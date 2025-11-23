Tôi quen anh vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chỉ trong vài tuần tôi đã bị cuốn vào cái vẻ hào nhoáng của anh: đẹp trai, thành đạt, ăn nói tự tin, bước vào đâu cũng nổi bật. Bạn bè tôi trêu: “Vy số hưởng rồi đấy”. Tôi cũng từng nghĩ vậy, trước khi hiểu được cái cảm giác yêu một người mà mình lúc nào cũng phải thủ thế như người thua cuộc.

Anh giàu, đi xe sang, mặc đồ hiệu, lúc nào cũng có cả tá người xung quanh. Mỗi lần đi cùng anh, tôi có cảm giác mình bé nhỏ, quê mùa đến buồn cười. Những cô gái xinh đẹp lướt qua đều nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Anh thì vẫn cười, vẫn nói chuyện thoải mái như thể điều đó là bình thường. Tôi biết anh đào hoa nhưng tôi tự an ủi rằng anh vẫn chọn tôi.

Song tình yêu kiểu này mệt lắm.

Chỉ cần tôi tỏ ra không vui, hay hỏi anh thân với ai kia, đi đâu mà mãi không trả lời tin nhắn… anh lập tức im bặt, không cãi, không dỗ, không giải thích. Anh chỉ… biến mất. Có lần anh biến mất gần nửa tháng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi nhắn thì anh xem mà không trả lời. Tôi gọi thì máy đổ chuông nhưng anh không nhấc. Lúc đó tôi cảm thấy mình như một người dưng đang cố níu lấy một sợi dây không thuộc về mình.

Tôi đau nhưng vẫn chờ. Đến khi anh chủ động liên lạc lại, chỉ bằng một câu: “Em đang làm gì? Đi ăn không?”, là tôi lại mềm lòng. Tôi ghét bản thân yếu đuối như thế, nhưng yêu anh khiến tôi như bị rút hết sức lực để nói “không”.

Cứ thế lặp lại thêm vài lần.

Ảnh minh họa

Có những hôm tôi nằm một mình, nhìn màn hình điện thoại tối đen, nghĩ tại sao anh lại coi nhẹ tôi đến vậy. Tại sao chỉ vì tôi ghen một chút mà anh nghĩ có thể bỏ mặc tôi dài ngày như thế? Còn tôi, chỉ cần anh vắng đi vài tiếng là đã loạn trong lòng.

Tôi từng định chia tay nhiều lần. Nhất là lần tôi vô tình nhìn thấy anh ôm vai một cô gái bước vào quán cà phê. Tôi không muốn hiểu lầm, nhưng cảnh tượng đó cứ đâm thẳng vào mắt. Hôm đó tôi nhắn cho anh: “Chúng mình dừng lại đi”. Tôi không đợi trả lời, tắt máy và tự nhủ sẽ không quay lại nữa.

Nhưng đúng lúc ấy, anh tìm đến nhà tôi. Người đàn ông lúc nào cũng tự tin, không bao giờ chịu nhận sai, bỗng đứng trước cửa, mắt đỏ hoe, nói nhỏ: “Đừng chia tay anh, đừng bỏ anh”. Cái dáng vẻ lụy tình ấy làm tôi vừa hả hê vừa rối lòng. Tôi biết rõ anh chỉ cảm thấy mất thì tiếc, chứ khi có được rồi lại hờ hững như cũ. Nhưng tôi vẫn chần chừ, như thể có thứ gì đó trói chân mình lại.

Tình yêu này giống như dây đàn căng, chỉ cần tôi siết mạnh thì nó đứt, mà buông tay thì tôi hụt hẫng. Yêu một người mà lúc nào cũng phải đoán xem mình có còn quan trọng hay không… thì rốt cuộc có còn gọi là yêu không?