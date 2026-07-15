Chị bán "bánh dẻo thị phi" làm marketing thì không ai bằng!

Mấy hôm nay, chị bán bánh dẻo bốn trứng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Thế nhưng, không ít cư dân mạng khi ghé vào trang cá nhân của chị lại phát hiện điều thú vị hơn cả không nằm ở chiếc bánh, mà ở chính cách người bán hàng này xuất làm marketing.

Mấy ngày gần đây, một chị bán bánh dẻo bốn trứng, là người bán hàng online quen mặt trên mạng xã hội - liên tục được nhắc đến sau câu chuyện xoay quanh chiếc bánh dẻo 4 trứng. Từ những màn đối đáp với cư dân mạng đến loạt bài đăng cập nhật diễn biến gần như theo giờ trên Facebook, livestream đúng trưa mùng 1 Âm, chị trở thành nhân vật được bàn tán khắp nơi.

Nhưng nếu ở lại Facebook của chị lâu hơn một chút, sẽ thấy điều khiến nhiều người "dính" lại không hẳn là chiếc bánh.

Bên cạnh các bài đăng về sản phẩm, “thế giới” của chị gần như ngày nào cũng có chuyện để xem. Hôm thì kể chuyện gia đình, hôm thì tranh luận với netizen, lúc lại đăng một status hài hước, tiện tay gắn thêm cái link affiliate. Cứ thế, mọi thứ diễn ra rất... tự nhiên.

Điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là chị thường xuyên công khai doanh thu affiliate. Hồi tháng 3, chị từng chia sẻ hệ thống ghi nhận khoảng 2.500 đơn hàng, mang về khoản hoa hồng ước tính gần 48 triệu đồng chỉ trong một ngày.

Thế nên dưới nhiều bài đăng, câu hỏi xuất hiện nhiều nhất luôn là: "Bí quyết bán hàng là gì?", "Sao Facebook lúc nào cũng đông người xem thế?".

Không thấy chị mở lớp dạy marketing hay chia sẻ công thức thần kỳ nào cả. Nhưng nhìn cách Facebook vận hành, nhiều người nhận ra: thứ giữ chân người xem dường như không chỉ là sản phẩm, mà là chính con người xuất hiện phía sau màn hình.

Chị bán bánh dẻo bốn trứng đang hot rần rần mấy hôm nay. Ảnh minh họa.

Facebook của chị bán "bánh dẻo thị phi" giống một "reality show" hơn là kênh bán hàng, thế mà lại hút khách mới đều đều

Ồn ào quanh chiếc bánh dẻo 4 trứng vô tình đưa rất nhiều người lần đầu ghé Facebook của chị. Ai cũng vào với tâm lý hóng drama: Chị sẽ phản hồi thế nào, có lên tiếng nữa không, câu chuyện sẽ còn diễn biến ra sao?

Nhưng khác với nhiều người chọn im lặng khi vướng tranh cãi, chị vẫn đều đặn lên sóng, livestream, đăng bài và trả lời bình luận. Điều đáng nói là ngay cả trước khi xảy ra ồn ào, Facebook của chị đã có lượng tương tác ổn định, hàng vẫn bán đều, affiliate vẫn có người mua. Chị không ở trong tình thế buộc phải bám lấy drama để duy trì sự chú ý.

Chính sự hiện diện liên tục ấy khiến không ít người từ chỗ chỉ ghé xem cho biết lại ở lại lâu hơn. Chỉ cần lướt thêm vài phút, nhiều người đã phải thừa nhận: "Facebook chị này cuốn thật".

Cái "cuốn" ấy chẳng đến từ những góc quay trau chuốt, một ekip sản xuất phía sau hay việc cố gắng xây dựng một hình tượng nào đó. Facebook của chị vẫn chỉ là một trang cá nhân, nhưng lại có sức hút riêng.

Rất khó đoán bài tiếp theo sẽ là gì.

Chị vẫn update mạng xã hội, bán hàng đều đều.

Hôm nay có thể là màn đối đáp hàng chục comment với cư dân mạng. Ngày mai lại là chuyện gia đình. Có hôm chị chụp màn hình đoạn chat rồi bình luận vài câu xéo xắt. Có hôm chỉ là một status ngắn ngủn, tưởng chẳng liên quan gì đến bán hàng.

Ví dụ như trong chuyến đi chơi gần đây, chị chỉ đăng vài tấm ảnh giữa khung cảnh thiên nhiên, kèm đúng một câu: "Quần và dép K. đi thích thật”. Không review dài dòng. Không liệt kê tính năng. Không hô hào "chốt đơn". Cảm giác giống một người vừa mặc thử món đồ thấy thích nên tiện khoe với bạn bè.

Hay giữa lúc drama bánh dẻo đang nóng, chị đăng đúng một câu: "Khóc hết cả nửa túi này”. Kèm bức ảnh gói khăn giấy gần dùng hết. Kéo xuống dưới mới phát hiện sản phẩm được gắn link. Đến chiều, chị lại tâm sự: "Tâm trạng nặng nề như này rất khó thở mà mặc áo A27 thật sự thoải mái”.

Đọc lướt thì giống một status vu vơ. Đọc đến cuối mới biết... à thì ra cũng đang bán hàng. Có lẽ vì thế mà người ta không vào MXH của chị với tâm thế "xem hôm nay bán gì", mà giống như đang theo dõi một reality show cập nhật diễn biến khó đoán.

Mỗi ngày đều có tập mới.

Điều đáng nói là chị cũng chẳng cố xây dựng hình ảnh "người bán hàng hoàn hảo". Khi cần vẫn tranh luận. Khi thấy không đồng ý vẫn phản hồi rất thẳng. Không cố chiều lòng tất cả, cũng chẳng cố gồng mình để lúc nào cũng dễ mến.

Ai hợp thì ở lại. Ai không hợp thì... unfollow.

Nghe đơn giản nhưng hóa ra lại là thứ khiến rất nhiều người quay lại mỗi ngày. Ban đầu vào vì chiếc bánh. Sau đó ở lại chỉ để xem "hôm nay chị bán bánh dẻo lại có chuyện gì nữa".

Có khi thương hiệu mạnh nhất của chị bán "bánh dẻo thị phi" lại chính là... chị

Có một câu hỏi khá thú vị xuất hiện sau những ngày Facebook của chị bán bánh dẻo bốn trứng này phủ sóng mạng xã hội: Người ta theo dõi chị vì chiếc bánh, hay theo dõi chiếc bánh vì chị?

Thoạt nghe chỉ là một câu nói vui. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đây lại là câu chuyện rất điển hình về cách một người bán hàng xây dựng được thương hiệu cá nhân trong thời đại mạng xã hội.

Một sản phẩm, dù nổi tiếng đến đâu, cũng luôn có vòng đời. Mùa Trung thu qua đi, sức nóng của chiếc bánh rồi cũng sẽ giảm. Một đường link affiliate hôm nay bán rất tốt thì vài tuần sau cũng phải nhường chỗ cho sản phẩm khác. Drama rồi cũng có ngày hạ nhiệt. Những thứ giúp một người nổi lên rất nhanh cũng thường biến mất rất nhanh.

Điều còn lại sau tất cả mới là điều đáng nói.

Ở Facebook của chị, người ta không chỉ nhìn thấy một người bán hàng. Họ nhìn thấy một con người với đủ trạng thái rất đời: vui thì kể chuyện, bực thì tranh luận, đi chơi thì đăng ảnh, gặp chuyện thì… cáu. Có lúc chị hài hước, có lúc gay gắt, có lúc lại rất bình thường. Chính sự thay đổi ấy khiến trang cá nhân không tạo cảm giác như một "catalogue sản phẩm", mà giống cuộc sống của một người thật đang diễn ra trước mắt.

Netizen chưa biết mua hàng hay không nhưng cứ phải là khen chị bán bánh dẻo về chất lượng content.

Đó cũng là khác biệt giữa việc bán sản phẩm và xây dựng một nhân vật.

Khi người xem chỉ quan tâm đến sản phẩm, họ sẽ rời đi ngay sau khi hết nhu cầu mua sắm. Nhưng khi họ bắt đầu quan tâm đến con người đứng phía sau sản phẩm, mối quan hệ ấy lại bền hơn rất nhiều. Họ quay lại không phải vì cần mua thêm một chiếc bánh hay một chiếc áo, mà đơn giản vì muốn biết hôm nay người này sẽ kể câu chuyện gì, sẽ phản ứng ra sao trước một bình luận hay lại có thêm một góc nhìn khiến họ bật cười hoặc muốn tranh luận.

Điều thú vị là chị bán bánh dẻo bốn trứng chưa bao giờ "được lòng tất cả". Chị biết điều đó và cũng không né tranh cãi, cũng không cố gọt bớt cá tính để được nhiều người thích hơn. Chị chấp nhận việc sẽ có người thích, cũng sẽ có người không thích. Nhưng đổi lại, những người ở lại đều biết rất rõ mình đang theo dõi ai, cá tính như thế nào.

Trong thời đại mà mạng xã hội mỗi ngày đều xuất hiện thêm hàng nghìn video, hàng trăm phiên livestream và vô số người bán cùng một mặt hàng, sản phẩm rất dễ bị thay thế. Thứ khó thay thế hơn lại là một cá tính đủ rõ để người khác nhận ra chỉ sau vài dòng status.

Có lẽ vì vậy, chiếc bánh dẻo chỉ là điểm khởi đầu giúp nhiều người biết đến chị. Nhưng điều khiến họ tiếp tục quay lại lại không nằm ở chiếc bánh. Nó nằm ở cảm giác mỗi lần mở Facebook đều có thể bắt gặp một câu chuyện mới, một màn đối đáp mới, một góc nhìn mới từ chính con người ấy.

Suy cho cùng, sau nhiều năm bán hàng online, tài sản lớn nhất mà chị. tích lũy được có lẽ không chỉ là doanh số hay những sản phẩm từng tạo "cơn sốt".

Đó là việc chị đã khiến tên của mình trở thành lý do để người khác chủ động ấn “mua hàng”.