Chỉ cần làm 3 việc này, vận may sẽ tìm đến bạn trong năm Tân Sửu 2021: Thực hiện ngay từ đầu năm để cả năm thuận buồm xuôi gió

Khi những người khác thành công hoặc suôn sẻ, sẽ có người nói "chẳng qua là do may mắn thôi." Khi bản thân thất bại hoặc không suôn sẻ, chúng ta thường sẽ tự an ủi mình: "Chẳng qua là do không may mắn thôi".

May mắn, vận khí là thứ con người không thể nắm bắt nó, vì vậy ta chỉ có thể cố gắng để tận dụng thật tốt khi chúng xuất hiện mà thôi.



Vậy "vận khí" (vận may, may mắn) là gì? Tại sao lúc tốt cũng là nó mà xấu cũng là nó, thành công cũng là nó mà thất bại cũng là nó? Thực ra, cái gọi là "vận khí" cũng rất đơn giản. "Vận" chỉ sự kế thừa tiếp nối của nhân quả, và "khí" đề cập đến sự lưu chuyển của năng lượng từ trường.

Trường khí của con người là vô hình, ta không thể nào nhìn thấy được, nhưng sức mạnh này rất lớn, giống như lực hấp dẫn vạn vật, luồng khí này trong mỗi chúng ta luôn không ngừng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta.

Ý niệm của bạn thế nào sẽ hình thành kết quả thực tế như thế

Quan niệm của bạn, tín ngưỡng của bạn, môi trường của bạn, bạn bè của bạn, hơi thở của bạn, thức ăn bạn ăn, ham muốn của bạn, chế độ nghỉ ngơi và giấc ngủ của bạn... tất cả đều sẽ ảnh hưởng đến từ trường của bạn, và những luồng khí này hình thành nên khí chất, vận may và số phận của bạn.

Nếu một người có khí chất tốt, tinh thần tốt, có trình độ, đạo đức thì trường khí của người đó sẽ tốt và sẽ thu hút được những điều tốt lành, may mắn.

Ngược lại, nếu trường khí của một người không tốt, không có năng lượng, tinh thần sa sút, làm việc kém hiệu quả… thì trường khí sẽ không tốt và sẽ dễ gặp xui xẻo, chuyện xấu luôn ập đến, làm việc gì cũng không thuận lợi.

Thay đổi "vận xui" như thế nào

Vậy làm sao để có thể cải thiện trường khí, từ đó thay đổi cuộc sống của chúng ta? Việc này có liên quan chặt chẽ đến 3 nhân tố sau đây, điều chỉnh một chút, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt trong vận mệnh của chính mình.

1. Suy nghĩ tích cực, lạc quan

Bạn nghĩ cái gì, bạn tin điều gì, trường khí của bạn sẽ như vậy, đây là quy luật về lực hấp dẫn.

Tư tưởng của bạn sẽ thu hút những gì bạn muốn. Tư tưởng của bạn tích cực, trường khí của bạn là tích cực. Tư tưởng của bạn tiêu cực, trường khí của bạn là tiêu cực, đồng thời thu hút những người và sự vật tiêu cực.

Do đó, để đào sâu trường năng lượng tích cực của bạn, bạn phải có tư tưởng tích cực. Suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn sẽ mở ra con đường cho những gì bạn nhận thức được. Thiện và ác, giàu hay nghèo, tất cả đều vây quanh bạn dựa theo trạng thái của bạn.

Trong lòng một người nghĩ như thế nào thì người đó chính là như vậy. Những điều bạn sợ hãi luôn đến gần bạn. Ví dụ, nếu bạn luôn lo sợ thất bại, thất bại sẽ đến với bạn! Nói cách khác, những điều bạn nhận thức rõ ràng sẽ luôn đến với bạn.

Tư tưởng chính là nguyên nhân, cuộc sống và hoàn cảnh tương ứng với tư tưởng của bạn là kết quả. Nguyên nhân của bạn sẽ thu hút kết quả. Bạn trồng dưa thì sẽ thu được dưa, bạn gieo "nhân" nào thì sẽ gặt "quả" đấy.

Sau khi biết nguyên lý của quy luật này, mỗi người chúng ta hãy sử dụng năng lượng to lớn là suy nghĩ của mình để theo đuổi mọi thứ mà bản thân mình muốn, bằng cách đó, chúng ta sẽ trở nên tự tin, sẽ biết luật nhân quả trên đời và cũng sẽ biết cách vận dụng tư tưởng của mình một cách tích cực, đúng đắn.

Cơ thể con người là một trường thông tin rất nhạy cảm, nó luôn không ngừng trao đổi thông tin và năng lượng với thế giới bên ngoài.

2. Tình yêu là trường khí mạnh nhất

Tình yêu là trường khí mạnh mẽ nhất trên thế gian, bởi vì nó thống nhất và hòa hợp với thông tin của vũ trụ. Tình yêu là trường khí tích cực trong bạn. Chỉ bằng cách cho đi yêu thương, bạn mới có thể thu hút được yêu thương.

Hãy yêu thương mọi người xung quanh bạn, yêu thương bạn bè, cha mẹ, người yêu, người thân, đồng nghiệp, kẻ thù của bạn, mọi thứ trên trái đất, nhành hoa ngọn cỏ... bạn càng cho đi nhiều tình yêu, thì trường khí của tình yêu bạn tích tụ trong vũ trụ sẽ càng lớn và tình yêu bạn nhận được cũng là tình yêu.

Nếu bạn cho đi yêu thương, vũ trụ sẽ chứa đựng trường khí tình yêu của bạn. Một người tích tụ trường khí tình yêu càng nhiều thì càng thu hút được nhiều tình yêu. Khi bạn gặp khó khăn hoặc gặp nguy hiểm, vũ trụ sẽ gửi đi tất cả các loại thông điệp để bạn nhận thức được, điều này giống như linh cảm, linh cảm được sinh ra ở nơi có tình yêu thương.

Ảnh minh họa.

3. Lòng tốt tích tụ năng lượng tích cực

Người làm điều thiện sẽ tích tụ được từ trường yêu thương trong vũ trụ, khi gặp nguy hiểm, tiềm thức của người đó sẽ nhận biết được, từ đó việc tránh được tai họa sẽ dễ dàng hơn, dù có tai ương cũng có thể biến nguy thành an.

Trong tư tưởng của bạn hàm chứa trường khí, năng lượng và lực hấp dẫn. Hành động tốt là trường khí mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Tư tưởng bạn thể hiện càng lớn thì trường khí mà vũ trụ đem đến cho bạn càng lớn. Một người làm việc thiện cho đi tình yêu thương càng nhiều thì trường khí tình yêu thương của người đó sẽ càng lớn.

Vũ trụ xoay tròn và vũ trụ có luật nhân quả, có cho đi ắt sẽ nhận lại. Bạn yêu thương người khác thì người khác sẽ yêu thương bạn, bạn giúp đỡ người khác thì người khác sẽ giúp đỡ bạn.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể sẽ bắt gặp những người có "năng lượng thấp" nhưng đôi khi cũng sẽ may mắn gặp được những người có "năng lượng cao", họ luôn tích cực và lạc quan, luôn vui vẻ, luôn có sức ảnh hưởng lớn, khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ và bị thu hút, đồng thời cũng muốn trở thành người như vậy.

Chúng ta hãy cùng nhau trở thành người tích cực, giàu năng lượng như vậy nhé! Chúc tất cả mọi người cùng nhau bước sang năm Tân Sửu 2021 với nhiều điều may mắn, thuận lợi bằng cách thay đổi bản thân theo cách tích cực hơn!