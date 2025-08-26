Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp không chỉ sở hữu trí thông minh mà còn có sự mạnh mẽ, sự độc lập và bản lĩnh phi thường. Không ngại khó, ngại khổ, dám thử thách, tuổi Dần dường như lúc nào cũng tràn đầy tự tin để nắm lấy những cơ hội và làm chủ cuộc sống của mình. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì sẽ dễ thành công rực rỡ và trở nên vô cùng giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Là con giáp ưu tiên hành động, song tháng 7 âm, tuổi Dần lại được khuyên nên "án binh bất động" thì sẽ tốt hơn. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là khoảng thời gian tương đối thách thức với con giáp tuổi Dần. Họ sẽ cảm thấy bế tắc, dù bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả thu về chưa được như ý muốn.

Tuy nhiên, chỉ cần kiên nhẫn vượt qua tháng 7 âm, tuổi Dần sẽ tiến dần hơn đến với mục tiêu của mình. Tử vi học có nói, từ tháng 8 âm, con giáp này sẽ bước vào thời kỳ may mắn nhất trong năm. Được cát tinh chiếu mệnh, con giáp tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi, tài khoản liên tục nảy số, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp nổi bật bởi sự thông minh, dí dỏm, hài hước nên được nhiều người yêu quý. Họ cũng có nhiều tài lẻ nên thường tỏa sáng giữa đám đông và thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp họ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Tháng 7 âm tuy không phải là thời điểm quá khó khăn với tuổi Tỵ, tuy nhiên con giáp này cũng chưa thực sự có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua tháng 7 âm, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn với họ.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Tỵ sẽ chính thức chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim của họ. Sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, tài lộc rực rỡ, con giáp tuổi Tỵ làm gì hầu như cũng thu được kết quả tốt, tiền nong rủng rỉnh. Ngoài ra, những tin vui về chuyện tình cảm sẽ liên tục đến với họ, người độc thân nên biết nắm bắt.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh đáng nể về tư duy. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, người tuổi Thân không ngừng thay đổi, luôn biết cách sáng tạo để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

So với tuổi Dần và tuổi Tỵ, tuổi Thân có lẽ là con giáp còn vui mừng hơn khi tháng 7 âm kết thúc. Tử vi học có nói, đây là thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm của con giáp này. Do đó, nếu bước qua tháng 7 âm, tuổi Thân sẽ không còn gì phải lo lắng. Từ tháng 8 âm, đón chờ con giáp tuổi Thân sẽ chỉ là may mắn và niềm vui. Đặc biệt, dịp cuối năm, tuổi Thân sẽ nằm trong số những con giáp giàu sang bậc nhất, nhìn đâu cũng thấy tiền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.