đơn vị này thậm chí còn dùng cụm từ “có thể cắt một nửa hóa đơn điều hòa”, dù không đưa ra số liệu kỹ thuật cụ thể để chứng minh mức tiết kiệm điện chính xác.

Dù vậy, mẹo này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản vì chi phí gần như bằng không. Thay vì phải mua thiết bị tiết kiệm điện hay thay điều hòa mới, người dùng chỉ cần tận dụng vài vật dụng có sẵn trong nhà.

Điều thú vị hơn nằm ở bối cảnh mà mẹo này xuất hiện. Trong những năm gần đây, Nhật Bản liên tục trải qua các đợt nắng nóng được mô tả là “mức thảm họa”. Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ sốc nhiệt mà còn khiến hóa đơn điện của nhiều hộ gia đình tăng mạnh do nhu cầu dùng điều hòa gần như suốt cả ngày.

Chính vì vậy, các mẹo chống nóng thủ công kiểu này bắt đầu được người dân quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh giá điện leo thang và mùa hè ngày càng khắc nghiệt.

Trong bài đăng của mình, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng lưu ý người dân không nên để khăn che kín hoàn toàn khe thoát gió của cục nóng, vì điều đó có thể làm giảm hiệu quả tản nhiệt hoặc gây hỏng thiết bị.

2 con giáp chuẩn bị bước vào giai đoạn hưng thịnh, giàu có, 1 con giáp lại cần thận trọng
Tags

Điều hòa

tiền điện

khăn tắm

người Nhật

xô nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại