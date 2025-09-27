Tuổi Mão

Tuổi Mão là mẫu con giáp ghi điểm trong giao tiếp hàng ngày nhờ sự nhẹ nhàng, mềm mỏng. Đôi lúc họ bị hiểm lầm là kiểu người yếu đuối nhưng thực ra con giáp này lại rất kiên định trong suy nghĩ, đặc biệt là với những mục tiêu mà họ đề ra. Không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, tuổi Mão luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày và cuối cùng nhất định sẽ gặt hái những thành quả ngọt ngào trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, sau tháng 7 âm nhiều lộc lá, tháng 8 âm là lúc tuổi Mão cần hết sức thận trọng để giữ gìn tài sản và của cải. Cụ thể, con giáp này được khuyên nên chú ý trong việc làm ăn, giao tiếp, tránh rơi vào kiện tụng pháp lý vừa mất tiền lại mệt người. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Mão cũng cần cẩn thận trong khi đi lại cũng như chăm sóc sức khỏe thật tốt để tránh rủi ro.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy khi vừa sở hữu trí thông minh lại có cả sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, thu vén, quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Nếu như tháng 7 âm, tuổi Dậu đã phải chịu nhiều thử thách thì tháng 8 âm hiện tại, con giáp này sẽ tiếp tục phải vượt qua khó khăn. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Dậu cần phải biết điểm dừng, không được quá tham lam trong đầu tư và làm ăn để tránh gặp chuyện không như ý muốn.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên đề phòng bạn xấu để không bị thua thiệt. Cũng cần nói thêm là tháng 8 âm là thời kỳ khó khăn cuối cùng của tuổi Dậu trong năm nay. Do đó, chỉ cần kiên nhẫn đi hết tháng 8 âm, con giáp này sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim, tiền nong rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn bậc nhất dịp cuối năm.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, ưu điểm của con giáp tuổi Tuất là chính là thái độ chăm chỉ, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Họ là mẫu người đáng tin cậy, luôn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho người tuổi Tuất.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Con giáp cuối cùng chịu những thử thách nhất định trong tháng 8 âm cũng chính là tuổi Tuất. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, hung cát đan xen, tuổi Tuất nên tránh những thay đổi đột ngột để giảm thiểu nguy cơ thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần cẩn thận, đề phòng kẻ tiểu nhân đâm sau lưng. Đây cũng là giai đoạn khó khăn cuối cùng của tuổi Tuất trong năm Ất Tỵ, nên chỉ cần vượt qua nó thì con giáp này không còn gì phải lo lắng, vì càng về cuối năm thì họ lại càng gặt hái nhiều lộc lá.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.